Offerte di lavoro a Napoli: le ricerche in corso di Mister Job

Se stai cercando lavoro a Napoli, l’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in importanti aziende della città. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro a Napoli direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte a Napoli

Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso a Napoli pubblicate da Mister Job sul portale Euspert.

Addetto Back Office

Si ricerca, per azienda specializzata nella progettazione e commercializzazione di tessuti e biancheria per la casa questa figura professionale la quale si occuperà di:

customer service clienti esteri;

inserimento ordini;

predisposizione documentazione per spedizione;

contatto con spedizionieri ed organizzazione spedizione;

servizio di post vendita;

attività di supporto all’export manager;

supporto nello sviluppo delle attività di marketing/vendita.

Requisiti richiesti:

Titolo di studio ad indirizzo linguistico / economico;

Conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola;

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno;

Conoscenza del pacchetto office;

Conoscenza ed uso del CRM;

Disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali.

Product Designer settore tessile

Si ricerca, per azienda specializzata nella progettazione e commercializzazione di tessuti e biancheria per la casa, questa risorsa la quale, in collaborazione e con supporto dello staff interno, si occuperà di:

creazione delle collezioni;

ricerca iniziale (tendenze, colori, disegni);

proposta di disegni e varianti fino all’ approvazione per la produzione del prodotto tessile;

messa a rapporto e variantatura dei disegni;

preparazione dei disegni/varianti scelti per la campionatura e per la produzione;

collaborazione con l’ufficio prodotto e l’ufficio acquisti;

invio del materiale ai fornitori e supervisione dello sviluppo degli strike off fino all’approvazione della produzione.

Requisiti:

visione creativa e sensibilità verso il mondo moda, design e casa;

capacita di tradurre le ispirazioni in proposte di disegni (messa a rapporto, e variantatura);

conoscenza di separazione colori e utilizzo di programmi di variantatura;

conoscenza tecnica dei processi di stampa, digitale e rotativa;

esperienza di sviluppo prodotto tessile anche con l’estero;

capacità organizzative;

uso del pacchetto adobe;

conoscenza dell’inglese.

Apprendista contabile – amministrativo

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della logistica questa risorsa. Il candidato ricercato, opportunamente formato, si dovrà occupare delle seguenti mansioni:

Registrazione di bolle e fatture;

Prima nota;

Contatti con i fornitori e interfaccia con i consulenti esterni;

Gestione pratiche insoluti;

Supporto alla gestione dei pagamenti;

Gestire le attività di reporting (elaborazione di report mensili, analisi dei KPI e dei relativi scostamenti).

Requisiti richiesti:

Titolo di Studio: Laurea in Economia;

Preferibile minima esperienza nel ruolo maturata nel settore logistico;

Buona conoscenza Pacchetto Office, Internet e posta elettronica.

Preparatore merci

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della logistica questa risorsa che si occuperà di:

preparazione dei prodotti presenti in magazzino in pallet in base agli ordini dei punti vendita;

predisposizione dei bancali nell’area di uscita merce;

controlli qualitativi e quantitativi della merce;

mantenimento dell’ordine e della pulizia nel centro logistico.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore;

competenza nell’utilizzo di pistola barcode;

gestione dello stress;

affidabilità;

precisione;

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata e a lavorare nei weekend e nei giorni festivi.

Responsabile controllo di gestione

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della logistica questa risorsa la quale si occuperà delle seguenti attività:

Garantire la gestione e il controllo delle attività contabili, amministrative e finanziarie della Società in conformità alla normativa vigente;

Analisi del conto economico e del bilancio;

Monitoraggio dei risultati e apporto di eventuali azioni correttive volte ad evitare/eliminare scostamenti dal budget;

Gestire il processo previsionale dell’organizzazione con definizione del budget;

Conseguire il miglioramento dei processi, definendo e/o introducendo nuove policies/procedure;

Gestire le attività di reporting (elaborazione di report mensili, analisi dei KPI e dei relativi scostamenti);

Compiere analisi sul costo del lavoro, sia a consuntivo sia con finalità predittive (budget e forecast);

Curare lo sviluppo del business – team membership (valutazioni d’azienda e negoziati per gare, acquisizioni, partnership) sviluppando scenari previsionali con partecipazione attiva al processo di budgeting e alla pianificazione strategica.

Requisiti richiesti:

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o similare;

Esperienza: almeno 3 anni in posizione di Responsabile del Controllo di Gestione;

Conoscenza approfondita della normativa di riferimento;

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pluriennale maturata presso realtà strutturate nel settore della logistica.

Tecnico commerciale

Per importante azienda operante nel settore della vendita all’industria per ampliamento organico, si ricerca questa figura professionale la quale dovrà promuovere e vendere sistemi di filtrazione per il trattamento fisico di fluidi industriali presso potenziali aziende clienti e si occuperà nello specifico di:

preparare le offerte commerciali;

gestire in autonomia il pacchetto clienti;

fornire consulenza tecnica ai possibili acquirenti;

implementare le vendite e ampliare il pacchetto di clienti;

seguire il post vendita.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo e provenienza dallo stesso settore;

preferibilmente laurea in Ingegneria oppure diploma tecnico;

affidabilità;

orientamento al cliente;

disponibilità a trasferte e pernottamenti;

disponibilità immediata.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro a Napoli direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.