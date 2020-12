NTT DATA lavora con noi, posizioni aperte nel settore IT

NTT Data cerca professionisti del settore IT, tutte le posizioni aperte per profili junior e senior nelle varie sedi italiane dell’azienda

NTT DATA è un’azienda giapponese che fornisce servizi e soluzioni IT a livello globale. Lavorando sempre su nuovi progetti, ricerca costantemente nuovi collaboratori e consulenti in tutta Italia. Se sei un professionista del settore IT o vuoi diventarlo, ecco quali sono le opportunità che offre NTT Data. Di seguito, ti segnaliamo quali sono i profili ricercati e come candidarti, oltre ad alcune informazioni sull’azienda e le opportunità di carriera.

NTT DATA profilo aziendale

NTT DATA è la sesta società IT a livello mondiale e fornisce servizi professionali di valore, dalla consulenza allo sviluppo dei sistemi, fino all’outsourcing. L’azienda ha sede in Giappone, a Tokyo e opera in oltre 50 Paesi. NTT DATA inizia nel 1967 la sua attività come business unit del gruppo NTT, per diventare società autonoma nel 1988 e quotarsi in borsa nel 1995. Impiega 100.000 professionisti in tutto il mondo, di cui quasi 2.600 solo in Italia. Il fatturato dell’anno 2015-2016 si è attestato a 13,5 miliardi di dollari (dati di maggio 2016).

NTT DATA, attiva in Italia dal 1968, fornisce servizi e soluzioni IT diversificati nei seguenti settori: Automotive, Servizi bancari e finanziari, Energia e Utilities, Assicurativo, Manufacturing, Media e Intrattenimento, Pubblica Amministrazione, Retail, Telecomunicazioni, Trasporto e Logistica. NTT DATA Italia è guidata da Walter Ruffinoni (AD), Manager Italiano con un passato in Value Team, società successivamente inglobata nel gruppo NTT stesso. Nel 2016 l’azienda si è posizionata al 5° posto nel FinTech rankings stillato dalla American Banker, Bank Technology News e IDC Financial Insights, guadagnando cinque posizioni sull’anno precedente.

Lavorare in NTT DATA

Lavorare in NTT DATA significa inserirsi in una realtà in cui “gli elementi della cultura giapponese si sposano con quelli europei, creando un ambiente multiculturale, dove perfezione, tecnologia, collaborazione si amalgamano perfettamente”. L’azienda investe nella crescita delle persone per formare professionisti di eccellenza, attraverso percorsi formativi personalizzati ed esperienze lavorative sfidanti, che valorizzano le potenzialità individuali, promuovendo lo sviluppo di competenze tecnologiche, relazionali e manageriali. Per lavorare in NTT DATA è necessario avere il coraggio di immaginare soluzioni creative e affrontare sfide tecnologiche. Parliamo infatti del sesto player mondiale nell’ambito dei servizi IT, che lavora con tecnologie emergenti quali Cloud, BYOD, Smart Energy Mobility e Mobile applications. Lavorando in NTT DATA, queste sono le tematiche che affronterete quotidianamente ed entreranno nel vostro bagaglio professionale.

NTT Data e l’innovazione

L’innovazione è centrale in NTT Data e rappresenta il motore stesso dell’azienda, che opera per trovare e creare soluzioni IT efficaci, tecnologicamente all’avanguardia e uniche. Questi gli strumenti con cui opera:

6 mila persone dedicate all’attività di ricerca e sviluppo

dedicate all’attività di 2,5 miliardi di dollari di investimento annuali

di investimento annuali tre centri d’eccellenza dislocati nel mondo: nella Silicon Valley , a Tokio e a Cosenza

dislocati nel mondo: nella , a e a una Digital Entity, situata in Italia, una business unit che, unendo innovazione tecnologica, creatività e competenze di design, accompagna la trasformazione delle aziende, in qualunque settore operino, in un’ottica digitale

Posizioni aperte

Ad oggi, le posizioni aperte in NTT DATA sono numerose e sparse tra le sedi di Milano, Pisa, Roma, Napoli, Treviso e Cosenza. Le risorse che collaborano in NTT DATA possono però svolgere frequenti trasferte in tutta Italia e/o in altri Paesi esteri.

NTT DATA vuole entrare in contatto con persone orientate al futuro, con la passione per l’innovazione, che si distinguono per entusiasmo, impegno e spirito d’iniziativa. Le offerte di lavoro sono rivolte sia a profili junior che senior, con lauree in materie tecnico-scientifiche (per lo più Laurea in Ingegneria dell’Automazione/Controlli, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Gestionale, Informatica, Telecomunicazioni, Scienze dell’Informazione, Sicurezza Informatica, Matematica, Fisica) e competenze specialistiche nei settori richiesti, in base al profilo.

Per quanto riguarda i profili junior, ovvero neolaureati, il loro percorso in NTT DATA inizia con uno stage retribuito della durata di sei mesi. E’ anche possibile sviluppare la tesi di laurea in azienda. NTT Data partecipa infatti alle più importanti giornate di orientamento organizzate dalle principali Università italiane per la selezione di nuovi giovani talenti. Sul loro sito web, è presente una dettagliata sezione “Eventi”, dove li potete consultare tutti.

Ecco le posizioni aperte in NTT DATA, suddivise per le varie sedi aziendali in Italia:

NTT Data Cosenza: posizioni aperte

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro a Cosenza:

IT Product Manager

Junior Blockchain Developer

Cloud Architect

NTT Data Roma: posizioni aperte

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro a Roma:

Advisory – Business & IT Consultant

Billing Expert – settore TELCO

Security Advisor

Cyber Security Analyst

IoT Expert

Qlik Expert

Data Scientist Senior

Advisory – Business & IT Consultant

GCP Cloud DevOps Engineer

Advisory – Business & IT Senior Consultant

Advisory – Telco Business & IT Senior Consultant/Associate Manager

Advisory – Telco Business & IT Consultant

Security Advisor

Senior Security Advisor in ambito Digital Identity Protection

Zuora Billing Expert

Salesforce-Vlocity Functional Analyst

Developer Pega

Solution Architect Pega

Project Manager Salesforce

Functional Analyst Salesforce Expert

Program Manager Salesforce

Solution Architect Salesforce

DevOps Engineer

Cyber Security Analyst 2° Livello

Neolaureati – Information Technology

Azure Developer

Neolaureati – Advisory

Advisory – Business & IT Manager

Senior Customer Experience Strategist

Senior UX/Service Designer

Team Leader

Solution Architect in ambito Banking Security

Solution Architect

Junior Software Developer Engineer appartenente alle CATEGORIE PROTETTE (Legge 68/99)

NTT Data Milano: posizioni aperte

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro a Milano:

Data Scientist Mid

Adobe AEM Specialist

JavaScript Front-End Developer

Advisory – Process Intelligence – Associate Manager

Advisory – Data governance & Monetization Associate Manager

GCP Professional Cloud Architect

AWS Solution Architect

Azure Solution Architect

Advisory – IT processes optimization – Associate Manager

GCP Cloud Security Engineer

NTT Data Napoli: posizioni aperte

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro a Napoli:

GCP Cloud Engineer

Esperto tecnico SAP ABAP/SCP

Salesforce-Vlocity Developer

Developer Salesforce

Esperto tecnico SAP CRM

Consulenti S/4HANA

Informatica Expert ETL Developer

Informatica Expert Technical Architect

Android Developer/Technical Leader

NTT Data Pisa: Posizioni aperte

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro a Pisa:

Cloud Architect

Cloud Engineer

NTT Data Torino: posizioni aperte

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro a Torino:

Network Security Engineer

Solution Architect

Model Based SW Designer

Senior System Engineer

Project Team Leader

System Engineer

Senior System Engineer

Junior System Engineer

Senior Security Architect

Mechatronic Engineer

Software Developer Engineer Java

NTT Data Treviso: Posizioni aperte

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro a Treviso:

Software Developer Engineer ECM Documentum

Nella sede aziendale di Genova al momento non ci sono posizioni aperte.

Opinioni sul lavoro in NTT Data

Come è lavorare in NTT Data? Ecco alcune testimonianze di dipendenti o ex dipendenti che ci raccontano la loro esperienza in questa grande azienda. Emerge, da tutte le testimonianze, un ambiente di lavoro stimolante, collaborativo e che offre l’opportunità di lavorare da remoto in modo indipendente:

“Opportunità per crescita professionale”. Graziano M., Analista Funzionale, dice: “Ci sono sempre nuove opportunità per imparare e crescere professionalmente. Come in qualsiasi lavoro, ci sono sfide da affrontare ma sta a te decidere come e se farlo. L’autonomia offerta sui progetti ti permette di decidere se e quanto spingerti nella crescita e nel lavoro da svolgere. E’ una modalità di lavoro che si adatta alle mie aspettative professionali e che condivido in pieno per chi vuole crescere e avere successo in questo settore”.

“Autonomia di lavoro ma anche collaborazione tra colleghi”. Marco L., Project Manager, ci dice: “NTT Data offre grandi opportunità di lavorare in modo indipendente e autonomo, e ha piena fiducia nelle proprie risorse. Ci sono sempre nuove opportunità di avanzamento e progetti su una varietà di clienti. Forte è la collaborazione tra colleghi, anche non necessariamente dello stesso team / progetto”.

“Ambiente di lavoro molto interessante, piena autonomia e perfetto equilibrio tra vita lavorativa vita privata”. Leonardo T., Software Developer Engineer, parla così di NTT data: “È buon ambiente di lavoro stimolante, puoi fare esperienza ma anche solo “esplorare” diversi ambiti. Si lavora sempre su progetti, molto interessanti, innovativi e ben gestiti. I dipendenti sono anche incoraggiati a intraprendere corsi di formazione a beneficio della loro carriera. L’orario di lavoro è flessibile con l’opzione di lavorare da casa in determinate situazioni. Il senior management è aperto e disponibile con tutti”.

Come candidarsi in NTT Data

Alla pagina NTT DATA nella sezione “Lavora con noi” è possibile consultare tutte le posizioni aperte in azienda e candidarsi. In mancanza di ricerche di tuo interesse, puoi inviare anche una candidatura spontanea in vista di selezioni future.