Lavorare con gli animali: ecco le idee più bizzarre

C'è chi gestisce hotel di lusso per cani e gatti facoltosi, chi serve il caffè in un bar invaso da felini e chi noleggia pecore tosa-erba. E non è che l'inizio

Non sentitevi troppo in colpa se, al pensiero di dividere l’ufficio con un perfetto sconosciuto che potrebbe starvi antipatico, preferite l’idea di lavorare con gli animali. Potreste non avere tutti i torti, visto che alcuni uomini (e donne) sono più testardi dei muli, più fastidiosi delle mosche e più velenosi delle vipere. Ma perché accontentarvi di un mestiere ordinario? Il mondo animale offre spunti interessanti e creativi che potrebbero tornarvi utili per avviare un business redditizio. Ve ne indichiamo alcuni, precisando sin da ora che si tratta, in alcuni casi, di proposte ai limiti del buon senso. Ma che, in alcune parti del mondo (soprattutto in Oriente e in America), hanno riscosso un grande successo.

8 idee bizzarre per lavorare con gli animali

Gli acconciatori di cani e gatti, i gestori di negozi che vendono prodotti per animali, gli addestratori e i dog sitter sono mestieri “antichi”. Chi ama gli animali può aspirare a fare qualcosa di più originale, specializzandosi in settori che possono procurargli lauti introiti. C’è chi si è già dato da fare ed ha sperimentato nuove forme di imprenditoria che stanno ottenendo risultati inaspettati. Idee bizzarre, d’importazione straniera, che potrebbero trovare terreno fertile anche da noi.

Colorista di animali

Vi ricordate la mucca viola di una nota marca di cioccolato? Non è uscita così dal grembo materno, ma qualcuno – per pura esigenza commerciale – ha scelto di cambiarle il look. Avvalendosi della prestazione di un colorista che si è impegnato a renderla quanto più telegenica possibile. E’ una pratica che si è diffusa, con straordinario successo, soprattutto in America dove i cagnolini e i gattini delle miss più sofisticate entrano in un salone di un colore e ne escono di un altro. E non solo: ad alcuni di loro tocca in sorte di vedersi applicare fantasie stravaganti fatte di stelline, strisce, pois et similia.

Allevatore di pecore tosa-erba

Ci sono immense distese di campi che necessitano di manutenzione continua. “Bonificare” un terreno invaso dalle erbacce non è faccenda di poco conto: le falciatrici più innovative costano parecchio e hanno un impatto ambientale pesante. Ecco perché i più ingegnosi proprietari di pecore e capre hanno (ben)pensato di mettere le loro greggi a disposizione, noleggiandole a chi desidera ripulire i propri terreni. Liberi di pascolare, i ruminanti fanno, infatti, piazza pulita di ogni tipo di erbaccia e riescono a raggiungere anche i punti più sconnessi e irregolari. Nel più completo rispetto della natura.

Tassista per animali

Forse non ci crederete, ma in alcune metropoli americane è possibile veder sfrecciare taxi con a bordo un cane. Si tratta di un servizio specificamente pensato per soddisfare le esigenze dei businessmen più impegnati, che non riescono a trovare un solo momento per accompagnare Bobby a fare la toletta. E’ in questi casi che si rivolgono ai tassisti per animali incaricati di accompagnare i loro amici a quattro zampe ovunque sia necessario.

Gestore di caffè con gatti

E’ una moda nata in Giappone, che ha riscosso successo in America e inizia a diffondersi anche in Italia. Alcuni proprietari di bar hanno, in pratica, scelto di aprire le porte ai felini, consentendo ai clienti di consumare il pasto in loro compagnia. E’ una proposta che piace tanto agli amanti degli animali e del buon caffè ed ai bambini, che possono sorseggiare un succo di frutta mentre tanti teneri gattini fanno loro le fusa. E c’è di più: alcuni “cat caffè” offrono un vero e proprio rifugio ai gatti abbandonati e si preoccupano di darli in adozione.

Controllore di oche

La presenza di oche e di altri uccelli acquatici può risultare quanto mai molesta. Soprattutto quando – come è fisiologico che sia – imbrattano di escrementi i posti dove scelgono di sistemarsi. Se ciò accade in prossimità di strutture come resort o campi da golf, i gestori si vedono costretti a chiedere aiuto al controllore di oche. Che, in pratica, s’impegna a fare tutto quello che è nelle sua possibilità perché le oche sloggino e trovino un altro posto dove stare. Con quali mezzi? C’è chi ricorre a persuasivi cani da mandria e chi a sostanze repellenti, ma tutto deve essere fatto nel rispetto delle leggi a tutela degli animali.

Gestore di hotel di lusso per animali

Alcuni proprietari di cani e gatti – particolarmente facoltosi – non vedono di buon occhio il fatto che i loro fedeli compagni debbano accontentarsi di cucce e cestini ordinari. E progettano dunque di regalare loro soggiorni da sogno in hotel da lusso. Consumati dai sensi di colpa, prenotano vere e proprie suite, con tanto di letti a dimensione umana, tv e confort di ogni genere. E dotate di webcam, che permettono di controllare l’animale in ogni momento.

Realizzatore di protesi per animali

Anche agli animali (come agli uomini) può capitare di rimanere vittime di un brutto incidente. Che può comportare la perdita degli arti. Cosa fare? I proprietari più premurosi chiedono aiuto ai progettisti e realizzatori di protesi che, avvalendosi di tecnologie e materiali sempre più innovativi, riescono a risolvere casi particolarmente gravi. Spingendosi talvolta ai limiti dell’immaginabile, visto che c’è chi è arrivato a impiantare chirurgicamente protesi di testicoli ad alcuni cani castrati.

Organizzatore di funerali per animali

La perdita di un cagnolino, di un cavallo o di un pappagallo, ma anche quella di un pesciolino, di un iguana o di un maialino d’India può lasciare un vuoto incolmabile. E un dolore che alcuni proprietari cercano di alleviare tributando un ultimo sentito ricordo ai loro amici scomparsi. Per farlo in maniera impeccabile, si rivolgono agli organizzatori di funerali per animali che possono procedere con la cremazione o la tumulazione. O avvalersi della collaborazione di specialisti della tassidermia che provvedono a imbalsamare il caro estinto.

Le stravaganti professioni sopra elencate tracciano un quadro sociale interessante, che racconta delle evoluzione (o involuzione) di certi costumi. Lavorare con gli animali può essere divertente, ma senza la giusta dose di professionalità ed il dovuto senso della misura, difficilmente si riuscirà a garantire un buon servizio al cliente.

