Lavoro: opportunità professionali in ATM. Posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro con ATM, l’Azienda Trasporti Milanesi. Opportunità professionali per diplomati e laureati. Posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Arrivano nuove opportunità di lavoro nell’Azienda Trasporti Milanesi ATM che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo. Tra i vari profili ricercati ci sono quelli per diplomati e laureati. Spazio anche ai giovani senza alcuna esperienza nel settore. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Opportunità di lavoro ATM

Se siete alla ricerca di un lavoro ci sono interessanti opportunità professionali in ATM ossia l’Azienda Trasporti Milanesi che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo. Il Gruppo in questione periodicamente offre opportunità lavorative anche ai giovani senza alcuna esperienza nel settore. Possibilità di stage formativi e di assunzioni per tutti coloro interessati a fare carriera nel settore del trasporto pubblico. Le attuali posizioni aperte sono per diplomati e laureati, con la concreta possibilità di crescere e fare carriera nel settore. Tutti coloro che si candidano e supereranno le selezioni dovranno lavorare sul territorio di Milano e provincia.

Il Gruppo ATM

Lavorare in ATM è un’occasione da non sottovalutare. Si tratta dell’Azienda Trasporti Milanesi che è nata nel 1931 come Società per Azioni ed è di proprietà del Comune di Milano. Una realtà affermata ed in continua crescita, che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo ma anche in altri 46 Comuni della Regione, garantendo il sevizio su un territorio che interessa 2,51 milioni di abitanti. Oggi il Gruppo progetta servizi e sistemi sempre più tecnologici ed avanzati, a favore di una mobilità sempre più sostenibile. Garantire servizi efficienti e sicuri, capaci di soddisfare i bisogni dei passeggeri è uno degli scopi principali del Gruppo.

Opportunità professionali per i diplomati

Le opportunità di lavoro in ATM sono sia per diplomati che per laureati. Ecco le figure professionali ricercate per i diplomati:

macchinisti metropolitana : necessario il possesso della patente categoria B e di un diploma con indirizzo tecnico;

: necessario il possesso della categoria e di un un perito assicurativo che sia iscritto al ruolo dei periti CONSAP: richiesti almeno due anni di esperienza ed un diploma ad indirizzo tecnico-scientifico;

che sia iscritto al ruolo dei periti CONSAP: richiesti almeno due anni di esperienza ed un tecnici impianti di segnalamento ferroviario : in questo caso è richiesto un diploma di perito elettrico o elettromeccanico, conoscenza della lingua inglese e disponibilità a l avorare su turn i anche di notte e nei festivi. Richiesta la patente B e preferibilmente anche la categoria C;

: in questo caso è richiesto un conoscenza della e disponibilità a l i anche di notte e nei festivi. Richiesta la patente B e preferibilmente anche la categoria C; conduttori di linea: oltre ad un diploma bisogna avere patente di categoria DE e il CQC – Carta di qualificazione per il trasporto di persone ed esperienza nel settore. Essenziale la disponibilità a lavorare su turni che comprendono anche i notturni ed i festivi. Da non dimenticare la conoscenza della lingua inglese che rientra tra i requisiti necessari per il posto di lavoro;

oltre ad un diploma bisogna avere – Carta di qualificazione per il trasporto di persone ed esperienza nel settore. Essenziale la disponibilità a che comprendono anche i notturni ed i festivi. Da non dimenticare la conoscenza della che rientra tra i requisiti necessari per il posto di lavoro; saldatore e operatore di armamento tranviario: possesso di un diploma con indirizzo meccanico, patente di guida C. Richiesta anche l’esperienza di almeno tre anni come saldatore presso aziende metalmeccaniche. Ed ancora, i candidati devono possedere anche il patentino di saldatura elettrica.

Queste sono le offerte di lavoro per i diplomati.

Opportunità professionali per i laureati

Tra le posizioni aperte nel Gruppo ATM riservate ai laureati ritroviamo:

stagista area ingegneria rotabili: necessaria la laurea in Ingegneria Elettrica con la specializzazione in sistemi di trasporto elettrici;

necessaria la laurea in Ingegneria Elettrica con la specializzazione in sistemi di trasporto elettrici; praticante avvocato: laurea magistrale in Giurisprudenza con master di diritto societario. Requisito preferenziale è l’iscrizione del candidato presso il registro praticanti abilitati.

Altro requisito fondamentale per i laureati ricercati nel settore scientifico, giuridico ed economico è la conoscenza della lingua inglese e pacchetto Office.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Queste presentate sono solo alcune delle attuali posizioni aperte in ATM. Il Gruppo è spesso alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team di lavoro. In ogni modo, per consultare tutte le posizioni di lavoro aperte è possibile visitare il sito ufficiale dell’ATM dove periodicamente sono pubblicate tutte le offerte professionali a cui potersi candidare direttamente online inviando il proprio Curriculum Vitae. Nel caso in cui il vostro profilo risulterà essere in linea con quelli ricercati, sarete contattati dall’azienda per un colloquio.