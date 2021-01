Enel lavora con noi, posizioni aperte 2021 e come candidarsi

Enel cerca giovani diplomati tecnici e professionisti in ambito IT, Ingegneria, Comunicazione, Marketing, Economia e Finanza. Tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Enel, la nota azienda energetica italiana, offre numerose opportunità di lavoro a profili sia junior che senior. L’azienda è interessata principalmente a risorse in possesso di una laurea in discipline tecniche e/o economiche, ma diverse opportunità sono rivolte anche a diplomati tecnici. La sedi di lavoro sono, in primis, gli uffici centrali di Roma, ma ci sono anche altre sedi sul territorio nazionale e, in generale, è richiesta la disponibilità alla mobilità territoriale per seguire i vari progetti / cantieri in essere. Vi presentiamo allora tutte le posizioni aperte, oltre a darvi alcune informazioni utili su cosa significa lavorare in Enel, le opportunità di carriera e come candidarsi ad un ruolo in azienda.

Profilo aziendale di Enel

Enel è una multinazionale dell’energia nata in Italia nel 1962 dopo l’approvazione del provvedimento di nazionalizzazione del sistema elettrico da parte della Camera dei Deputati. Da allora, l’azienda cresce di continuo fino a diventare, oggi, la più grande azienda elettrica del Paese con oltre 30 milioni di clienti. Genera elettricità da un parco centrali molto diversificato: idroelettrico, termoelettrico, geotermico, eolico e fotovoltaico. La capacità installata netta degli impianti in Italia è di quasi 28 GW con oltre 14 GW prodotti da impianti di generazione da fonti rinnovabili. Enel distribuisce energia nelle case e nelle aziende italiane attraverso oltre un milione di chilometri di rete, una delle reti più digitalizzate al mondo. Ed è inoltre impegnata nella promozione di un uso sempre più innovativo e sostenibile dell’energia: dalla mobilità elettrica, all’impegno verso gli obiettivi di decarbonizzazione fino alla digitalizzazione e diffusione della banda ultra larga.

Enel lavora con noi

Lavorare in Enel, in Italia o all’estero, è una grande opportunità perchè vuol dire entrare in un’azienda aperta, globale, fortemente innovativa ed essere così parte di un grande Gruppo internazionale. L’ambiente di lavoro è stimolante: le persone vengono valorizzate, inserite in percorsi di crescita professionale e di relazione.

Enel è fra i primi protagonisti del cambiamento in atto nello scenario energetico e affronta nuove sfide ogni giorno – dalla liberalizzazione del mercato in Italia al raggiungimento della produzione carbon-free – mossa da una strategia precisa: essere sostenibili oggi per essere competitivi domani. E’ proprio per realizzare questo obiettivo che Enel è sempre alla ricerca di talenti, a cui offre un presente solido e un futuro da costruire intorno a temi centrali quali energie rinnovabili, smart grid, mobilità elettrica, soluzioni per la domotica. Questi sono solo alcuni degli ambiti in cui Enel sta concentrando attenzione e investimenti, e ricerca di personale per effettuare ricerche tecnologiche e specialistiche.

Chi lavora in Enel non trova soltanto progetti stimolanti e opportunità di valorizzazione, ma anche attenzione verso tutto ciò che contribuisce a rendere il lavoro una parte appagante della propria vita: rispetto, diversity e inclusione, policy che tutelano le persone e le famiglie.

La sicurezza su lavoro è fondamentale e l’azienda si è posta l’obiettivo di arrivare a “zero infortuni”, mettendo in campo molti progetti, fra cui “Sei mesi in Safety”, dedicato ai laureati neoassunti delle aree tecniche, che prevede specifici corsi di formazione e training on the job.​

Assunzioni Enel 2021

Queste le ricerche in corso in Enel:

Project Manager Illuminazione Pubblica Sardegna

Financial Strategy Analyst – Roma

E-bus Infrastructure Engineering and O&M Specialist – Roma

Energy Storage Business Developer – Roma

Solution Architect – Roma

Senior Industrial hardware-firmware co-designer – Roma

Allegro Product Expert – Roma

Software Product Engineer – E-Mobility

Software Engineer – X Core

Administration Specialist AFC – Roma

Business Developer for Power Plants Repurposing

Senior Marketing Financial Services

Commercial Analyst Battery Energy Storage

Marketing Specialist Financial Services

Junior Infrastructure & Network

Geometra con esperienza per Enel Green Power

Engineer Specialist Distributed Energy

Digital Front End Developer

Digital UX & Service Designer

Microservices Developer

Solution Architect

Innovative Spaces and Services Engineer

Enel lavora con noi diplomati

Enel sta cercando giovani diplomati fortemente motivati da assumere su tutto il territorio nazionale per ricoprire posizioni tecnico-operative. L’offerta è quindi rivolta a giovani che desiderano a mettere in pratica il loro diploma tecnico-professionale.

Quali sono i requisiti necessari per candidarsi? Eccoli:

età compresa tra i 18 e i 29 anni

diploma tecnico / diploma professionale quinquennale

competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico

disponibilità a svolgere eventuali attività in reperibilità

padronanza degli strumenti informatico-digitali

buone capacità organizzative e orientamento al problem solving

buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo

proattività

rispetto delle scadenze

sensibilità ai temi della sicurezza

L’azienda offre un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi nell’ambito del quale è previsto un articolato percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il costante supporto di un tutor aziendale.

Processo di selezione in Enel

Per entrare a far parte dell’azienda, è necessario superare una selezione che si articola su alcuni step consecutivi. Innanzitutto l’invio del CV: il modo migliore per sottoporre la candidatura è utilizzare sito aziendale, dove alla pagina Carriere e Posizioni Aperte puoi consultare le ricerche in corso, registrarti e gestire il CV anche a distanza di tempo, per aggiornarlo o modificarlo. La raccolta di candidature avviene anche attraverso vari eventi quali job meeting, recruiting day e contatti diretti con scuole ed Università.

Ogni CV è sottoposto ad una valutazione oggettiva basata su diversi criteri, ad esempio:

esperienza scolastica/universitaria (titolo di studio, specializzazione, durata del corso di studi, votazione conseguita);

esperienza lavorativa/stage;

periodi formativi o esperienze lavorative trascorsi all’estero;

eventuali corsi di specializzazione;

conoscenze linguistiche;

disponibilità alla mobilità territoriale nazionale e internazionale

eventuale appartenenza a categorie protette.

Enel fornisce alcune indicazioni su come compilare il form di candidatura, ad esempio, assicurarsi di mettere in evidenza nel sommario le competenze ed esperienze per meglio essere identificati come il candidato giusto. E’ anche possibile allegare al CV anche una breve lettera di presentazione.

Superata la prima fase di screening, si viene contattati per una breve intervista telefonica, che serve a raccogliere maggiori informazioni e a fissare un appuntamento per un incontro.

Spesso i giovani diplomati o neolaureati sono invitati a partecipare ad una sessione di Assessment Center: una metodologia di valutazione di competenze, attitudini, motivazioni e potenziale che attraverso un insieme di esercitazioni, individuali e di gruppo, simula situazioni reali da analizzare, valutare e risolvere, su cui prendere decisioni, organizzare attività o impostare proposte e progetti. È una giornata importante in cui azienda e candidato vengono a contatto e si confrontano, per capire se davvero sono fatti l’uno per l’altra.

I profili più esperti vengono invece invitati ad un colloquio individuale, in cui si approfondiscono competenze, esperienze pregresse e motivazioni. Il processo di selezione include anche un colloquio tecnico, che serve a verificare il livello delle competenze specialistiche e le capacità di risoluzione delle criticità.

In ultimo, i candidati che hanno superato il processo di selezione ricevono una proposta formale di lavoro.

Lavorare in Enel opinioni

Come è lavorare in Enel? Ecco alcune testimonianze di dipendenti che ci raccontano la loro esperienza in questa grande azienda:

“Azienda leader nel settore idroelettrico, progetti importanti e stimolanti”. Fabio L., Ingegnere Civile, “È un’azienda eccellente con processi e progetti all’avanguardia. Seguo diversi progetti di ingegneria civile che mi rendono orgoglioso e soddisfatto del lavoro che svolgo, perché permettono lo sviluppo di strutture utili e necessarie per tutti. Mi danno l’opportunità, inoltre, di mettere in pratica le mie competenze specialistiche e di svilupparne di nuove, grazie ad una proficua collaborazione professionale con tutti i componenti del team in cui sono inserito”.

“Azienda competitiva, stimolante e gratificante”. Queste le parole di Gianmarco F., impiegato in ambito Sales da diversi anni: “Come in qualsiasi altra grande azienda, l’ambiente è molto competitivo..soprattutto nella mia funzione aziendale. Si tratta però di una competizione sana, non facile da trovare anche in altri contesti, che offre sempre nuovi stimoli e ti permette di lavorare con grinta e di ricevere gratificazioni personali e professionali”.

“Ambiente di lavoro perfetto e molta autonomia”. Francesco L., Trader, ci dice: “Ho avuto la possibilità di imparare molte cose e di avere molta autonomia di gestione delle mie attività. Questo è il posto perfetto se si desidera avere un incredibile equilibrio tra vita privata e lavoro, l’importante è raggiungere gli obiettivi. Si lavora in team, c’è un forte spirito di collaborazione e orientamento al risultato. Sono soddisfatto del mio lavoro qui”.

Come candidarsi in Enel

Se sei interessato alle opportunità di lavoro in Enel, puoi consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarti direttamente alla pagina aziendale di Enel nella sezione dedicata “Lavora con noi“. Previa registrazione, è possibile rispondere ad un annuncio inserendo o modificando il tuo Curriculum Vitae direttamente nella banca dati aziendale.