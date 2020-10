Lidl lavora con noi: 200 posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Lidl alla ricerca di 200 figure professionali da inserire nel team. Le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Lidl che è alla ricerca di 200 nuove figure professionali da inserire nel team. Le sedi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio nazionale con possibilità di carriera. Il Gruppo è alla ricerca di Operatori di Filiale, Addetti alle Vendite, Preparatori di merce, Manutentori. Ecco le posizioni aperte, i requisiti necessari e come candidarsi alle offerte di lavoro.

Lidl alla ricerca di 200 nuove figure professionali

Arrivano nuove offerte di lavoro in Lidl, il noto Gruppo che opera nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. Alla ricerca di 200 nuove figure professionali da inserire nel team, con sede di lavoro su tutto il territorio nazionale. L’offerta è aperta a diplomati e laureati, con determinati requisiti a seconda del lavoro a cui ci si candida. In particolare il Gruppo rende noto che ci sono possibilità occupazionali per le seguenti figure professionali: Addetti alle Vendite; Operatori di Filiale; Manutentori; Preparatori di merce. Opportunità di carriera con Lidl che da sempre è attenta alle esigenze non solo dei clienti ma anche dei propri dipendenti. I nuovi assunti saranno formati dall’azienda stessa, in maniera da avere a disposizione le conoscenze e gli strumenti necessari per lavorare al meglio.

Le posizioni aperte

Entrare a far parte del team Lidl è una grande opportunità, considerando la solida realtà che opera non solo in Italia ma anche all’estero. Periodicamente il Gruppo avvia nuove campagne di recruiting a cui partecipare liberamente. Ecco le posizioni professionali aperte in Lidl a cui potersi candidare in maniera semplice, veloce ed immediata. Ricordiamo che per ogni posizione ci sono determinati requisiti da dover rispettare.

Addetti alle vendite

I candidati hanno il compito di collaborare con il team per un’ottimale gestione del punto vendita. I nuovi assunti si preoccuperanno di rifornire gli scaffali, pulire e sistemare i locali, accogliere i clienti. Per ricoprire questo ruolo è necessario soddisfare alcuni requisiti. In particolare è richiesto: un diploma di maturità; orientamento al cliente, affidabilità; flessibilità; capacità di lavorare in un team; disponibilità di operare su turni flessibili; approccio multitasking.

Operatori di filiale

Lidl è alla ricerca di nuovi operatori di filiale volenterosi e con tanta voglia di mettersi in gioco. I candidati hanno il compito di preparare, curare e gestire i vari articoli in promozione ma anche di collaborare con la squadra per gestire il punto vendita. Inoltre, dovranno preoccuparsi del rifornimento dei prodotti sui bancali, così come tenere tutto pulito ed in ordine. La cura del punto vendita non è di secondaria importanza. I requisiti richiesti per diventare un Operatore di filiale Lidl sono: attitudine al lavoro di squadra; orientamento al cliente ed alle sue esigenze; capacità multitasking; affidabilità; flessibilità; voglia di lavorare al pubblico.

Manutentori Lidl

Chi decide di candidarsi a questa particolare offerta di lavoro, dovrà preoccuparsi di verificare le risorse indispensabili per il ripristino delle varie strutture, prendendo in considerazione le segnalazioni degli altri colleghi. In parole povere i manutentori devono preoccuparsi di assicurare un luogo di lavoro sicuro ed efficiente, con tutti gli strumenti necessari per operare. A loro spetta anche il lavoro di monitorare lo stato di efficienza di uffici e strutture, di verificare che i fornitori rispettino le date di scadenza delle consegne. I requisiti richiesti per accedere a questa offerta di lavoro sono: un diploma tecnico, ottime capacità di organizzazione, esperienza nel settore di almeno 1 o 2 anni; precisione ed autonomia nel lavoro; buone capacità relazionali.

Preparatori di merce

Si tratta di quelle figure professionali che devono preoccuparsi di controllare e preparare la merce presente nel magazzino; curare l’organizzazione e la pulizia del centro logistico, preoccuparsi dell’inventario del magazzino e tanto altro ancora. Anche in questo caso è importate soddisfare alcuni requisiti: essere precisi ed attenti ai dettagli; affidabilità e flessibilità, spirito di organizzazione e di lavoro in un team.

Lidl come candidarsi alle offerte di lavoro

Il Gruppo Lidl è uno dei più affermati, che offre un ambiente di lavoro molto dinamico e giovanile, invitando tutti alla collaborazione e sostegno reciproco. La realtà professionale affermata in tutto il mondo da la possibilità di carriera anche ai più giovani senza esperienza, con una cura particolare alle risorse umane. I clienti hanno la garanzia di prodotti di alta qualità ad un prezzo accessibile a tutti. Per candidarsi alle offerte di lavoro bisogna consultare il sito della Lidl nella sezione “Lavora con noi” e candidarsi alle offerte di interesse.