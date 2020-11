Va online il TECH JOBS fair Genova del 28 novembre

Rinviato di due settimane l’appuntamento ligure con la fiera dei tech jobs. Ecco come partecipare a questa edizione online del TECH JOBS fair Genova

E’ stato rinviato di due settimane a sabato 28 novembre l’appuntamento ligure con la fiera dei tech jobs, i lavori per informatici e ingegneri in imprese tech principalmente a Genova e dintorni.

Rodolfo Duè al TECH JOBS fair

Questa di Genova sarà un’edizione tutta online e sarà dunque più facile e più sicuro parteciparvi dal proprio ufficio o da casa propria. A causa della ripresa della pandemia non è più possibile infatti tenere l’appuntamento nei locali del Talent Garden Genova al Parco degli Erzelli e così gli organizzatori (tra i quali c’è anche Bianco Lavoro) hanno deciso di tenere gli speech di presentazione delle aziende e gli eventuali colloqui di lavoro sulla piattaforma Zoom.

Come funzionerà questa edizione online del TECH JOBS fair Genova

Ricordiamo che i TECH JOBS fair sono eventi che hanno l’obiettivo di mettere in contatto neolaureati, professionisti e aziende del settore tecnologico di un determinato territorio.

Così come a Pisa il 10 ottobre scorso le aziende si presenteranno ai partecipanti in speech a cui questa volta sarà possibile assistere solo dopo essersi registrati sulla piattaforma. Al termine degli speech sarà anche possibile fare domande ai recruiter e al personale delle aziende presenti.

Le aziende saranno anche disponibili al loro desk virtuale per tutta la giornata. Per entrare in contatto e fare un colloquio con i recruiter delle aziende servirà la stessa registrazione sempre sulla stessa piattaforma e attivare Zoom all’orario programmato.

Come partecipare al TECH JOBS fair Genova

Dunque per partecipare a tutti gli appuntamenti della giornata e fare i colloqui si invitano gli interessati a registrarsi fin da ora su Genova.techjobsfair.it, scegliere di seguire ciò che interessa maggiormente man mano che saranno pubblicati gli orari degli speech e i nomi delle aziende partecipanti.

Le aziende che desiderano partecipare possono mettersi in contatto con noi oppure scaricare la brochure sul sito del TECH JOBS fair.