ICT Talent Factory, al via il corso retribuito organizzato da Orienta

L’Agenzia per il lavoro Orienta organizza ICT Talent Factory, un corso di formazione retribuito dedicato a profili junior laureati in materie scientifiche, per rispondere alla crescente richiesta da parte delle aziende di queste figure professionali. Vediamo di seguito tutti i dettagli di questo percorso, i requisiti richiesti e come partecipare.

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale. Orienta, grazie alla rete Eurotemps, è anche presente in tutta Europa per offrire servizi HR attraverso un network a livello internazionale.

ICT Talent Factory, che cos’è e a chi è rivolto

In un’ottica di continua promozione del talento e delle esigenze del mercato nasce la Divisione Orienta ICT Talent Factory che mette a disposizione un team di selezionatori dedicato al recruitment dei profili junior in ambito ICT per dare una risposta a crescente bisogno di figure tecniche. Know-how, competenza consolidata, conoscenza del mercato, degli ultimi trend e tecnologie del settore, uniti alla passione per il lavoro caratterizzano i professionisti di Orienta.

L’obiettivo è quello di condividere le skills più richieste sulle nuove tecnologie dando un aiuto concreto per ottenere le certificazioni necessarie per realtà leader nella consulenza IT. Orienta ha quindi ideato con partner qualificati, percorsi di formazione distintivi e competitivi in funzione del contesto e della complessità aziendale, mantenendo costantemente il focus sulle esigenze del mercato.

A questo proposito, per questo corso di formazione, si ricercano brillanti neolaureati in materie scientifiche (ingegneria, matematica, fisica) che mostrano una forte passione e propensione per l’Information Technology e che, attraverso un percorso di formazione certificata, acquisiscono le basic skills per poter essere inseriti nell’organico aziendale come profili tecnici junior.

Le figure professionali ricercate sono le seguenti:

Java developer

PHP Web developer

Analisti funzionali

Sistemisti junior

Tecnici informatici

Tecnici sistemisti / periti informatici

Neolaureati in matematica/fisica/ingegneria

Progettisti hardware/firmware

Nel 2020, 8 ragazzi su 10 che hanno partecipato a questo progetto, sono stati assunti.

Come si sviluppa il corso

L’obiettivo è quello di orientare il candidato mostrandogli le opportunità lavorative più richieste nel mondo ICT ed accompagnarlo in un costante percorso di crescita professionale. ICT – Talent Factory organizzato da Orienta di sviluppa in 3 step:

Step 1

ICT Talent Factory è corso di formazione retribuito full time della durata di 5 settimane sulla tecnologia da te scelta (Java, Angular, Salesforce, Appian, Blue Prism, Python, Pega). L’Academy prevede:

lezioni frontali con consulenti e manager di linea specializzati

workshop di approfondimento su tematiche tecnico-applicative attraverso una metodologia “learn & make” con l’obiettivo di toccare con mano la vita aziendale.

Step 2

Questo secondo step prevede:

Conseguimento di Certificazioni attestanti le competenze acquisite

Percorso di Tutoring finalizzato all’inserimento lavorativo

Step 3

Il terzo ed ultimo Step prevede una proposta contratto di assunzione a Tempo Indeterminato presso importanti realtà del mondo ICT e leader nella Consulenza e nelle Soluzioni IT.

Come partecipare al corso di formazione Orienta

Per partecipare al corso di formazione retribuito basterà andare sulla pagina della ICT Talent Factory di Orienta e visionare nel dettaglio le modalità di partecipazione.