Offerte lavoro Brescia: le ricerche in corso di MAW

Men at Work, un’agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali da inserire in diverse aziende di Brescia e provincia. Vediamo tutte le offerte di lavoro a Brescia pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Offerte lavoro Brescia

Di seguito indichiamo le migliori offerte di lavoro a Brescia e provincia pubblicate sul portale Euspert da Men at Work.

Praticamente Dottore Commercialista – Brescia

Si seleziona per rinomato Studio di Commercialisti una figura di giovane praticante/dottore commercialista. La risorsa selezionata inserita nello studio si occuperà dello specifico della consulenza ordinaria e fiscale di un pacchetto di clienti nello specifico:

calcolo imposte e chiusura bilanci;

gestione adempimenti fiscali;

consulenza fiscale ed attività ordinarie.

Secondo le necessità, al professionista sarà richiesto un parziale supporto nella gestione di alcune contabilità. Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

Laurea in Economia e Commercio,

esperienza maturata nella mansione in contesti di studi strutturati.

Completano il profilo: flessibilità, ottime doti organizzative, relazionali e gestionali, dinamicità, predisposizione al lavoro in team, problem solving e gestione dello stress.

Operai per trattamento trafilati metallici – Rovato (BS)

Per importante azienda del territorio operante nel settore metalmeccanico si ricerca questa risorsa che abbia già maturato esperienza nel settore in ambito operativo, è disponibile al lavoro su 3 turnazioni a ciclo continuo, con copertura al sabato / domenica ed ha una buona manualità e forma fisica. Indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana. Le mansioni verranno assegnate in base alla programmazione di lavoro attuata e comprendono:

operazioni di aggancio e sgancio di profilati metallici e materiali;

spostamenti da e verso zone di lavorazione;

rifinitura ed ossidazione oltre ad altre eventuali che verranno man mano assegnate in base all’effettiva esperienza o capacità del candidato.

Portinaio/custode – Brescia

La risorsa dovrà occuparsi della gestione di un complesso residenziale da 35 appartamenti; si interfaccerà con il Direttore e seguirà la parte inerente alla pulizia degli spazi comuni intervenendo direttamente, oltre alla gestione degli inquilini e supervisione della manutenzione degli impianti (tubi, caldaie, luci etc.). Sono richiesti i seguenti requisiti:

pregressa esperienza nel ruolo,

certificazione del casellario giudiziario,

disponibilità a lavorare anche sabato mattina.

Project Manager – Brescia

La risorsa dovrà occuparsi delle commesse che riceverà dall’ufficio commerciale, dovrà prendersi carico della gestione e dell’avanzamento fino all’evasione. Dovrà interfacciarsi con il cliente, i fornitori, la produzione, la logistica e con l’ufficio tecnico per organizzare i tempi di lavorazione affinchè la consegna dell’ordine avvenga entro la scadenza definita con il cliente. Sono richiesti i seguenti requisiti:

preferibile Laurea in Ingegneria Meccanica/Gestionale/Industriale/Materiali,

preferibile pregressa esperienza maturata in aziende operanti nel medesimo settore;

buona conoscenza della lingua inglese,

disponibilità a trasferte, laddove richieste,

conoscenza di Excel.

Ingegnere della pianificazione della produzione – Brescia

Si ricerca per importante azienda specializzata nella creazione di stampi, questa figura professionale. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e del reparto produzione, si confronterà quotidianamente con entrambi i Responsabili e con il team di lavoro (22 persone in produzione).

Il candidato seguirà tutti i processi produttivi e verificherà le lavorazioni provenienti dai conto terzi, occupandosi anche del trattamento termico. Sono richiesti i seguenti requisiti: preferibile Laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale, altrimenti Diploma Tecnico con almeno 2 anni di esperienza nel ruolo (analisi tempi e metodi soprattutto).

Operaie/i addetti all’assemblaggio – Cazzago San Martino (BS)

Si ricercano per importante azienda operante nel settore metalmeccanico queste risorse. E’ necessario che i candidati abbiamo già maturato un’esperienza analoga presso fabbriche o realtà inerenti (metalmeccaniche). La mansione affidata sarà l’assemblaggio manuale di valvole e componenti per il settore automotive (impiantistica GPL su automezzi). E’ richiesta la residenza vicino al luogo di lavoro e la disponibilità immediata data l’urgenza della ricerca.

Programmatore della produzione – Borgo San Giacomo (BS)

Per importante azienda specializzata nella lavorazione di metalli si ricerca questa risorsa la quale verrà inserita in ufficio tecnico e collaborerà con lo stabilimento produttivo al fine di:

Pianificare e programmare la produzione;

Coordinare lo stato avanzamento degli ordini in produzione;

Gestire e pianificare gli ordini acquisti.

Requisiti:

Pregressa esperienza di almeno 3 anni maturata in ruolo analogo

Ottima conoscenza pacchetto Office

Buona conoscenza della lingua Inglese

La laurea in Ingegneria costituirà un plus. Completano il profilo flessibilità, problem solving, ottime doti organizzative e relazionali.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro a Brescia di MAW che troverete costantemente aggiornata. Potrete candidarvi effettuando la registrazione al portale inserendo il vostri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (scelta consigliata).