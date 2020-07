Lavoro con Esselunga: in arrivo 900 nuove assunzioni

In arrivo nuove assunzioni con Esselunga, la nota catena di supermercati che aprirà nel bresciano un nuovo centro distributivo.

Sono in arrivo interessanti opportunità di lavoro con Esselunga. La nota catena operante nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) aprirà un nuovo polo logistico nel bresciano, con 900 posti di lavoro a disposizione. Vediamo di cosa si tratta con le occasioni professionali in una delle realtà più influenti ed affermate in Italia.

Lavoro: nuove opportunità in arrivo con Esselunga

La nota catena di supermercati continua ad offrire interessanti opportunità di lavoro. Il Gruppo Esselunga sta per avviare i lavori che porteranno all’apertura di un nuovo maxi centro distributivo situato nella provincia di Brescia a Ospitaletto. In arrivo nuove opportunità professionali per molti, con 900 nuove assunzioni. Il polo logistico sorgerà in un’area di 900 mila metri quadrati con un investimento pari a 350 milioni di euro. Per ora è stata sottoscritta la convenzione urbanista ma per l’apertura del centro bisognerà attendere ancora un po’. Sicuramente a lavori finiti ci saranno nuove assunzioni, che rappresentano per l’intero territorio bresciano un punto di forza.

Cosa significa lavorare con Esselunga?

Lavorare con Esselunga significa entrare a far parte di una delle realtà più affermate sul territorio italiano. Parliamo della nota ed affermata catena di supermercati operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, nata nel 1957 ad opera dell’imprenditore Nelson Rockefeller ed i fratelli Guido, Claudio e Bernardo Caprotti. Ad oggi Esselunga conta 150 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Insomma, si parla di una realtà affermata, che continua ad investire ininterrottamente su innovazione, qualità, ma anche tradizione e professionalità. La centralità del cliente e dei suoi bisogni è la priorità per l’azienda, in cui operano figure professionali qualificate, capaci e sempre pronte a soddisfare con un sorriso le esigenze dei clienti. Lavorare con Esselunga significa investire sul proprio futuro, crescere professionalmente e personalmente, entrando in contatto con una realtà fatta di professionisti.

Nuove assunzioni e come candidarsi

Periodicamente Esselunga pubblica le offerte di lavoro sul suo sito internet. Qui potrete consultare dettagliatamente le posizioni aperte e le varie figure professionali ricercate dal Gruppo. In riferimento ai 900 nuovi posti di lavoro che nasceranno con l’apertura del nuovo centro nel bresciano, ancora non si conoscono con esattezza le figure richieste. Molto probabilmente si ricercheranno impiegati, addetti al magazzino, mulettisti e tanti altri. In ogni caso, tutte le offerte di lavoro firmate Esselunga, sono pubblicate sul sito Web, nella sezione “Lavora con Noi”. Sempre tramite il sito Inernet del Gruppo, potrete consultare le posizioni attualmente aperte su tutto il territorio nazionale. Tante le offerte di lavoro nei vari punti vendita a cui potersi candidare fin da subito. Le occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro con Esselunga non mancano di certo.

Opportunità in Esselunga anche per chi non ha esperienza

Il Gruppo Esselunga periodicamente ricerca personale di vario genere, sia diplomati che laureati. Spazio anche a chi non ha una particolare e ferrea esperienza nel settore. Questi possono puntare alla formazione all’interno dell’azienda ed ai vari stage, che forniscono ai nuovi arrivati le conoscenze necessarie per lavorare nel settore della GDO. Il lavoro è assicurato non solo nella sede principale Esselunga, situata a Limito di Pioltello (Milano), ma anche in tutti gli altri punti vendita ben distribuiti sul territorio nazionale.

Alcune posizioni aperte

Tra le posizioni attualmente aperte ricordiamo:

Allievo gastronomia ;

; addetti al servizio di sorveglianza;

allievi panificazione ;

; allievi macelleria ;

; allievi responsabili;

capi reparto parafarmacia ;

; farmacisti ;

; cassieri ;

; stagisti parafarmacia.

Queste sono solo alcune delle figure ricercate da Esselunga, tante altre sono pubblicate sul sito a cui potete liberamente candidarvi inviando il vostro CV aggiornato. Il consiglio è infatti quello di rimanere sempre informati in quanto le offerte di lavoro sono periodicamente aggiornate. Non lasciatevi sfuggire opportunità davvero rilevanti, soprattutto se vi sentite portati per il settore in questione, vi piace lavorare a contatto con il pubblico, siete solari, dinamici, capaci di lavorare in team.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro