Lavorare in NetResults: sviluppare le migliori tecnologie per la Digital Trasformation

Presentiamo una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS Fair di Pisa il prossimo 10 ottobre 2020, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi

Questa azienda, nata come Spin-Off dell’Università di Pisa nel 2006, crea sistemi ICT per la trasformazione digitale delle imprese. Il tutto pensato in ottica Industry 4.0 e Smart Working.

Chi è NetResults

La NetResults S.r.l. lavora su tecnologie UCC migliorando i processi di comunicazione dei propri clienti nella prospettiva del work-life balance e sviluppa le migliori tecnologie per la Digital Trasformation. Il tutto al fine di agevolare l’organizzazione del lavoro del singolo per migliorare l’efficacia aziendale. Le soluzioni proposte dalla NetResults sono di altissimo livello tecnico-scientifico e riguardano il VoIP, MoIP e per la misura percettiva della Quality of Experience dei servizi IT (Testing&Monitoring). Nel 2008, nasce una nuova linea di prodotto: KalliopePBX, una gamma di centralini VoIP pensata sia per i System integrator che per i Service Provider.

Il continuo approfondimento e studio delle tematiche di interesse, oltre al voler essere sempre al passo con i tempi anticipando i bisogni futuri, sono da sempre gli obiettivi della NetResults. Per questo è alla costante ricerca di talenti in ambito tech che abbraccino la mission aziendale e che siano sempre stimolati nel miglioramento e nella ricerca di nuove tecnologie.

NetResults sarà presente al TECH JOBS fair 2020 di Pisa in programma sabato 10 ottobre. Registrati subito per poter ascoltare lo speech di presentazione di questa azienda e incontrare i recruiter presenti al desk alle Officine Garibaldi di Pisa.

Lavorare in NetResults

Lavorare in NetResults ti permetterà di entrare in un ambiente sereno e informale incentrato sullo spirito di squadra, altamente stimolante a livello intellettuale in cui si lavora all’innovazione in modo innovativo. Mensilmente, inoltre, ci saranno appuntamenti di condivisione e formazione tra tecnici per approfondire temi di interesse a questo riguardo. Ecco di seguito la ricerca in corso, i requisiti e come candidarsi.

Software Tester Junior

Per il potenziamento delll’organico NetResults ricerca un Software Tester Junior il quale entrerà a far parte del Testing Center of Excellence (TCoE) dell’azienda, collaborando a stretto contatto con il Testing Engineer (TE) e il reparto R&D e svolgendo attività di testing a vari livelli, regression, integration, performance etc.; utilizzando test plan e producendo opportuni report. La risorsa selezionata potrà proporre soluzioni per realizzare test automatici, sviluppandoli o utilizzando appositi tool, contribuendo in questo modo ad accrescere il livello qualitativo dei prodotti e servizi offerti al cliente così come alla crescita e allo sviluppo del TCoE e di NetResults, svolgendo attività di testing a tutto tondo: regression, integration, performance etc. Di seguito una panoramica di tutte le competenze tecniche di riferimento utilizzate al momento in azienda. Non è necessariamente richiesta la conoscenza di tutte le competenze indicate in elenco. Indicare quelle che si conoscono o suggerirne delle altre.

Requisiti e competenze tecniche:

Laurea in Informatica, Ingegneria dell’Informazione (elettronica, informatica o telecomunicazioni) o cultura equivalente.

Conoscenza dei principi base del testing: functional testing, unit testing, End-to-End (E2E) testing, integration testing, regression testing, black box testing, white box testing, GUI testing, back-end testing, browser compatibility testing, load/performance testing in diversi stadi del Software

Autonomia nella configurazione e installazione dei componenti hardware e software per i principali sistemi operativi (Windows, GNU/Linux e Mac OS)

Familiarità con i concetti di test plan e use cases

Esperienza base nell’esecuzione di test sia manuali che automatici

Esperienza base in testing client-server e web applications in ambienti Windows e GNU/Linux

Competenze “Nice to have”: Conoscenza di tool di test automation (codeception, selenium, appium o similari).

Conoscenza di base di linguaggi di scripting ed automation: php, python, bash, Ansible

Competenze trasversali:

Personali : Comunicazione, collaborazione e team work;

: Comunicazione, collaborazione e team work; Cognitive : visione sistemica, problem solving, tendenza al miglioramento;

: visione sistemica, problem solving, tendenza al miglioramento; Organizzative : Autonomia, Proattività, Time management.

: Autonomia, Proattività, Time management. Livello di seniority: gradita esperienza anche minima nella mansione.

Si valutano anche profili di neo diplomati/e o esperti con un background più articolato, purché presentino concreto interesse per il ruolo e predisposizione all’apprendimento e indentificarsi con i valori di NetResults.

Luogo di Lavoro: Pisa (o da Postazione Remota)

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina Net Results S.r.l. su Euspert e seguire la procedura di candidatura.