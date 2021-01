Camst lavora con noi, posizioni aperte nella ristorazione e come candidarsi

Il mondo della ristorazione collettiva è molto vario e le strutture che operano nel settore sono molto diffuse. La mensa dell’ospedale vicino a casa tua, il servizio catering dell’ultimo matrimonio a cui hai partecipato o semplicemente la mensa aziendale di una grande società. Dietro a queste realtà c’è una società che si occupa di tutto: preparazione pasti, confezionamento, servizio mensa, servizio sala, ma anche della fase di stesura dei menù e di gestione dei servizi e del personale. Insomma, le opportunità che offre un’azienda che opera in questo settore sono veramente numerose.

Se stai quindi cercando un lavoro nel settore della ristorazione, qui ti segnaliamo le opportunità in Camst, azienda leader che da più di 70 anni opera a 360° nel settore. Camst è costantemente alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle proprie strutture in tutta Italia, comprese quelle della sede di Bologna. Andiamo allora a conoscere meglio la realtà Camst, le opportunità di lavoro che offre e come candidarsi ad un ruolo.

Profilo aziendale di Camst

Camst è un’impresa leader nella ristorazione italiana, la maggiore a capitale italiano, presente a 360° in tutti i settori della ristorazione nel Centro e nel Nord del Paese. Nel Gruppo Camst fanno parte 10 società in Italia (tra cui: Bassa Romagna Catering, Matilde Ristorazione, Serimi, GI, Due Castelli, Se.R.A., Summertrade, Gerist, Party Ricevimenti, Day Ristoservice), una in Germania (Lohmeier) e una con obiettivi di fatturato all’estero (Creia). Fattura 660 milioni di euro, conta circa 13 mila dipendenti e produce 115 milioni di pasti all’anno (dati bilancio 2015). La solidità del Gruppo è bene espressa dai risultati di bilancio e di crescita del lavoro, con un costante incremento degli investimenti e dell’impegno sociale. Questi i vari ambiti in cui opera:

Ristorazione Aziendale : dal ristorante alla fornitura di materie prime, soluzioni ad hoc per ogni tipologia di cliente.

: dal ristorante alla fornitura di materie prime, soluzioni ad hoc per ogni tipologia di cliente. Ristorazione Scolastica : CAMST è leader nazionale nella ristorazione scolastica con proposte personalizzate che incontrano e soddisfano le esigenze dei suoi piccolo clienti. Camst è stata la prima impresa in Italia ad entrare nel mercato delle mense scolastiche ed è anche la prima in termini di fatturato, con 41 milioni di pasti prodotti.

: CAMST è leader nazionale nella ristorazione scolastica con proposte personalizzate che incontrano e soddisfano le esigenze dei suoi piccolo clienti. Camst è stata la prima impresa in Italia ad entrare nel mercato delle mense scolastiche ed è anche la prima in termini di fatturato, con 41 milioni di pasti prodotti. Ristorazione Commerciale : è presente con numerose strutture nei centri storici, nei centri commerciali e anche nelle zone industriali e artigianali con diversi brand quali Magnosfera,Tavolamica, Gustamì, Camst Cafè e Dal 1945 Gustavo Italiano.

: è presente con numerose strutture nei centri storici, nei centri commerciali e anche nelle zone industriali e artigianali con diversi brand quali Magnosfera,Tavolamica, Gustamì, Camst Cafè e Dal 1945 Gustavo Italiano. Ristorazione Sanitaria e Terza età : è presente in circa 200 strutture sanitarie pubbliche e private (come case di cura e di riposo, ospedali, cliniche private, centri di riabilitazione, istituti di assistenza)

: è presente in circa 200 strutture sanitarie pubbliche e private (come case di cura e di riposo, ospedali, cliniche private, centri di riabilitazione, istituti di assistenza) Ristorazione Fieristica : ristoranti, pizzerie, self service, free flow, snack bar, servizi allo stand presso i quartieri fieristici.

: ristoranti, pizzerie, self service, free flow, snack bar, servizi allo stand presso i quartieri fieristici. Catering Party Ricevimenti: attiva nel settore dell’organizzazione eventi (sport, spettacolo, cultura e business)

Camst possiede una struttura organizzativa, economica e finanziaria estremamente solida; è un’azienda “dai risultati sempre in crescita” ed ha fuso in modo innovativo e con successo i suoi radicati principi imprenditoriali e sociali, raggiungendo risultati sorprendenti in termini sia economici che di qualità del prodotto, nel rispetto dell’ambiente, e creando nuovi posti di lavoro.

Mense ospedaliere lavora con noi

Camst, come indicato sopra, gestisce la ristorazione sanitaria in circa 200 strutture sanitarie pubbliche e private – case di cura e di riposo, ospedali, cliniche private, centri di riabilitazione, istituti di assistenza – in cui prepara e distribuisce 17 milioni di pasti all’anno. Sono questi luoghi in cui la ristorazione ha bisogno di qualità certificata e di sicura professionalità. Per cui, i menù personalizzati vengono studiati da professionisti in collaborazione con medici e dietologi nel rispetto sia delle diete particolari, dei parametri nutrizionali e di varietà e gradevolezza delle pietanze proposte.

Camst propone una serie di servizi in grado di soddisfare ogni necessità:

gestione delle cucine del cliente

preparazione dei pasti nelle cucine centralizzate che vengono poi trasportati presso la struttura (pasti veicolati)

metodi di cottura personalizzati

gestione di punti di ristoro, bar, snack bar, self service aperti tutto il giorno per il personale sanitario e i visitatori

supporto tecnico-informatico per la gestione personalizzata dei pasti e delle diete

Per garantire l’erogazione e la continuità di questi servizi, l’azienda è periodicamente alla ricerca di personale ad hoc e qualificato che lavori nelle mense ospedaliere e nelle altre strutture preposte.

Posizioni aperte

Di seguito le figure più ricercate in Camst al momento.

Cuoco Gestore ristorazione collettiva – Cagliari

Per il centro di produzione pasti di Cagliari si ricerca questa figura professionale. La risorsa, rispondendo al Responsabile di produzione, verrà inserita nel centro cottura pasti di Cagliari ed avrà la responsabilità del coordinamento di un team di cuochi ed aiuto cuochi per la gestione e preparazione di tutte le pietanze che compongono il menù del giorno per la refezione scolastica, aziendale ed ospedaliera, incluse le operazioni di ordini ed inventario. Un aspetto imprescindibile del ruolo è l’attenzione al rispetto delle procedure aziendali di igiene degli alimenti e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Requisiti:

diploma di istituto alberghiero nel settore cucina;

pregressa esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore ristorazione collettiva, di almeno cinque anni;

attestato alimentaristi in corso di validità;

mezzo proprio per gli spostamenti.

Completano il profilo spiccata capacità di gestione di gruppi di lavoro ed orientamento alla collaborazione, velocità e attenzione delle procedure nello svolgimento delle attività, capacità di problem solving ed autocontrollo in situazioni lavorative stressanti.

Tecnico ufficio gare e preventivi divisione Soft Service – Parma

Questa figura sarà inserita all’interno del team di lavoro Gare divisione Facility Services, rispondendo al Responsabile Commerciale Facility avrà la responsabilità di elaborare le offerte relative alle gare per i servizi soft, nel rispetto dei tempi e degli standard di qualità aziendali. Per fare ciò, si dovrà coordinare con tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo di gara e dovrà sovraintendere il lavoro dei progettisti esterni.

Si ricercano candidati con buona capacità di comunicazione, anche scritta, naturale propensione alla collaborazione e un’abitudine consolidata a lavorare per progetti. Il ruolo prevede altresì una capacità di reggere allo stress generato dalla rielaborazione in tempi stretti della proposta; oltre a queste caratteristiche i candidati dovranno possedere:

formazione ad indirizzo tecnico-economico;

esperienza di almeno 2 anni in analogo ruolo presso aziende di facility;

utilizzo da “esperto” del pacchetto Office, in particolare di Excel;

conoscenza e buon utilizzo di Autocad;

conoscenza di programmi di elaborazione grafica.

È richiesta la disponibilità a muoversi su tutto il territorio nazionale per brevi trasferte (sopralluoghi e/o incontri tecnici presso i Clienti).

Opinioni sul lavoro in Camst

Ecco alcune testimonianze di dipendenti, o ex dipendenti, Camst sul lavoro in azienda:

“Lavoro in un ambiente confortevole”. Paola C., ex dipendente Camst, dice: “Mi sono occupata sopratutto dello sgombro dei vassoi e della pulizia della mensa. Ho imparato a lavorare in gruppo con dei tempi veloci, la massima precisione e il controllo sull’igiene, molto importante per l’azienda. Garantiscono pausa pranzo e pause a metà orario lavorativo”.

Carla L., dipendente attuale nel ruolo di Banconista, lo definisce come “Ambiente di lavoro serio”. In particolare, dice: “L’azienda è molto seria, corretta e sempre attenta alle esigenze dei propri dipendenti. E’ possibile essere assunti a tempo indeterminato dopo poco tempo, anche se spesso avviene con contratti part-time (ma è tipico del settore). L’azienda presta anche molta attenzione alla formazione continua dei dipendenti”.

“Ambiente lavorativo serio e formativo”. Alessandro F., Tecnico Ambiente e Sicurezza (ex dipendente), così definisce la sua esperienza professionale in Camst. “Il mio lavoro consisteva nell’offrire supporto ai Tecnici Ambiente e Sicurezza e l’RSPP della azienda, specialmente in merito al sistema integrato ambientale e sulla sicurezza. Ho appreso molto, ero alle prime esperienze lavorative, sia in termini di saper lavorare in un azienda strutturata che nell’ambito specifico del mio settore (programmi, metodologie, ecc). Ho avuto un buon rapporto con i colleghi, che sono stati sempre stati gentili e disponibili”.

Camst lavora con noi, come candidarsi

Sul portale aziendale Camst alla sezione “lavora con noi” vengono pubblicate tutte le posizioni aperte nel Gruppo e rappresenta quindi l’unico canale di raccolta delle candidature. L’azienda, infatti, precisa che candidatura inviate tramite altri canali (e-mail, social network, ecc..) non vengono prese in considerazione. Previa registrazione, è possibile inviare il tuo curriculum vitae per una delle posizioni aperte in Camst.