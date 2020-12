Lavoro dei sogni: diventare assaggiatore di gelati. Quanto si guadagna?

La maggior parte delle offerte di lavoro oggi passa sul web. Spulciando internet è possibile trovare degli annunci davvero particolari, gli stessi che a prima vista potrebbero sembrare davvero strani e fantasiosi. Come si diventa assaggiatore di gelati? A quanto ammonta la paga? Ecco alcuni mestieri davvero originali.

Lavoro: l’assaggiatore di gelati

Avere un buon lavoro è il sogno di tutti, ma lo è ancor di più quando si ha la fortuna di avere un lavoro che si ama, che appaga, che completa. Oggi per trovare un’occupazione la maggior parte della gente consulta il web, perché internet è diventato lo strumento per eccellenza nella ricerca di occupazione professionale. Tuttavia, tra le classiche offerte di lavoro, spesso ne spuntano anche alcune particolari, curiose, fantasiose e poco usuali. Un esempio è il mestiere dell’assaggiatore di gelati, figura professionale che esiste in diversi Paesi nel mondo e che viene regolarmente retribuita. Non si tratta di un sogno ma di un vero e proprio lavoro, con dei guadagni che possono diventare particolarmente importanti e consistenti nel corso del tempo.

Diventare assaggiatore di gelati

Diventare assaggiatore di gelati è possibile, non si tratta di un puro e semplice desiderio o sogno. Basta spulciare bene e con frequenza gli annunci di lavoro presenti sul web, soprattutto quelli provenienti da Paesi esteri. In Italia queste particolari tipologie di occupazioni non sono ancora particolarmente diffuse. Non a caso, questo tipo di professione si è sviluppata soprattutto in Australia, dove non mancano altri annunci di lavoro particolarmente originali. Qui, un assaggiatore di gelati può arrivare a guadagnare fino a 56 mila dollari l’anno, ossia circa 34 mila euro. Si tratta di una bella retribuzione se paragoniamo questo lavoro ad altre mansioni più impegnative. In ogni caso, assaggiare i gelati ed essere pagati per fare questo, presuppone il possesso di particolari requisiti.

Lavoro: i requisiti per diventare assaggiatore di gelati

Per essere selezionati e diventare degli ottimi assaggiatori di gelati è necessario avere determinati requisiti per poter superare le selezioni. In particolare, non possono ambire a ricoprire questo ruolo professionale soggetti con particolari patologie o condizioni di salute. Ad esempio, non possono sperare di essere selezionate le persone che sono intolleranti al lattosio, i diabetici, chi segue particolari diete e tanto altro. Ed ancora, svolgere questo lavoro significa anche avere a che fare con possibili problemi di nausea, visto e considerato che si passano 8 ore ad assaggiare tanti differenti gusti. Il rischio di incominciare ad odiare i gelati è alto. Essere in ottime condizioni di salute e non avere problemi nel mangiare i dolci è davvero importante per diventare assaggiatori di gelati.

Alcuni lavori fantasiosi e ben retribuiti

Come affermato precedentemente, oggi alle classiche figure professionali si affiancano quelle nuove, creative, fantasiose e particolarmente innovative. Fino a qualche anno fa pensare di ricevere uno stipendio per assaggiare gelati sarebbe apparso davvero molto strano ed irreale. Oggi non è più così perché il mercato del lavoro si è evoluto, sviluppato ed allargato sempre di più, facendo spazio a delle nuove figure professionali che fino a poco tempo fa non esistevano affatto. Ad esempio, oggi è possibile essere pagati per vedere film, per bere birra, per alloggiare in hotel di lusso e tanto altro. Sicuramente si tratta di un tipo di lavoro che si è sviluppato soprattutto all’estero, ma con il tempo anche in Italia si potranno sviluppare lavori del genere.

Altra occupazione particolare e ben retribuita è quella del pescatore di perle con una paga che si aggira intorno i 1.300 dollari al giorno. I minatori possono invece arrivare a percepire uno stipendio di 200 mila dollari l’anno, anche se si tratta di un lavoro duro e particolarmente faticoso. Ed ancora, sempre in Australia è possibile lavorare come manichini viventi con uno stipendio di circa 100 dollari l’ora. Insomma l’offerta è davvero tanta e variegata, non dovete fare altro che spulciare su internet alla ricerca di annunci di lavoro creativi ed innovativi.