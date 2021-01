Ales lavora con noi, selezioni in corso nei beni culturali

Ti piacerebbe lavorare nel settore dei beni culturali? Ales è la società in house del Mibact, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e periodicamente seleziona personale da impiegare nei musei, parchi ed aree archeologiche ma anche nei propri uffici presenti in numerose città d’Italia. Andiamo quindi a vedere quali sono le ricerche in corso in Ales in questo momento e come devi fare per candidarti.

Profilo aziendale di Ales

Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) impegnata da oltre quindici anni in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in attività di supporto agli uffici tecnico – amministrativi del Ministero. Le attività storicamente svolte da Ales, dal momento della fondazione ad oggi, sono orientate a supportare il MiBACT in numerosi progetti di miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico e archivistico e bibliotecario italiano nonché di svolgimento di attività strumentali alla gestione tecnico – amministrativa dei procedimenti di tutela.

La società contribuisce inoltre a promuovere i Beni Culturali italiani ed il made in Italy in ambito nazionale ed internazionale. Per l’erogazione dei propri servizi su gran parte del territorio nazionale, Ales si avvale di uno staff di esperti per la pianificazione e la programmazione di dettaglio e di circa 700 operatori, adeguatamente formati, per l’esecuzione delle attività operative presso i siti culturali e le Direzioni Generali del MiBACT.

Criteri di selezione

Ales, in quanto società a capitale interamente pubblico, adotta criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Pertanto, i candidati interessati a partecipare alle selezioni devono possedere i seguenti requisiti generali, oltre a quelli richiesti per ciascun profilo ricercato:

essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei paesi dell’Unione Europea;

godere dei diritti politici;

non avere subito condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali per cui le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere mai stato destituito o dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero in caso affermativo specificarne il motivo;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non avere ancora compiuto il sessantesimo anno di età;

aver assolto, se tenuto, agli obblighi di leva.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

adeguata conoscenza della lingua italiana

Selezioni in corso

Ad oggi Ales offre opportunità di lavoro per le seguenti figure:

Archivista – Sedi Biella – Cuneo – Verbania

La figura di archivista si occupa di garantire l’ordinamento, l’inventariazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario affidato all’archivio. Ordina il materiale documentario, gestisce gli archivi e si occupa della conservazione dei beni archivisti. Cura, inoltre, la valorizzazione e la comunicazione esterna. La figura svolge lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico–pratica comunque conseguita.

Service Desk Agent – Sede di Roma

Questa risorsa Collaborerà alle strette dipendenze del Responsabile Gestione Operativa e si occuperà di:

Rispondere alle richieste e ai problemi dell’utente.

Risolvere o diminuire a gli incidenti e ottimizzare le performance del sistema rispettando i livelli di

servizio predefiniti (SLA).

Effettuare il monitoraggio sugli esiti della soluzione e la risultante customer satisfaction.

Controllare e organizzare in modo efficiente le modifiche software o hardware per prevenire

aggiornamenti multipli che creano esiti imprevedibili.

Minimizzare le interruzioni del servizio conseguenti ai cambiamenti e aderisce ai service level

agreement (SLA) definiti. Garantisce conformità e il rispetto delle procedure di sicurezza delle

informazioni.

Garantire l’erogazione dei servizi in conformità con i livelli di servizio stabiliti (SLA).

Operare in modo proattivo per garantire un’infrastruttura applicativa e ICT stabile e sicura curando

il capacity planning e la sicurezza delle informazioni

Effettuare il deployment di un sistema di conoscenza basato sulla ricorrenza di errori comuni.

Ottimizzare le performance di sistemi e componenti.

Si richiede Diploma di scuola superiore e esperienza minima di 2 anni.

Sistemista Junior – Sede di Venezia

Questa figura assicura il supporto sul funzionamento e sulle caratteristiche delle architetture informatiche su tutti i livelli della sistemistica, quali l’hardware, il software e le reti. Supporta la P.A. nella valutazione ex ante dei rischi relativi alle infrastrutture IT e alle scelte strategiche. Elabora e progetta le soluzioni informatiche più adatte per la prevenzione e risoluzione dei problemi.

Competenze richieste:

Essere in grado di gestire tutti gli elementi hardware e software in uso

Essere in grado di indicare, progettare e implementare le soluzioni informatiche più adatte a soddisfare esigenze complesse che riguardano la Pubblica Amministrazione

Laurea triennale o Specialistica in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Matematica, Fisica, Scienze dell’Informazione

Esperienza minima di 2 anni

Come candidarsi in Ales

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro Ales e presentare la tua candidatura direttamente on line alla pagina Lavorare in Ales – selezioni aperte, compilando il form dedicato. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata tra il 30 marzo e il 3 aprile 2020, in base ai profili. La selezione dei candidati avverrà tramite un test tecnico a risposta multipla e un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale.