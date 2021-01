Lavorare in Banca Etica: posizioni aperte 2021 e come candidarsi

Banca Etica, istituto di credito specializzato nella finanza etica ed alternativa, ricerca consulenti in tutta Italia: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Le banche non sono tutte uguali. So che questa affermazione ti lascerà perplesso, ma è così. E Banca Etica ne è la dimostrazione. Si tratta di un istituto di credito costituito in forma di società cooperativa per azioni e specializzato nella finanza etica ed alternativa. Questo vuol dire che la banca offre tutti i principali prodotti e servizi bancari rivolti a privati e famiglie, organizzazioni e imprese ma lo fa seguendo i principi di trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano. Se sei quindi alla ricerca di un lavoro in banca “diverso”, Banca Etica offre interessanti opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale. Se condividi i valori di questo istituto bancario, di seguito trovi le posizioni aperte e come candidarti, oltre ad una descrizione più approfondita di Banca Etica.

Profilo aziendale di Banca Etica

Banca Etica è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni che opera a livello nazionale, nel rispetto delle finalità di cooperazione e solidarietà. Operativa in Italia dal 1999 conta ad oggi 17 Filiali e una rete di Banchieri Ambulanti. Dal 2014 è presente anche in Spagna, raggiungendo così un totale di 315 risorse impiegate. Banca Etica propone un’esperienza bancaria diversa, offrendo tutti i principali prodotti e servizi bancari per privati e famiglie o per organizzazioni e imprese ma seguendo principi fondativi di cooperazione, trasparenza, al servizio dell’uomo e dell’ambiente, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano. Con il risparmio raccolto finanzia, con dati pubblici e verificabili, organizzazioni che operano in quattro settori specifici: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e tutela ambientale. Insieme ad Etica SGR e alla Fondazione Finanza Etica, Banca Etica si presenta quindi oggi come una rete di servizi finanziari e per la promozione culturale, ambientale ed umana.

Ambiente di lavoro

Entrando in Banca Etica troverai un ambiente di lavoro che mette al centro di tutto la persona, e non può che essere così per un’azienda che si fonda su principi etici! I concetti di pari opportunità e conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro sono al centro dell’organizzazione e volti a garantire un ambiente di lavoro sano e di qualità per tutti. Queste alcune delle attività promosse in Banca Etica:

possibilità di lavorare da casa per 2 giorni la settimana (lavoro agile o smartworking)

contratti part-time

servizi dedicati ai figli, ai familiari anziani che abbiano compiuto i 75 anni di età o familiari non autosufficienti, ai dipendenti in riferimento ad attività varie (Sport, Cultura, Benessere e Tempo libero)

congedi per maternità e/o congedi parentali

Un altro principio che vale la pena mettere in evidenza ed è contenuto nello stesso Codice Etico di Banca Etica è quello di “sobrietà”, che si definisce come uno “stile di vita teso a soddisfare i bisogni fondamentali di ciascuno, imperniato sul contenimento dei consumi di merci e risorse”. Bene, questo principio si traduce in aziende anche attraverso l’impegno a contenere il divario tra la retribuzione più bassa e quella più alta, pur garantendo il rispetto dei livelli contrattuali e delle responsabilità relative alla posizione ricoperta e all’esperienza maturata. Banca Etica fissa quindi un limite ai compensi dei propri manager, stabilendo che lo stipendio del Direttore Generale non possa essere superiore a 6 volte quello dell’impiegato con il livello di inquadramento più basso. Ad esempio, nel 2018. il rapporto tra la retribuzione massima e la retribuzione minima ammontava a 4,87.

Formazione in azienda

Banca Etica tiene molto anche alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori. Questa avviene tramite diverse tipologie di formazione:

obbligatoria, che si rende necessaria per l’acquisizione di competenze fondamentali nel rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi di legge.

specialistica, che ha l’obiettivo di aggiornare ed accrescere le competenze dei collaboratori.

trasversale, che è legata non a ruoli specifici, ma finalizzata a rafforzare le competenze trasversali del personale e l’adesione alla vision e alla mission della Banca.

manageriale, per ricevere competenze in merito alla gestione dei collaboratori e all’organizzazione del lavoro.

Oltre a ciò, in Banca Etica puoi richiedere di partecipare ad un corso o evento promosso da altre realtà, che ritieni formativo per la tua crescita professionale e personale, purché in linea con l’attività della Banca. Ti verrà riconosciuto un giorno di permesso per formazione e riceverai un contributo per la copertura delle spese sostenute.

Posizioni aperte

Questa la figura ricercata ad oggi in Banca Etica:

Consulente di Finanza Etica

Questo profilo svolge attività di acquisizione, assistenza e consulenza alla clientela retail della banca, cui proporrà tutti i prodotti e servizi loro destinati. Agisce in stretta relazione con la pianificazione commerciale della banca e d è quindi coordinato da una specifica funzione centralizzata, che assicura formazione, assistenza e monitoraggio della qualità della consulenza ai clienti.

Questi i requisiti richiesti per candidarsi al ruolo:

iscrizione all’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari)

esperienza nell’ambito della promozione finanziaria ed aver maturato buone competenze tecniche tipiche del ruolo conoscenza degli elementi essenziali della finanza etica e forte motivazione ad approfondirli

patente di guida

disponibilità a muoversi sul territorio delle province interessate

flessibilità, buone capacità relazionali (capacità di ascolto, comunicazione, chiarezza espositiva)

forte propensione a lavorare in un contesto di riferimento valoriale orientato alla finanza etica

capacità di auto-organizzazione, di pianificazione delle attività e di lavoro per obiettivi

ottime capacità nella gestione della clientela di riferimento per il proprio territorio in termini di consulenza commerciale ed assistenza

disponibilità a collaborare con la struttura organizzativa locale dei soci (GIT) del territorio di riferimento, con la Filiale di riferimento

preferibile residenza nella provincia di azione

L’azienda offre:

percorso formativo di introduzione nel ruolo, nel rispetto di una banca che orienta tutta la sua attività sui principi e valori della finanza etica

portafoglio clienti che la banca ha già acquisito sul territorio in cui opererà il consulente

un minimo garantito che consenta di lavorare in serenità, in particolare nelle fasi di avvio dell’attività

ingresso in una azienda giovane e dinamica, in grande espansione con l’idea di cambiare il mondo attraverso la diffusione dei principi e degli strumenti finanziari propri della finanza etica

L’azienda cerca personale su tutto il territorio nazionale.

Opinioni sul lavoro in Banca Etica

Raccogliamo di seguito alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Banca Etica:

“Azienda di sani principi, si lavora bene sapendo di “fare bene”!”. Alberto C., attuale Consulente Finanziario, ci parla così della sua esperienza in azienda: “Sono uno di quelle persone che ha lasciato la vecchia vita lavorativa per cercare qualcosa di diverso, di “altro” e di più soddisfacente a livello personale. Ho trovato Banca Etica e ora sono soddisfatto del mio lavoro. Mi piace quello che faccio e come lo faccio!”.

“Ottimo ambiente di lavoro e trattamento equo”. Così Sandro F., attuale dipendete come Esperto di Fidi, definisce il lavoro in Banca Etica. E aggiunge: “Lavoro in azienda da oltre 5 anni e mi trovo davvero bene. C’è molta attenzione verso i bisogni e le esigenze dei dipendenti e questo non si traduce solo con l’ascolto e questionari vari ma anche con i fatti. Io, ad esempio, ho potuto usufruire senza problemi del congedo parentale per la nascita del mio secondo figlio! Non in tutte le aziende è così facile ottenerlo. Per il resto, anche con i miei colleghi mi trovo bene, i rapporti di lavoro e personale sono buoni”.

“Azienda attenta ai dipendenti e ben organizzata”. Queste le parole di Vittoria R., dipendente in ambito amministravo dell’azienda. Ci dice: “Sono dipendente di Banca Etica da diversi anni e si lavora serenamente, c’è una buona organizzazione delle attività e delle risorse interne ed esterne. Nell’ultimo anno sono anche stati attivati una serie di servizi e agevolazioni rivolti a noi dipendenti, io ad esempio riesco a lavorare da casa 1 o 2 giorni a settimana e lo trovo una cosa fantastica!”.

Come candidarsi in Banca Etica

Tutte le offerte di lavoro Banca Etica si possono consultare alla pagina web aziendale “Banca Etica Lavora con noi”. Ti puoi candidare ad una delle posizioni aperte, creando un proprio profilo online, ma inserire anche il tuo Curriculum Vitae per candidature spontanee. L’azienda, infatti, consulta periodicamente la propria banca dati di profili per esigenze varie.