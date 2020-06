Nuove assunzioni Ikea 2020. Posizioni aperte e come candidarsi

Offerte di lavoro Ikea 2020, le posizioni aperte e come candidarsi alle varie offerte attive. Opportunità anche per i giovani senza esperienza

Interessanti offerte di lavoro arrivano dal Gruppo Ikea che ha attivato una nuova campagna di assunzioni, in vista delle aperture di nuovi punti vendita. Opportunità anche per i giovani senza esperienza, con la possibilità di intraprendere vari stage. Ecco le posizioni attualmente aperte e come poter inviare la propria candidatura.

Lavorare con Ikea

L’Ikea è una realtà che nel corso degli anni si è affermata sempre di più in varie parti del mondo, compresa l’Italia. Il Gruppo svedese, periodicamente attiva varie campagne di reclutamento del personale, investendo nel proprio organico e nell’apertura di nuovi punti vendita. Sono tante ed interessanti le offerte di lavoro firmate Ikea, la nota multinazionale svedese che è diventata leader nel settore dell’arredamento low cost. Attualmente l’azienda sta portando avanti un grande progetto di sviluppo, investendo anche in Italia. Qui sono previste nuove aperture su tutto il territorio nazionale, che porteranno ad interessanti offerte di lavoro per tutti, anche giovani senza esperienza.

Si calcola che nel corso dei prossimi 2 anni, la nuova campagna di reclutamento Ikea porterà alla creazione di circa 11 mila posti di lavoro. Il famoso Gruppo oggi ha circa 400 negozi in 42 Paesi, con circa 160 mila dipendenti ed una realtà in continua crescita e sviluppo.

Le offerte di lavoro Ikea

Costantemente il Gruppo Ikea propone importanti e rilevanti offerte di lavoro anche in Italia, consultabili sul sito nella sezione “Lavora con Noi”. Le selezioni di personale sono rivolte a diverse tipologie di candidati ed a vari livelli di carriera con contratti a tempo determinato, indeterminato e part-time. Spazio anche ai giovani senza esperienza, che possono formarsi attraverso vari stage. Le selezioni sono aperte a laureandi, laureati, studenti e diplomati, che siano però disposti a lavorare anche il fine settimana. Sono tanti i settori alla ricerca di nuove figure professionali: settore Marketing e Comunicazione, Logistica, Acquisti, Assistenza Clienti, Ristorazione, Commerciale, Visual Merchandising, Risorse Umane, Interior Design,Manutenzione, Vendite, Casse e tanti altri. Per questo motivo è una buona abitudine consultare periodicamente il sito Ikea con tutte le offerte di lavoro attive a cui potersi candidare liberamente.

Posizioni aperte

Quali sono le figure professionali attualmente ricercate da Ikea? Di seguito un breve elenco delle posizioni a cui potrete candidarsi inviando il Curriculum, ma tante altre sono consultabili sul sito Ikea.

Addetto Food e cassa a Rimini

Area Food part-time a Rimini

Addetto Logistica part-time a Rimini

Recovery part-time a Rimini

Supply Planner, Foil On Board ad Assago

Supply Planner, Appliances Category ad Assago

Addetto/a alla shopping experience a Bologna e Villesse

Addetto alla logistica magazzino a Collegno, Bologna e Corsico

Addetti alla cassa a Collegno, Bologna e Padova

Technical Support Specialist a Casalecchio di Reno

Addetto Food a Casalecchio di Reno

Addetto alla ristorazione a Carugate

Addetto servizi vendita a Carugate

Addetto logistica a Carugate

Goods Flow Manager a Brescia

In Store Supply Team Leader a Parma

Ikea food co-worker cuoco a Parma

Sono queste alcune delle offerte di lavoro messe in campo da Ikea.

Opportunità per i giovani con stage attivi

Anche i giovani senza alcuna esperienza nel settore, potranno inserirsi nell’organico Ikea attraverso i vari stage attivi. Questi sono rivolti soprattutto a laureati o a chi possiede titoli di studio in design industriale, visual merchandising, discipline artistiche ma anche a candidati interessati alle offerte di lavoro con il Gruppo Ikea. Tra i requisiti richiesti c’è senza dubbio la passione per la GDO, tanta voglia di imparare, orientamento al cliente, buona capacità di lavorare in team, entusiasmo e volontà. Si tratta di stage retribuiti e con rimborso spese. Ecco alcuni tirocini attualmente attivi:

Stage Visual merchandiser – San Giuliano Milanese;

Stage Interior design – San Giuliano Milanese;

Stage area ristorazione – San Giuliano Milanese;

Stage Graphic Communication – Rimini;

Stage Assistenza Clienti – Parma;

Stage Customer Relation – Bologna;

Stage Ikea Food – San Giovanni Teatino (Pescara);

Stage Addetto vendite – Rimini;

Stage Area Ristorazione – Rimini;

Stage Customer Service – Padova;

Sono alcuni esempi di stage attivi in Ikea, che possono offrire ai giovani interessanti e rilevanti opportunità professionali.

Offerte di lavoro: come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro Ikea, non dovrete fare altro che trovare l’offerta che fa al caso vostro ed inviare il vostro Curriculum. Ogni posizione aperta richiede il possesso di particolari e definiti requisiti di accesso. Una volta appurato il possesso di tali requisiti, potrete inviare la vostra candidatura. Ricordiamo a tutti che l’elenco completo delle offerte di lavoro e degli stage attivi è consultabile sul sito Ikea nella sezione “Lavora con noi”. Non perdete tempo ed approfittate delle opportunità professionali offerte da una delle multinazionali più importanti ed affermate nel settore dell’arredamento.







