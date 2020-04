Come aprire una creperia in franchising: come si fa e migliori franchisor

Come scegliere le migliori soluzioni in franchising per aprire una creperia e lista dei migliori franchisor

In questo contenuto ti spiegheremo come aprire una creperia in franchising. Ti parleremo delle opportunità per questo tipo di attività, ti descriveremo l’iter da seguire per l’apertura e concluderemo con cinque tra i migliori franchisor che offrono una possibilità di affiliazione.

Perché una creperia

Una creperia, o creperie, è un locale dove si servono soprattutto crepes. Questo probabilmente lo sapevi già e magari avrai una tua versione preferita di questo prodotto. Pensa però alle infinite combinazioni di gusti che potrebbero essere racchiusi in un crepe: ecco allora che le possibilità di consumo diventano davvero tante. Dal dolce al salato, le occasioni per gustare una crepe sono molte: una pausa, un pranzo veloce, una merenda o uno spuntino. Ogni occasione porta con sé una clientela potenziale davvero vasta, fattore che potrebbe spingerti a considerare di aprire una creperia in franchising per la tua prossima attività imprenditoriale.

Requisiti e permessi

Una creperia è a tutti gli effetti un’attività nel settore della ristorazione. Per questo motivo i permessi legati all’apertura non differiscono rispetto a quelli di un’altra attività in questo settore.

Per aprire un’attività di creperia non dovrai essere in possesso di nessun titolo di studio in particolare. Tuttavia un po’ di esperienza e magari aver frequentato un corso di formazione nel settore sono elementi che potrebbero aiutarti nella tua nuova attività.

Per quanto riguarda invece gli aspetti burocratici, considera che dovrai necessariamente seguire questo percorso:

Apertura di una partita IVA

Apertura di una posizione previdenziale presso l’ INPS e assicurativa presso l’ INAIL

e assicurativa presso l’ Autorizzazioni per l’esercizio di un’ attività alimentare (che potrai richiedere presso l’azienda sanitaria locale e il comune)

(che potrai richiedere presso l’azienda sanitaria locale e il comune) Assunzione o stipula dei contratti di eventuali dipendenti o collaboratori, secondo quanto previsto dall’inquadramento scelto.

Considera che spesso il franchisor offre assistenza specifica anche nelle fasi che precedono l’apertura dell’attività e che quindi potresti averne il supporto anche per quanto riguarda aspetti come la ricerca del locale più adatto o il disbrigo delle pratiche burocratiche.

Considera inoltre che per lavorare in un’attività di produzione o di somministrazione di alimenti è necessario il possesso della certificazione HACCP o attestati ed esperienza equivalente, secondo le norme in vigore. Per questo aspetto specifico ti consigliamo di fare riferimento all’azienda sanitaria locale competente per il luogo dove avrà sede la tua attività.

Creperia o anche altro?

Tieni presente che lo scenario delle creperie comprende sia attività che si occupano esclusivamente o principalmente di questo prodotto, sia altre che offrono questo alimento in associazione con altri alimenti. È il caso di alcune gelaterie, che pur non essendo creperie in senso stretto, includono anche questo prodotto nell’offerta.

Come vedrai in seguito, abbiamo selezionato per te alcune creperie specializzate esclusivamente sul prodotto, ma anche una gelateria che offre le crepes nel proprio menu, scelta per l’importanza data anche alle crepes. Vediamo ora cinque tra le migliore proposte presenti sul mercato per le creperie in franchising.

Le cinque migliori o per aprire una creperia in franchising

Dedichiamoci ora alle cinque proposte che abbiamo selezionato per te. Non ti abbiamo indicato un investimento minimo richiesto dal franchisor, in quanto il contratto di franchising e i relativi costi vengono calcolati in base al contratto e alla formula scelta.

Ad ogni modo considera che solitamente un punto vendita medio necessita circa di 20.000 euro per l’apertura, ma alcuni franchisor consentono un investimento anche di gran lunga inferiore, soprattutto per gli spazi all’interno di attività già avviate o per punti vendita di piccole dimensioni.

Tabella riassuntiva migliori franchisor

Marchi Investimento Vantaggi e caratteristiche Lescrè Fantastique variabile a seconda della formula scelta menu vario, adatto anche a chi ha intolleranze o altro Creperia & More variabile a seconda della formula formazione sul metodo di lavoro La Crepérie pacchetto personalizzato fornitura materiali e attrezzatura Bombocrep variabile attrezzatura completa Crepes Yoyò variabile campagne di comunicazione

Lescrè Fantastique

Lescrè Fantastique è un’azienda perugina, attiva da da più di vent’anni nella produzione artigianale e vendita di crepes. Il prodotto, sia dolce sia salato, è disponibile anche nelle versioni per intolleranti al glutine o per vegani, con diverse tipologie di impasto. Permette di scegliere tra due formule di affiliazione, con un angolo creperia o un intero punto vendita dedicato.

Investimento iniziale: variabile a seconda della formula scelta

Dimensioni punto vendita: per la formula corner, anche pochi metri quadri in un’attività già avviata

Vantaggi: menù molto vario, adatto anche a scelte alimentari particolari o intolleranze, ricette esclusive, due possibilità di affiliazione, anche con spazi ridotti.

Aprire un negozio Creperia & More in franchising

Creperia & More è un marchio nato in Sicilia quasi dieci anni fa; si focalizza in modo particolare sulla provenienza e la qualità delle materie prime utilizzate, con particolare predilezione per quelle del territorio di origine. Garantisce un’assistenza continua a personalizzata, soprattutto nella fase di pre apertura e nelle prime settimane di attività.

Investimento iniziale: variabile a seconda della formula scelta

Dimensioni punto vendita: a seconda della formula di affiliazione, anche dimensioni ridotte per la formula solo creperia.

Vantaggi: affiancamento pre e post apertura, assistenza continua, formazione sul metodo di lavoro e sulla scelta delle materie prime.

La Crepérie in franchising

La Crepérie è un marchio che vanta una lunga esperienza nel settore della produzione e vendita di crepes artigianali. Nato a Torino nel 1984, si è presto espanso con nuovi punti vendita e con la successiva diffusione in franchising. Il prodotto si distingue per la cura nella scelta degli ingredienti, mentre la formula prevede la produzione della crepes in pocissimo tempo, davanti al cliente.

Investimento iniziale: da valutare in base al pacchetto personalizzato

Dimensioni punto vendita: a partire da 35 mq

Vantaggi: esclusiva di zona, progettazione del locale, fornitura materiali e attrezzatura, formazione e assistenza pre e post apertura.

Bombocrep in franchising

Bombocrep è un marchio che nasce da una lunga esperienza dei fondatori, attivi dalla fine degli anni 70 sul mercato italiano. Si contraddistingue per l’artigianalità del prodotto, mentre l’affiliazione in franchising garantisce un’assistenza completa, anche per quanto riguarda il marketing del punto vendita.

Investimento iniziale: variabile, da valutare

Dimensioni punto vendita: variabile, nessuna richiesta specifica

Vantaggi: formazione pratica e teorica, assistenza continua, piano di marketing personalizzato, attrezzatura completa.

Franchising Crepes Yoyò

Crepes Yoyò è il nome scelto dal franchising di yogurterie Yoyò per il proprio marchio dedicato a questa specialità. Seppure all’interno dell’offerta della gelateria e yogurteria Yoyò, offre un’ampia scelta di crepes, soprattutto dolci, farcite con la varietà di prodotti che già caratterizzano l’offerta dei gelati.

Investimento iniziale: variabile, da valutare

Dimensioni punto vendita: variabile, nessuna richiesta specifica

Vantaggi: supporto nelle fasi di creazione della nuova attività e di gestione, assistenza nella progettazione del punto vendita, campagne di comunicazione.

Kit supporto

Se desideri un supporto nell’avvio di una creperia ed avere info e consigli per avere finanziamenti, contributi a fondo perduto e agevolazioni pubbliche ti segnaliamo il Kit Creaimpresa (da noi valutato e ritenuto veramente valido): Aprire una creperia.

Se invece vuoi scoprire altre idee in franchising o trovare franchising economici, continua a seguirmi, ti aggiornerò con tutte le novità più importanti.