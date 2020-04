Emergenza Coronavirus e mondo del lavoro: l’Agenzia MAW sostiene tre ospedali lombardi

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, la Fondazione Spedali Civili di Brescia e l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno ricevuto una donazione da parte dell’agenzia per il lavoro bresciana per l’acquisto di attrezzature, materiali e dispositivi necessari alla cura dei pazienti colpiti da Coronavirus

Il mondo del lavoro si fa solidale e va in soccorso della sanità, in questo momento, come sappiamo, sotto pressione per la gestione dell’emergenza coronavirus. L’Agenzia per il lavoro MAW Men At Work Spa, con sede a Brescia e una forte presenza nelle province di Milano e Bergamo, che più volte abbiamo nominato nei nostri contenuti riguardanti opportunità di lavoro, è oggi oggetto di un lodevole gesto di sostegno alla sanità lombarda attraverso una donazione a tre strutture sanitarie: l’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, la Fondazione Spedali Civili di Brescia e l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le donazioni saranno utilizzate per l’acquisto di ulteriori attrezzature e per gestire sempre meglio le attività di cura e di assistenza.

Il gesto di solidarietà di MAW

Il gesto di solidarietà di MAW per sostenere la sanità lombarda si concretizza con una donazione complessiva di 200 mila euro che le strutture riceventi di Milano, Brescia e Bergamo potranno utilizzare per l’acquisto di attrezzature, materiali e dispositivi necessari alla cura dei pazienti colpiti da coronavirus.

L’amministratore delegato di Maw – Francesco Turrini – spiega così la decisione presa dall’azienda e le motivazioni di questo gesto: “L’emergenza sanitaria attuale sta mettendo a dura prova tutto il nostro Paese, in primis le nostre strutture ospedaliere. Si tratta di una situazione straordinaria che richiede un’incredibile capacità di reazione e riorganizzazione interna, molta forza (fisica e mentale), oltre a un profondo coraggio. Tutte capacità che il personale sanitario sta dimostrando di avere giorno dopo giorno, riuscendo a generare un grande impatto sulla vita dei molti pazienti e dei loro familiari. MAW, che da sempre mette al centro del proprio lavoro le persone, vuole contribuire a generare questo impatto e perciò ha scelto di supportare le strutture sanitarie delle zone maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19”.

Continua Turrini: “In azienda abbiamo un motto “Awesome People, Great Results” che significa che sono le persone fantastiche e raggiungere grandi risultati, nel lavoro così come in qualsiasi altro campo. Nessuno più dei nostri sanitari sta dimostrando oggi di avere queste qualità, per questo siamo orgogliosi di essere al loro fianco per cercare di sostenerli”.

Un gesto di solidarietà che sicuramente sarà apprezzato non solo dalle strutture che hanno ricevuto la donazione ma anche da chi ha usufruito dei servizi e della professionalità di MAW, che dimostra così senso di solidarietà ma anche di vicinanza al territorio.

Maw e le ricerche in corso per personale sanitario

Men At Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale e presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta dei diversi distretti industriali attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

In questo momento, la sua attività è concentrata anche sulla ricerca di personale sanitario da inserire in strutture ospedaliere e residenziali soprattutto in città della Lombardia e Toscana. Queste le figure richieste e per le quali è possibile candidarsi ad oggi:

Infermieri con Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione all’Albo Professionale (anche in attesa di conseguimento) e disponibilità immediata.

con Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione all’Albo Professionale (anche in attesa di conseguimento) e disponibilità immediata. OSS – Operatori Socio Sanitari in possesso di Qualifica O.S.S. regolarmente riconosciuta dalla Regione richiedente e disponibilità immediata.

in possesso di Qualifica O.S.S. regolarmente riconosciuta dalla Regione richiedente e disponibilità immediata. ASA – Assistente Socio Assistenziale in possesso di Qualifica, disponibilità immediata ed esperienza minima nella mansione.

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro di Men at Work direttamente su Euspert alla pagine dedicate: offerte di lavoro personale sanitario che trovi costantemente aggiornate. Per candidarti, è sufficiente effettuare la registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

