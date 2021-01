Lavorare in Chiesi Farmaceutici: posizioni aperte, come candidarsi ed opinioni

La famosa azienda farmaceutica di Parma cerca laureati in materie scientifiche, con profili sia junior che senior. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Ti sei appena laureato in materie scientifiche e sei in cerca di un lavoro? Una delle opzioni che sicuramente avrai preso in considerazione, soprattutto sei ha conseguito una Laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Biologia, Biotecnologie o materie equivalenti, è la ricerca di un lavoro o di uno stage iniziale (da svolgere anche durante il percorso di studi stesso) in una azienda farmaceutica. Ce ne sono diverse e non è facile scegliere. Nella valutazione, è opportuno selezionare quali sono i settori di ricerca in cui sono specializzate ma anche le opportunità e le possibilità di crescita che offrono. Lavorare in Chiesi Farmaceutici, ad esempio, è una scelta sicuramente valida! La multinazionale italiana con sede a Parma, periodicamente seleziona profilo junior per stage in azienda e offre numerose opportunità di lavoro per profili più esperti e senior. Se stai quindi cercando un lavoro nel settore farmaceutico, ecco alcune informazioni sull’azienda Chiesi Farmaceutici, le posizioni aperte al momento e su come candidarsi.

Profilo aziendale Chiesi Farmaceutici

Chiesi Farmaceutici è un gruppo farmaceutico internazionale con sede a Parma e con più 80 anni di esperienza nel settore. Il suo operato è fortemente orientato verso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi per l’apparato respiratorio, per la neonatologia, per le malattie rare e per altri ambiti specialistici. Con un fatturato consolidato di 1.571 milioni di euro si posiziona tra le prime 50 aziende farmaceutiche al mondo. L’attività produttiva si svolge in 3 impianti situati in Italia, a Parma, a Blois in Francia e a Santana de Parnaiba in Brasile, mentre l’esportazione coinvolge più di 70 paesi con una presenza diretta in 26. Per quanto riguarda invece le risorse, sono più di 4.813 sono le persone Chiesi in tutto il mondo, di cui circa 671 dedicate ad attività di ricerca e sviluppo e circa 700 per i siti produttivi.

Storia del gruppo

L’azienda nasce nel 1935 per opera del farmacista Giacomo Chiesi. Con l’acquisto del Laboratorio Farmaceutico Parmense, ha così origine la sua avventura imprenditoriale che soddisfa il suo desiderio di fare ricerca scientifica. L’attività ha successo e già agli inizi degli anni ’40 il laboratorio si ingrandisce, e inizia le prime vendite all’estero con esportazione di farmaci. Nel 1944 l’attività si deve però fermare a causa della guerra ma riprende subito dopo con l’assunzione del primo collaboratore scientifico e il lancio della prima pomata a base di penicillina. Viene anche inaugurato un nuovo stabilimento produttivo con 50 dipendenti e una produzione allargata di medicinali di successo.

Nel 1966 Giacomo Chiesi passa il timone ai figli Alberto e Paolo, che spingono l’azienda verso un contesto internazionale: si pare così la prima sede estera in Brasile. Arriva poi, nel 1979, il lancio di un prodotto cortisonico per l’asma, le riniti allergiche e le infiammazioni delle vie respiratorie in genere, il Clenil. Con il suo successo, questo farmaco dà il via all’impegno di Chiesi Farmaceutici nell’area delle malattie respiratorie.

In seguito, l’azienda si dedica anche all’area degli antiinfiammatori e antidolorifici, dandosi così ad una nuova spinta globale e arrivando, a partire dalla fine degli anni ’80 ad oggi, in numerosi Paesi: Pakistan, Francia, Spagna, Grecia, Gran Bretagna, Austria e paesi dell’Est europeo, Stati Uniti, Germania, paesi del Magreb, Turchia, Bulgaria, in Cina e nei paesi Scandinavi.

L’azienda oggi è passata nelle mani della terza generazione Chiesi, i figli di Alberto e Paolo, che hanno introdotto ulteriori nuove linee di ricerca e sviluppo.

Ambiente di lavoro e carriera

Il Gruppo Chiesi sta crescendo rapidamente e offre numerose opportunità di carriera alle persone interessate ad intraprendere un percorso professionale nel settore farmaceutico, all’interno di diversi Dipartimenti e Funzioni.

Aree di inserimento

Ad oggi le aree di inserimento professionale in cui frequentemente si aprono vacancies sono:

Ricerca e sviluppo

Marketing

Corporate Development e Licensing

Affari Legali

Affari Regolatori

Risorse Umane

Amministrazione / Finanza e Controllo

Attività Industriali / Logistica

Informazione Scientifica

Quality Assurance

Sistemi Informativi

Sviluppo professionale

Chiesi crede nella valorizzazione delle persone e dei dipendenti, promuovendone lo sviluppo professionale e prestando attenzione alla loro qualità della vita. Ciò trova conferma anche nel fatto che Chiesi Farmaceutici sia stata, per il ottavo anno consecutivo, premiata e certificata come azienda Top Employer, avendo raggiunto risultati eccellenti per quanto riguarda retribuzioni e benefit, condizioni di lavoro, cultura aziendale, formazione del personale e sviluppo delle carriere. Molte sono le azioni e i progetti aziendali che puntano a migliorare il rapporto tra tempo lavorativo e vita privata:

Part time agevolato per il rientro dalla maternità

Utilizzo conto ore nei mesi estivi

Flex time

Giovani neolaureati / neodiplomati

Cosa ricerca Chiesi in un giovane? Impegno, passione, capacità di apprendere, valori coerenti con la cultura Chiesi, team work, flessibilità e proattività, entusiasmo e… ottima conoscenza dell’inglese. A tutti i giovani laureati è offerto un importante percorso formativo, il Competence Lab, finalizzato allo sviluppo di competenze trasversali, sui temi della leadership, della comunicazione efficace, del project management e del controllo di gestione.

Profili con esperienza

Ai professionisti che hanno maturato una consolidata esperienza, Chiesi offre l’opportunità di sviluppare ulteriormente il proprio percorso ed accrescere le proprie competenze lavorando direttamente su progetti di elevata complessità gestionale. Inoltre, Chiesi è sempre più una realtà il processo di mobilità internazionale che porta numerosi dipendenti a vivere un’esperienza professionale all’interno di una filiale o da una filiale in casa madre.

Posizioni aperte a Parma

Di seguito, tutte le offerte di lavoro e stage a Parma con Chiesi Farmaceutici.

Offerte di lavoro in Chiesi Farmaceutici

Supervisore di Produzione Reparto Spray

Coordinatore elettricisti reparto di produzione

Analista di laboratorio

Scientific Information Specialist Sr

Senior HSE specialist

R&D Lab Technician Drug Product Manufacturing

Analista Laboratorio – External Manufacturing

Indirect Category Manager

Global Value and Access Manager

IT Junior Service Manager

Group Compliance Specialist

Offerte di stage in Chiesi Farmaceutici

Stage Junior Buyer

Stage International Customer Service

Stage Contabiltà Fornitori

Stage HSE – Progetto Carbon Neutrality

Stage HSE

Stage elaborazione Immagini da Tomografica Computerizzata

Stage Jr Strategy and Execution Leader

Stage Life Cicle Cost Analysis Jr Specialist

Stage Computational fluid dynamics and discrete element modeling for product and process design

Stage in sviluppo applicativi low-code

Come avviene il colloquio in Chiesi Farmaceutici?

Se il vostro curriculum è stato selezionato per un colloquio, allora queste informazioni su come avviene la fase di selezione in Chiesi farmaceutici vi sarà utile. Generalmente, l’iter segue i seguenti step:

assessment center ovvero il colloquio di gruppo: consente ai selezionatori di farsi un’idea più esaustiva dei candidati, valutando il comportamento di ciascun partecipante in relazione ad altre persone. Il gruppo è costituito in media da 8/10 persone che vengono valutate per una medesima posizione. Un normale colloquio di gruppo può durare poche ore così come un’intera giornata e coinvolgerà i partecipanti in dinamiche che porteranno il gruppo a prendere una decisione su alcuni temi proposti. L’attenzione sarà concentrata sulla propensione dei candidati ad argomentare in modo logico. colloquio individuale tecnico: in questo secondo step di selezione si prevede il coinvolgimento del Line Manager che valuta la coerenza della candidatura rispetto al profilo ricercato. In questo caso ad essere messe sotto esame sono le competenze specifiche del ruolo, di cui viene chiesta dimostrazione pratica con domande teoriche o eventuali simulazioni reali di casi lavorativi. colloquio individuale motivazionale: è l’ultimo step e va gestito al meglio. L’obiettivo è fare una buona impressione, non solo durante il colloquio ma già dal primo contatto telefonico. Il colloquio è un momento in cui i selezionatori hanno come obiettivo il raccogliere più informazioni possibili, è quindi importante dare sempre risposte esaustive, portando più argomentazioni possibili alle domande. A questo proposito, l’azienda ha stilato sul proprio sito una guida utile su come prepararsi ad un colloquio di lavoro in Chiesi farmaceutici, segnalando anche quali domande vengono fatte solitamente ai candidati e come fare una buona impressione al colloquio.

Opinioni sul lavoro in Chiesi Farmaceutici

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Chiesi Farmaceutici:

“Ambiente di lavoro ottimo in tutti gli aspetti”. Giacomo L., da poco assunto in azienda nel ruolo di Supervisore di Produzione, ci parla della sua esperienza: “Ho svolto un tirocinio universitario in azienda e sono poi stato assunto. L’ambiente di lavoro è organizzatissimo e il rapporto con i colleghi dei vari reparti, come anche lo scambio di idee, è davvero ottimo. La parte che è stata per me più interessante e piacevole è stato il confronto quotidiano con professionisti in grado di trasmettere le loro competenze. E’ un ottimo ambiente per imparare e accrescere le proprie competenze, attraverso training teorici e sul campo”.

“Ambiente professionale e con possibilità di crescita”. Così Manuela M., dipendente da 5 anni nel ruolo di Analista di laboratorio chimico, definisce la sua esperienza in Chiesi. E aggiunge: “In azienda ho potuto utilizzare le mie conoscenze imparate durante l’Università e applicarle al lavoro di tutti i giorni. Colleghi sempre disponibili fin dai primi giorni di lavoro, si lavora serenamente e in team. La possibilità di crescere è concreta, io sono stata presa in considerazione per progetti importanti, ed è una grande soddisfazione!”.

“Bellissima esperienza lavorativa!”. Così la definisce Massimo L., ex dipendente in ambito amministrativo. Dice: “La Chiesi è un ottima azienda un cui l’ambiente lavorativo è stimolante e il rapporto con i colleghi è affiatato. L’azienda è “sana” e la cosa si sente in ogni piccolo dettaglio. Questo è fondamentale per il benessere in ambiente lavorativo. Purtroppo, per motivi familiari, sono stato costretto a lasciare un ottimo posto di lavoro!”.

Come candidarsi in Chiesi Farmaceutici

Per consultare nel dettaglio tutte le offerte di lavoro e stage in Chiesi ti rimandiamo alla pagina aziendale sezione “Lavora con noi”. Una volta selezionato il paese di interesse, trovi l’elenco delle posizioni aperte disponibili al momento in Italia. Se, invece, cerchi una opportunità di offerte di lavoro e stage in Chiesi, puoi selezionare il Paese di tuo interesse direttamente dalla mappa e consultare le posizioni aperte.