Aon lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Cerchi un lavoro in ambito assicurativo? Aon è l’azienda leader mondiale nella consulenza per la gestione dei rischi e nel brokeraggio assicurativo. Caratterizzata da un ambiente di lavoro giovanile, con età media intorno ai 40 anni, Aon solitamente offre in particolare molte opportunità di inserimento per giovani neo diplomati / neolaureati in stage. Andiamo a conoscere Aon, come candidarsi, oltre ad alcune informazioni sull’azienda e le opportunità di inserimento.

Aon profilo aziendale

Aon è il Gruppo Leader, in Italia e nel mondo, nei servizi di risk management, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa e nella consulenza di management e delle risorse umane. Aon è presente in oltre 120 paesi con più di 70.000 dipendenti ed è quotata al mercato azionario di New York (NYSE). Il network internazionale di Aon, che possiede una comprovata esperienza multisettoriale e conoscenze specifiche dei mercati, consente di supportare il Cliente in tutte le attività in ogni Paese del mondo. In Italia, Aon, leader nel settore, conta oltre 1.200 dipendenti in 25 uffici dislocati sul territorio. L’azienda opera al fianco di Aziende ed Enti appartenenti ad ogni settore di attività, fornendo soluzioni competitive e personalizzate per la gestione dei rischi grazie all’esperienza ed alla competenza di professionisti altamente qualificati. Aon è consulente per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi di 28 Gruppi Italiani presenti nell’indice FTSE MIB, di oltre 8.000 piccole medie imprese e 700 enti/aziende della Pubblica Amministrazione.

Lavorare in Aon

Ambiti di inserimento

Aon ricerca persone dinamiche, fortemente orientate all’innovazione e al lavoro di squadra da inserire come:

Insurance Broker : per attività di consulenza ai clienti nell’identificazione e trasferimento dei rischi sui mercati assicurativi e gestione del loro portafoglio

Ambiente lavorativo

Lavorare in Aon significa entrare in un ambiente giovane e dinamico, dove si ha l’opportunità di lavorare in team, con colleghi anche a livello internazionale, di partecipare a diverse iniziative come la giornata dedicata ad attività di Corporate Social Responsibility e di usufruire di benefits e servizi esclusivi.

Benefit aziendali

Ecco quali sono i benefit e i vantaggi che offre l’azienda ai propri dipendenti:

Buoni pasto

Car sharing aziendale

Eventi per i dipendenti e le famiglie

Piattaforma per benefit flessibili

Orari flessibili

Telefono Cellulare

Performance bonus

Programmi assicurativi

Smartworking

Posizioni aperte

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Account Executive – Ramo Cauzioni

La risorsa affiancherà il responsabile in tutte le attività di brokeraggio assicurativo relativamente al Ramo Cauzioni, svolgendo attività relative ad:

analisi della documentazione contrattuale del rischio, del bilancio per la valutazione del merito creditizio del soggetto contraente, confronto con il mercato assicurativo per il piazzamento dello stesso, gestione contabile ed amministrativa della polizza emessa

consulenza in materia Cauzioni e per supportare le esigenze fidejussorie della clientela

promozione servizio fornito dalla Specialty Bond in ottica di espansione commerciale

analisi polizze fidejussorie con particolare focus sulla normativa legata al Nuovo Codice degli Appalti nonché Fiscale, Urbanistica, Doganale ed Ambientale

Requisiti richiesti:

Laurea in ambito economico/giuridico

ottime conoscenze informatiche (Office) e buona conoscenza della lingua inglese

precisione, capacità di rispettare le scadenze, buone capacità relazionali e di organizzazione del lavoro, teamworking, competenze comunicative

gradite conoscenze in ambito di economia degli intermediari finanziari, gestione delle imprese di assicurazione, diritto civile, diritto privato, contabilità e bilancio

Stage Business Development Assistant

La risorsa, inserita all’interno dell’Area marketing/commerciale, supporterà il responsabile in tutte le fasi dell’attività:

analisi e mappatura del mercato e delle opportunità di vendita, business intelligence su potenziali clienti e settori industriali

pianificazione campagne commerciali

attività di cold call e follow up alla vendita

stesura offerte di servizio unitamente ai referenti tecnici

analisi redditività di business e reportistica legata alla definizione del budget

predisposizione di presentazioni commerciali e della gestione e aggiornamento del database dei contatti.

Requisiti richiesti:

Laureandi/Laurea specialistica in ambito economico/marketing

ottime conoscenze informatiche (Office) e ottima conoscenza della lingua inglese (gradita esperienza all’estero)

buone capacità relazionali e di organizzazione del lavoro, proattività, teamworking, competenze comunicative, orientamento commerciale

gradite conoscenze in ambito di economia degli intermediari finanziari, gestione delle imprese di assicurazione, marketing, social media marketing, contabilità e bilancio e dell’applicativo salesforce

Stage Flexible Benefits

La risorsa sarà inserita presso la Divisione Health & Benefits che si occupa di offrire consulenza, definizione e gestione di Piani di Flexible Benefits per le aziende clienti. In particolare, sarà coinvolta nelle attività di:

analisi delle esigenze del cliente nelle diverse fasi di: progettazione (esame di tutti gli aspetti fiscali, previdenziali, legali e degli aspetti sociali legati ai benefit), realizzazione (condivisione con le rappresentanze sindacali, implementazione del tool informatico di gestione del piano), comunicazione, gestione e monitoraggio delle scelte e del piano benefits

Requisiti richiesti:

Laureando/Laurea in ambito economico/scienze politiche

ottime conoscenze informatiche (Office) e ottima conoscenza della lingua inglese (gradita esperienza all’estero)

buone capacità relazionali e di organizzazione del lavoro, teamworking, competenze comunicative

gradite conoscenze in ambito di welfare aziendale, contabilità, marketing, diritto fiscale (T.U.I.R.)

Lavorare in Aon opinioni

Come è lavorare in Aon? Noi abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti e ex dipendenti della società assicurativa di modo da offrirvi un’idea più concreta in merito:

“Ambiente di lavoro professionale”. Francesca G., Account Executive, racconta di “un ambiente molto professionale, colleghi molto preparati su servizi / prodotti aziendali (in molti già hanno seguito uno stage in azienda e sono stati introdotti al meglio). Team giovane e affiatato, lavoro bene con tutti e portiamo a termine interessanti progetti”.

“Lavoro di gruppo, buon ambiente lavorativo”. Claudio L., CRM Specialist, ci parla così del suo lavoro attuale in Aon: “Passione, impegno, curiosità e lavoro di gruppo sono le caratteristiche più importanti del mio profilo professionale e che posso esprimere e migliorare in Aon ogni giorno. La mia è quindi, ad oggi, una valutazione più che positiva su Aon, che mi sento di consigliare come posto di lavoro”.

“Buona esperienza lavorativa in un ambiente stimolante”. Edoardo R., Specialista di Finanza, ci racconta questo della sua esperienza in Aon: “In Aon ho trovato un ambiente professionale che può offrire molte opportunità di crescita. Il lavoro di squadra è stato eccellente e ho trovato ottima anche la comunicazione interna. Sebbene abbia avuto una buona esperienza, ho deciso di trasferirsi in ambito bancario per un cambio di esperienza”.

Come candidarsi in Aon

Per consultare tutte le offerte d lavoro Aon ti rimandiamo alla pagina aziendale Aon alla sezione “Lavora con noi”. Per candidarti, registrati e crea un account dal quale è possibile inviare il tuo curriculum vitae aggiornato.