Lavori strani: come guadagnarsi da vivere in maniera originale

La vita da ufficio non fa per voi? Non disperatevi: le alternative non mancano di certo

Dell’argomento ci siamo già occupati qualche tempo fa, fornendo una rassegna dei lavori più inusuali del mondo. Quelli che spingono a riflettere su quanto possa essere ordinario (e noioso) sedersi tutto il giorno ad una scrivania per guadagnarsi da vivere. Sia ben chiaro: ogni professione può essere svolta in maniera più o meno creativa, ma certi mestieri superano la più sfrenata fantasia. Tanto che, in alcuni casi, risulta difficile anche solo definirli. E non si pensi che chi sceglie di fare lavori strani non si debba preparare a dovere. Anzi: in molti casi, parliamo di professioni altamente specializzate che richiedono qualifiche e conoscenze approfondite. Oltre a una massiccia dose di stravaganza e di originalità.

4 lavori strani in giro per il mondo

Premessa: per scrivere questo articolo, abbiamo preso spunto da un sito americano che fornisce una lista assai lunga di mestieri bizzarri. Noi ne abbiamo selezionati quattro, con la speranza di suscitare la curiosità e l’interesse di qualcuno. Che potrebbe pensare di mollare tutto per intraprendere una carriera fuori dall’ordinario.

Professionisti dei funerali

Se ne trovano molti in Cina dove ogni funerale che si rispetti prevede l’esibizione di professionisti ingaggiati per intonare canti funebri (inframmezzati da pianti sconsolati) in maniera teatrale. Il senso è quello di amplificare il pathos della cerimonia e di coinvolgere il più possibile gli astanti. Quella di piangere forzatamente ai funerali di persone sconosciute era un’usanza che, fino a qualche tempo fa, veniva praticata anche in certi paesini del Sud d’Italia; mentre in Inghilterra c’è un’agenzia che assume persone ben vestite per presenziare ai funerali e alle veglie dei defunti meno popolari. In pratica: per fare numero alle esequie delle persone che scarseggiavano di amici e di estimatori.

Paleontologici dello sterco

Chi sono e cosa fanno i paleontologici lo sanno tutti, ma ai più sfugge forse la specializzazione di quelli che gli americani chiamano “paleoscatologist”. Che si occupano dello studio approfondito degli escrementi degli animali fossili. E’ una professione che – come si più intuire – richiede un alto livello di formazione e una cura particolare per ciò che si maneggia. Perché dall’analisi dello sterco dei fossili rinvenuti è possibile ricavare informazioni preziose sull’ecosistema delle ere passate. Il motto dei paleontologici? Dimmi cosa mangiavi e ti dirò dove vivevi!

“Spingitori” di passeggeri

Riuscite sempre ad ottimizzare gli spazi? Potreste essere nati per fare l'”oshiya”, una professione che in Giappone viene praticata da più di 60 anni. E che può serenamente essere ascritta alla categoria “lavori strani”. Di cosa si tratta? Gli oshiya sono “spingitori” provetti che – muniti di eleganti guanti bianchi – aiutano i passeggeri ad entrare nelle vetture delle metropolitane o dei treni sovraffollati. Accertandosi che i lembi dei loro vestiti non rimangano incastrati nelle porte. Non ci credete? Guardate il video:



Chiropratici per animali

Forse non ci avevate mai pensato, ma anche ai cani, ai gatti e ai cavalli può capitare di avere problemi con la schiena. Ad alleviare le loro pene possono essere i chiropratici per animali, specializzati nella manipolazione di colonne vertebrali disallineate o di articolazioni che non funzionano più come dovrebbero. Negli Usa esiste anche l'”American Veterinary Chiropractic Association” che riunisce i professionisti del settore dal 1989. Si tratta di un mestiere particolarmente complicato: per svolgerlo bene, non occorre solo disporre di ottime competenze tecniche, ma anche di un elevato intuito. Perché i pazienti sofferenti – ai quali manca la parola – non possono fornire indicazioni ai chiropratici che li prendono in cura.



Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro