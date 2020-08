Offerte lavoro logistica e trasporti in Lombardia e Piemonte. Le ricerche in corso di Adecco e come candidarsi

Adecco ricerca diverse figure professionali da inserire in aziende di Lombardia e Piemonte. Vediamo le posizioni aperte e come candidarsi direttamente sul sito Euspert

Adecco è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali del settore logistica e trasporti da inserire in aziende della Lombardia e del Piemonte. Di seguito ti indichiamo le principali opportunità lavorative in questo settore pubblicate direttamente sul portale Euspert e come condidarti.

Adecco Group: profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Posizioni aperte nel settore logistica e trasporti

Quello della logistica e trasporti è un settore che non consce crisi. Le figure ricercate spaziano dai magazzinieri, agli autisti fino ad arrivare a personale impiegatizio che si occupa di tutta la gestione logistica aziendale. La figura del magazziniere è indispensabile per la corretta gestione e organizzazione del magazzino. I requisiti principali solitamente richiesti sono il possesso del patentino per il muletto, saper utilizzare i mezzi per l’entrata e l’uscita delle merci ed essere in grado di controllare l’entrata e l’uscita delle merci, la correttezza dei documenti di trasporto oltre al fatto di saper provvedere alla loro corretta compilazione attraverso i dispositivi informatici. Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso di Adecco suddivise per regione.

Offerte logistica e trasporti in Lombardia

Magazziniere – Milano . Adecco ricerca per Amazon, Operatori di Magazzino. La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici. Disponibilità a lavorare part time (20 ore settimanali), si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità.

. Adecco ricerca per Amazon, Operatori di Magazzino. La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici. Disponibilità a lavorare part time (20 ore settimanali), si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Magazzinieri addetti al Picking – Pavia . Per azienda sita in zona Corteolona, si ricercano queste figure professionali. Le risorse verranno inserite nel magazzino e si occuperanno della preparazione e gestione degli ordini destinati alle spedizioni attraverso l’utilizzo del barcode. Completano il profilo precisione, proattività e spirito di squadra.

. Per azienda sita in zona Corteolona, si ricercano queste figure professionali. Le risorse verranno inserite nel magazzino e si occuperanno della preparazione e gestione degli ordini destinati alle spedizioni attraverso l’utilizzo del barcode. Completano il profilo precisione, proattività e spirito di squadra. Impiegato tecnico logistico – Medole (Mantova) . Adecco ricerca questa figura professionale per azienda del territorio. La risorsa si occuperà dell’organizzazione dei trasporti di manufatti in calcestruzzo e materiali edili su territorio nazionale e internazionale. Il candidato deve necessariamente aver maturato esperienza nel ruolo e possedere le competenze adatte per il calcolo corretto degli ingombri e per la gestione e redazione dei documenti relativi al trasporto. Il candidato ideale ha svolto studi di geometra/architetto o similare e possiede forti doti di precisione, organizzazione e problem solving.

. Adecco ricerca questa figura professionale per azienda del territorio. La risorsa si occuperà dell’organizzazione dei trasporti di manufatti in calcestruzzo e materiali edili su territorio nazionale e internazionale. Il candidato deve necessariamente aver maturato esperienza nel ruolo e possedere le competenze adatte per il calcolo corretto degli ingombri e per la gestione e redazione dei documenti relativi al trasporto. Il candidato ideale ha svolto studi di geometra/architetto o similare e possiede forti doti di precisione, organizzazione e problem solving. Operations Supervisor – Saronno (Varese). Adecco Milano ricerca per multinazionale un Operations Supervisor con esperienza pregressa, per sostenere e massimizzare innovazione ed esecuzione nel network di trasporti sempre in movimento. Requisiti base richiesti: ottime capacità comunicative, sia scritte, sia verbali; possesso di un diploma/ laurea; problem solving e nell’analisi dei dati; curiosità e voglia di imparare e praticare nuove capacità; gestione sia task a lungo termine sia task a breve termine, e dimostri proattività ad agire mentre lavori in un ambiente di lavoro veloce, con priorità e richieste talvolta contrastanti e non chiare.

Adecco Milano ricerca per multinazionale un Operations Supervisor con esperienza pregressa, per sostenere e massimizzare innovazione ed esecuzione nel network di trasporti sempre in movimento. Requisiti base richiesti: ottime capacità comunicative, sia scritte, sia verbali; possesso di un diploma/ laurea; problem solving e nell’analisi dei dati; curiosità e voglia di imparare e praticare nuove capacità; gestione sia task a lungo termine sia task a breve termine, e dimostri proattività ad agire mentre lavori in un ambiente di lavoro veloce, con priorità e richieste talvolta contrastanti e non chiare. Addetto Logistica – Milano. Adecco ricerca questa figura professionale per azienda del settore nell’hinterland di Milano. Si richiede: esperienza pregressa nel medesimo ruolo; conoscenza della lingua inglese, livello almeno B2; Padronanza e utilizzo quotidiano dei principali strumenti informatici e preferibile conoscenza di SAP; ottime capacità comunicative e spiccato orientamento al problem solving.

Logistica e trasporti in Piemonte

Autisti con Patente C e CQC – Torino . Le risorse saranno inserite presso Amiat S.p.A., società del Gruppo Iren, che opera nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Il candidato ideale deve possedere la patente di guida di categoria C e la qualificazione CQC. Costituisce titolo preferenziale l’aver svolto attività di raccolta rifiuti con patente C ed essere di età inferiore a 30 anni.

. Le risorse saranno inserite presso Amiat S.p.A., società del Gruppo Iren, che opera nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Il candidato ideale deve possedere la patente di guida di categoria C e la qualificazione CQC. Costituisce titolo preferenziale l’aver svolto attività di raccolta rifiuti con patente C ed essere di età inferiore a 30 anni. Impiegato Logistica – Nizza Monferrato (Asti) . Adecco ricerca un assistente ufficio logistica che abbia i seguenti requisiti: indispensabile buona conoscenza inglese scritto e parlato; buone doti organizzative; capacità di lavorare per obiettivi.

. Adecco ricerca un assistente ufficio logistica che abbia i seguenti requisiti: indispensabile buona conoscenza inglese scritto e parlato; buone doti organizzative; capacità di lavorare per obiettivi. Carrellista – Settimo Torinese (Torino). Si ricerca carrellista trilaterale per azienda specializzata nel confezionamento alimentare. Il/la candidato ideale, rispondendo al Responsabile di Magazzino ed interfacciandosi con l’Ente Produzione, si occuperà del carico/scarico dei prodotti, dello stoccaggio delle merci, dell’asservimento delle linee produttive come dell’allestimento dei bancali in partenza mediante attività di picking. Richiesta la conoscenza obbligatoria dei seguenti strumenti: Transpallet manuale ed elettrico; Carrello Frontale elettrico; Carrello Trilaterale; Utilizzo terminale radio. Necessaria esperienza di almeno due anni sul ruolo, attestato valido alla conduzione del carrello elevatore in corso di validità, esperienza in contesti produttivi. Completano il profilo buona resistenza alla fatica, capacità di lavoro di squadra, buona capacità di adattamento in contesti dinamici e strutturati, disponibilità a lavorare su turni.

Come candidarsi

Potete consultare queste tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro logistica e trasporti Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro