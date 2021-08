Lavoro: nuove assunzioni con Poste Italiane. Posizioni aperte e come candidarsi

Poste Italiane è alla ricerca di nuove figure professionali da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. Le offerte riguardano l’intero territorio nazionale. Per accedere alle posizioni aperte è sufficiente il possesso del diploma di maturità, anche se la laurea rappresenta comunque titolo preferenziale. Ecco le figure ricercate e come candidarsi entro i termini previsti.

Nuove offerte di lavoro con Poste Italiane

Ci sono nuove ed interessanti offerte di lavoro con il Gruppo Poste Italiane. Si ricercano figure professionali da assumere ed inserire nel team su tutto il territorio nazionale. Per accedere alle posizioni aperte è sufficiente il solo diploma, anche se il possesso della laurea rappresenta un fattore aggiuntivo, considerato positivamente dall’azienda. Parte la campagna di rinnovo del proprio personale, il tutto per rendere il Gruppo sempre più efficace e funzionale, grazie al lavoro di personale qualificato. Tra le figure professionali ricercate ricordiamo i portalettere e sportellisti. Per avere la possibilità di candidarsi alle varie posizioni aperte, sono stati fissati precisi termini di scadenza, differenti a seconda del ruolo a cui si vuole accedere.

Operatori di sportello

Tra le varie posizioni aperte a cui tutti gli interessati ad incominciare un’esperienza professionale con Poste Italiane possono candidarsi c’è quella di operatore di sportello. La scadenza per accedere a questa posizione di lavoro è fissata al 31 agosto. Per questo incarico non sono richiesti particolari requisiti e titoli di studio, anche il solo diploma di maturità è sufficiente. Tuttavia, il possesso della laurea potrebbe comunque essere considerato in maniera positiva, come un valore aggiuntivo da non sottovalutare. Gli operatori di sportello, oltre ad avere il compito di interfacciarsi con i clienti si preoccuperanno anche della promozione e della vendita dei vari servizi messi a disposizione da Poste Italiane. L’assunzione avverrà attraverso un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, perché significa entrare a far parte di una realtà professionale di notevole rilievo, con la concreta occasione di fare esperienza e carriera.

Requisiti linguistici per sportellista

In alcune regioni italiane, per accedere al ruolo di sportellista si richiedono specifici requisiti linguistici, ossia la conoscenza di differenti lingue straniere. Per essere più precisi:

in Lombardia è richiesta la conoscenza dello spagnolo ;

è richiesta la conoscenza dello ; Veneto, Lazio, Lombardia, Sicilia, Campania e Toscana richiedono la conoscenza dell ’inglese ;

; il cinese è richiesto in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna;

è richiesto in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna; l’arabo in Liguria, Emilia Romagna, Puglia;

in Liguria, Emilia Romagna, Puglia; il francese in Veneto, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia;

in Veneto, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia; l’ucraino in Emilia Romagna.

Queste sono le conoscenze linguistiche richieste in alcune regioni per poter accedere al ruolo di sportellista.

Offerte di lavoro come portalettere

Altra posizione professionale aperta è quella relativa a nuovi portalettere da assumere ed inserire nel team di lavoro. Per candidarsi a questo particolare profilo professionale c’è tempo fino al 5 settembre. Per accedere a tali posizioni aperte è sufficiente il possesso del diploma di maturità e la patente di guida necessaria per poter usare il mezzo aziendale. Solo ed esclusivamente per la provincia di Bolzano è richiesto anche il patentino di bilinguismo. Ricordiamo che le assunzioni interessano tutto il territorio nazionale, tenendo comunque in considerazione le specifiche esigenze aziendali sul territorio. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo determinato.

Come candidarsi alle offerte di lavoro?

Poste Italiane periodicamente ricerca nuovo personale da assumere ed inserire nel team di lavoro. Per questo motivi vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Gruppo, dove periodicamente sono pubblicate tutte le posizioni aperte. Ad ogni modo le domande per candidarsi dovranno pervenire in modalità telematica, il tutto utilizzando il form predisposto sul sito aziendale. Bisogna registrarsi al sistema nella sezione dedicata alla ricerca di nuovo personale. Una volta pervenute le candidature, gli addetti alla selezione del personale contatteranno i candidati più interessanti per un colloquio conoscitivo.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro