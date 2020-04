Sbocchi lavorativi con la Laurea in Fisioterapia: testimonianze ed opportunità

La Laurea in Fisioterapia offre numerosi sbocchi professionali. Ecco quali e come specializzarsi.

Il fisioterapista è un operatore sanitario che si occupa della cura e della riabilitazione delle funzioni motorie e della prevenzione e correzione dei difetti posturali. Per conseguire il titolo è necessario conseguire la Laurea in Fisioterapia che abilita all’esercizio della professione. Una volta terminato il corso di studi ci si può iscrivere ad un master o ad un corso di perfezionamento, a seconda dell’ambito in cui si decide di specializzarsi. All’interno di questo contenuto, voglio spiegarti in linea generale quelle che sono le concrete opportunità sia formative che professionali del Corso di laurea in Fisioterapia, riportando anche le testimonianze di giovani studenti, laureati e professionisti del settore.

Laurea in Fisioterapia

Il Corso di laurea in Fisioterapia è uno dei tanti appartenente al settore sanitario. Se ti senti portato per queste particolari realtà, in cui ti metterai al servizio della gente, sostenendola e guidandola in un processo riabilitativo che possa portarle alla guarigione, allora la Fisioterapia potrebbe essere il tuo futuro. Si tratta di un Corso di laurea triennale, sotto la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Come tutti i corsi di laurea nel settore sanitario, anche Fisioterapia è a numero chiuso. Questo significa che per accedere, dovrai sostenere un test di ammissione, il cui superamento ti consentirà di seguire e sostenere gli esami previsti, che ti porteranno a conseguire il diploma di laurea. Le prove di ammissione sono fissate ogni anno dal Ministero in un’unica data a livello nazionale. Tuttavia, le informazioni necessarie sono pubblicate ogni anno nel bando di ammissione alle professioni sanitarie, sul sito del Ministero dell’Istruzione, che tra le tante cose stabilisce anche il numero dei posti a disposizione nei Corsi di laurea a numero chiuso.

La storia della Fisioterapia

Quando ti parlo di Fisioterapia, mi riferisco ad una disciplina antica, con una lunga e considerevole storia alle spalle. Anche se spesso, in passato è stata associata alla stregoneria, alla capacità di santoni di guarire determinate persone, a qualcosa di oscuro ed inspiegabile, in realtà gli antichi avevano ben compreso il valore di tale disciplina. Non a caso, già nel III millennio a.C. in alcuni testi cinesi, si parlava di esercizi fisici e massaggi utili per il raggiungimento di un perfetto equilibrio psico-fisico.

Ed ancora, anche i giapponesi, egiziani e persiani conoscevano l’effetto benefico e curativo di particolari tipologie di massaggi nel trattamento di traumi e malattie varie. A dimostrarlo l’ampia letteratura medica di quei tempi. Con Ippocrate, massaggi, talassoterapia, idroterapia ed altre particolari tecniche manuali, incominciarono a diffondersi nella cultura occidentale. Infatti, Ippocrate, definito il padre della medicina, aveva scoperto il potere delle mani, e dei trattamenti fisioterapeutici, applicandoli sui pazienti già nel lontano 480 a.C. Per alcuni versi venne considerato il primo fisioterapista della storia. Lo stesso Ippocrate, nei suoi scritti sosteneva che un medico doveva conoscere diverse tecniche, tra cui anche i massaggi. Inoltre, nel suo “Trattato sulle articolazioni”, si legge di alcune manipolazioni curative connesse alla fisioterapia. Anche il massaggio sportivo era già conosciuto e praticato sugli atleti stessi.

Le principali materie di studio

Il Corso di laurea in Fisioterapia si struttura in 3 anni, durante i quali dovrai raggiungere 180 CFU, svolgere un tirocinio ed avere accesso alla discussione della tesi. Al termine dei tre anni di studio sarai già abilitato alla professione di fisioterapista. Quali sono le principali materie che ti troverai a dover studiare? Il primo anno andrai a studiare insegnamenti si base, mentre durante il secondo e terzo affronterai discipline cliniche, mediche e fisioterapiche. Gli esami da sostenere possono variare da un’università all’altra, tuttavia, in linea generale, le materie di studio in Fisioterapia sono le seguenti:

biologia, biochimica e genetica;

fisica, statistica e informatica;

anatomia umana e fisiologia;

psicologia e sociologia generale;

patologia generale e microbiologia;

metodologia della riabilitazione;

inglese;

scienze cliniche e scienze cliniche pediatriche;

farmacologia e scienze neuropsichiatriche;

geriatria;

oncologia.

Sono proprio queste le materie che ti troverai a dover sostenere, oltre al tirocinio obbligatorio prima del conseguimento del diploma di laurea.

Le competenze acquisite al termine degli studi in Fisioterapia

Alla fine dei tre anni di studio previsti dal Corso di laurea in Fisioterapia, potrai incominciare la tua carriera professionale. Tuttavia, il nuovo fisioterapista dovrà aver sviluppato determinate conoscenze e competenze nel corso dei suoi studi. In particolare sarai in grado di:

identificare bisogni di carattere fisico, psichico e sociale di recupero, in soggetti di differente età;

gestire i vari sistemi informativi di servizi;

adottare le modalità riabilitative più consone al paziente ed al quadro clinico di quella specifica persona;

provvedere alla personale autoformazione ed aggiornamento delle tecniche riabilitative;

stabilire e conservare relazioni di aiuto e sostegno con la persona, i familiari ed il contesto sociale in generale.

Sono queste le principali competenze che acquisirai dopo aver portato a termine il tuo percorso di studi in Fisioterapia. Se invece vuoi specializzarti ancora di più, avrai la possibilità di iscriverti a Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT2, oppure a Master di primo livello oltre che a Corsi di Perfezionamento.

I principali sbocchi professionali in Fisioterapia

Sono tanti e differenti gli sbocchi lavorativi per un laureato in Fisioterapia. In particolare, avrai la possibilità di lavorare presso strutture sanitarie pubbliche e private, oppure l’occasione di operare nel settore sportivo, assistendo gli atleti, ed ancora potrai optare per metterti in proprio ed aprire un ambulatorio privato dove ricevere i pazienti. Insomma, le opportunità professionali non mancano di certo, in fondo stiamo parlando di una delle lauree più richieste sul mercato nel settore sanitario. Tuttavia di seguito ti illustro i principali sbocchi professionali che il Corso di Laurea in Fisioterapia ti offre.

Diventare fisioterapista in associazioni sportive

Tra i tanti sbocchi professionali, potrai optare per diventare fisioterapista presso associazioni sportive di vario genere: calcio, basket, pallavolo e tanto altro. La tua responsabilità sarà quella di prenderti cura degli atleti e del loro benessere fisico. Dalle tue prestazioni dipenderanno quelle degli atleti e la loro carriera sportiva.

Fisioterapista dipendente in una casa di cura

Lavorare in una casa di cura, ti offrirà tante ed importanti esperienze e soddisfazioni personali. Infatti, potrai testare personalmente i miglioramenti ed i progressi fatti ogni giorno dai tuoi pazienti, fino a quando non arriveranno alla completa guarigione. Aiuterai persone bisognose ti farà sentire utile ed indispensabile per gli altri, lavorerai a renderli felici e sereni.

Il fisioterapista ricercatore

Nel caso in cui ti piaccia studiare e ricercare, potresti optare per lavorare in uno dei tanti enti di ricerca sia in Italia che all’estero. Utilizzerai le tue competenze per scoprire nuove tecniche e cure fisioterapiche e non solo.

Fisioterapista in uno stabilimento termale

Altra opportunità professionale è quella di lavorare presso uno stabilimento termale, mettendo le tue competenze al servizio di tante persone. Infatti, qualsiasi centro termale deve avere nel proprio team anche dei fisioterapisti.

Libero professionista

Mettendoti in proprio ed aprendo il tuo studio, sarai il capo di te stesso. Potrai quindi decidere di svolgere la tua attività in maniera autonoma o di associarti ad esempio con altri professionisti, in studi associati o in cooperative sociali.

Fisioterapista specializzato

Dopo il conseguimento del titolo di laurea, il fisioterapista può decidere di specializzarsi in un determinato ambito e in particolare:

psicomotricità: per studiare, analizzare e migliorare l’interazione tra l’attività motoria e la sfera psicologica e d emotiva.

pazienti cardiopatici: per la riabilitazioni post-intervento o nel caso di pazienti allettati.

pazienti mielolesi: il fisioterapista opera nell’ambito delle patologie neuro-muscolari e supporta la famiglia nell’assistenza quotidiana.

pazienti in coma: si occupa delle terapie riabilitative del paziente, del recupero delle attività motorie e del tono muscolare.

Fisioterapista manager

E colui che dopo la Laurea in Fisioterapia e un periodo di lavoro ed esperienza sul campo, aspira a ruoli dirigenziali o si occupa di ricerca e di formazione. Il fisioterapista manager può decidere di diventare imprenditore di se stesso, aprire un centro o associarsi con altri colleghi ed esercitare l’attività in una sede polifunzionale.

Laurea in Fisioterapia: testimonianze

Di seguito riporto alcune testimonianze di laureati in Fisioterapia. Un modo per conoscere, attraverso le esperienze e le opinioni degli altri, quello che è il mondo formativo e professionale che ruota intorno il settore sanitario oggi.

Andrea C. 30 anni, Milano. “Mi sono laureato in Fisioterapia 2 anni fa, perché ho intrapreso la mia carriera universitaria un po’ in ritardo rispetto al solito. Infatti, inizialmente non ero deciso sul mio futuro, sulla volontà di voler proseguire gli studi o meno. Complice anche una brutta situazione familiare che per alcuni anni mi ha assorbito completamente. Alla fine, sono stato molto contento di aver optato per il settore sanitario, intraprendendo il percorso formativo per diventare fisioterapista. Ho scoperto di amare tantissimo il mio lavoro, di stare a contatto con le persone e di mettere le mie conoscenze e la mia vita al loro servizio. Oggi lavoro presso una struttura privata e non mi lamento del mio lavoro”.

Lucia G. 38 anni, Roma. Ci racconta la sua esperienza universitaria e professionale. “Ho studiato Fisioterapia a Roma, la città in cui sono nata ed in cui ho il piacere di vivere. La scelta di iscrivermi alla Facoltà di Fisioterapia è stata davvero sentita e molto personale. La mia famiglia mi ha sempre sostenuta nelle scelte, nei miei sogni. Ho sempre voluto essere utile e fare un lavoro che mi regalasse tante soddisfazioni anche a livello personale. Fin da bambina sognavo di curare gli altri, di stare vicino a chi ha bisogno di essere sorretto. Così ho scelto il settore sanitario. Oggi ho la fortuna di lavorare in una struttura pubblica qui a Roma, con un buon stipendio e soprattutto la consapevolezza di svolgere un’attività che davvero può aiutare gli altri a ritrovare la serenità”.

Francesco S. 45 anni. Bologna. “Sono un libero professionista che ha aperto il suo studio privato. Inizialmente ho dovuto fare anche io la gavetta, come gran parte dei giovani laureati. Tuttavia il mio spirito indipendente mi ha sempre caratterizzato. Così, non appena mi sono sentito pronto ed ho avuto l’occasione, ho deciso di aprire il mio ambulatorio privato a Bologna, la città in cui ho studiato e che mi ha regalato tante emozioni”.

Martina 20 anni, Verona. “Mi sono da poco iscritta a Fisioterapia, riuscendo a superare l’esame d’ammissione. Sono molto incentivata e carica, in quanto studio qualcosa che mi affascina e mi piace. Per ora mi sto trovando bene a seguire i corsi e sostenere gli esami, anche se vorrei davvero fare molta più pratica, ma sicuramente nel corso degli anni questo sarà possibile. Spero di terminare presto gli studi e puntare a lavorare in ambiente sportivo, seguendo gli atleti.”

Matteo 40 anni, Torino. “Mi sono laureato in Fisioterapia anni fa, con voti alti. Appena finiti gli studi ho deciso di cercare subito lavoro per mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli anni. Non ho avuto grossi problemi ad entrare nel mondo del lavoro. Continuo a sostenere che le lauree scientifiche e sanitarie ti offrano tante opportunità lavorative. Oggi opero all’interno di un centro termale, dove mi trovo bene, anche se spesso i turni di lavoro sono abbastanza lunghi e stressanti”.

Per maggiori informazioni puoi consultare il sito dell’Aifi, l’Associazione Italiana Fisioterapisti.