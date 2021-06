Lavoro turismo e ristorazione: Mister Job cerca personale per hotel a Varese

L’Agenzia Mister Job ricerca cuochi, camerieri, receptionist e altre figure da inserire in una nota catena alberghiera di Varese. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro nel settore del turismo e della ristorazione come receptionist, barista, responsabile di sala e altre posizioni affini, l’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in in una nota catena alberghiera di Varese. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte e come candidarsi

Quello del turismo e della ristorazione è un settore lavorativo nel quale vengono costantemente ricercate diverse figure professionali da inserire in diversi contesti. Il cameriere, un professionista a contatto diretto con il pubblico responsabile di assicurare la piena soddisfazione del cliente; il cuoco, i cui compiti principali sono quelli della selezione degli alimenti da cucinare, elaborare nuove ricette da inserire nei menu e di coordinare il lavoro dei sottoposti. Queste e altre risorse sono ricercate attualmente da Mister Job a Varese. Eccole.

Receptionist

Si seleziona questa risorsa la quale si occuperà di:

Accogliere i clienti;

Rispondere alle richieste di informazioni dell’utenza;

Gestire le telefonate in ingresso;

Accompagnare i clienti verso le destinazioni interne alla struttura;

Gestire la posta in entrata e in uscita;

Organizzare e archiviare documenti;

Gestire le prenotazioni;

Svolgere funzioni amministrative supplementari.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo;

conoscenza della lingua inglese e del Tedesco;

affidabilità;

ottime doti comunicative;

capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Link per candidarsi all’offerta: Receptionist

Barista

La risorsa si occuperà di caffetteria, assemblaggio aperitivi pronti forno e preparazione cocktail.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo;

conoscenza della lingua inglese;

affidabilità;

ottime doti comunicative;

capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Link per candidarsi all’offerta: Barista

Responsabile di sala

La risorsa dovrà collaborare a stretto contatto, con continuità ed in modo costruttivo con il personale di cucina e hotel e dovrà occuparsi della supervisione, gestione e controllo di tutte le attività relative al ristorante. Nello specifico, la figura ricercata dovrà occuparsi di:

Accogliere e seguire i clienti con attenzione ed in modo proattivo;

Organizzare e preparare la sala ristorante ed il servizio;

Supervisionare il lavoro dei collaboratori;

Rispettare e far rispettare ai collaboratori gli standard sulla salute, l’igiene e la sicurezza previsti dalle norme.

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza nella qualifica Caposala di almeno 2 anni in strutture di pari livello

Ottima conoscenza della lingua inglese

Capacità tecniche di preparazione della sala e di svolgimento del servizio sia alla carta che per grandi eventi e cerimonie.

Ottime doti comunicative;

Leadership;

Orientamento al cliente, capacità di mediazione e di problem-solving.

Link per candidarsi all’offerta: Responsabile di sala

Cameriere/a di sala

La risorsa si occuperà di accoglienza, consulenza e supporto clienti nella scelta dei prodotti e nello specifico

di:

Preparare la mise en place della sala;

preparare la mise en place dei tavoli;

ricevere e accogliere i clienti;

registrare gli ordini del cliente;

servire cibo e bevande;

rispondere ai reclami dei clienti.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo;

conoscenza della lingua inglese;

affidabilità;

ottime doti comunicative;

capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Link per candidarsi all’offerta: Cameriere di sala

Addetto/a alle colazioni

La risorsa si occuperà della preparazione di prodotti per la colazione e dell’allestimento del banco colazione.

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza nel ruolo con particolare focus sulla preparazione di prodotti da colazione;

Precisione e affidabilità;

Disponibilità immediata;

Ottima conoscenza della lingua Inglese.

Link per candidarsi all’offerta: Addetto alla colazioni

Altre offerte di lavoro settore turismo e ristorazione: come candidarsi

Potete consultare queste offerte di lavoro nel settore del turismo e ristorazione direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro