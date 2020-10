Offerte lavoro Operai CNC in Veneto, le ricerche in corso di Galato

Galato, è attualmente alla ricerca di operai CNC. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Galato Srl, un’azienda metalmeccanica presente sul mercato da oltre 50 anni che sta attualmente ricercando personale tra cui attrezzisti per Torni e frese, Tornitori CNC e fresatori CNC. Queste figure professionali, da sempre molto ricercate sul mercato del lavoro, sono in continua evoluzione e sempre più specializzate. Vediamo di seguito le posizioni aperte, le mansioni che si andrà a svolgere, i requisiti e come candidarsi direttamente sul portale Euspert alla pagina dedicata a Galato Srl.

Profilo aziendale di Galato Srl

Galato Srl è un’azienda metalmeccanica nata nella provincia di Padova nel 1968 grazie alla passione di Renzo Galato per la meccanica di precisione. Ora, dopo 50 anni di attività in cui l’azienda è costantemente cresciuta, conta al suo interno oltre 30 dipendenti ed è il punto di riferimento per molte aziende internazionali, grazie alla perseveranza nella qualità. La passione per la meccanica di precisione e la creazione congegni perfetti stimola questa azienda a sviluppare sempre nuove idee che diano ai propri clienti delle soluzioni uniche. A tutti loro piace “metterci le mani” ideando sempre qualcosa che nessuno ha mai inventato prima. Quella creata da Galato sarà una macchina unica e fatta su misura per il loro cliente in modo da costruire, oltre il prodotto, anche un successo reciproco.

Grazie all’esperienza acquisita negli anni Galato si è rinnovata e riproposta sul mercato con un marchio proprio: Galato Presses in maniera tale da rispondere adeguatamente alle diverse esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’ambiente di lavoro è motivante e stimolante e, oltre alla possibilità di acquisire competenze tecniche, ci sarà la possibilità di percorsi di crescita personalizzati.

Posizioni aperte in Galato

Di seguito le ricerche di personale pubblicate da Galato sul portale Euspert. In particolare le ricerche di questa azienda si concentrano su figure professionali come quella del Tornitore CNC, dell’attrezzista su torni e frese CNC e del Fresatore CNC. Queste risorse sono sempre più richieste nell’attuale mercato del lavoro e richiedono specializzazioni e requisiti specifici. Vediamo di seguito le mansioni, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Attrezzista Utensileria per Frese e Torni CNC

Galato ricerca questa figura professionale da inserire a tempo indeterminato nel proprio organico. Le mansioni che il candidato principalmente dovrà svolgere saranno le seguenti:

Montare utensili su scheda prevista

Verificare lunghezza a pre-setting

Gestione del magazzino utensili

Assicurarsi che gli utensili siano sempre pronti e in ottime condizioni per poter essere utilizzati e fornire agli operatori gli attrezzi richiesti

Le competenze/attitudini richieste sono:

Buona conoscenza degli utensili

Ottime capacità di lavorare in gruppo

Responsabilità

Sede di lavoro: Campodarsego (PD)

Operaio Tornitore CNC

Galato ricerca questa figura professionale da inserire a tempo indeterminato nel proprio organico. Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:

Formazione tecnica

Avere maturato una significativa esperienza su tornio cn e parallelo

Lettura del disegno tecnico

Conoscenza e utilizzo degli strumenti di misura

Ottima capacità di lavorare in gruppo

Propensione al problem solving

Il lavoro si svolgerà su due turni. La ricerca ha carattere di urgenza.

Sede di lavoro: Campodarsego (PD)

Operaio Fresatore CNC

Galato ricerca questa figura professionale da inserire a tempo indeterminato nel proprio organico. Il candidato ideale possiede le seguenti caratteristiche:

Formazione tecnica

Avere maturato una significativa esperienza su alesatrici fresatrici, fresatrici montanti mobili (CN HAIDENHAIN) centri di fresatura (MOD. HARTFORD), centri di lavoro 2 pallet

Lettura del disegno tecnico

Conoscenza e utilizzo degli strumenti di misura

Programmazione a bordo macchina

Ottima capacità di lavorare in gruppo

Propensione al problem solving

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Galato: offerte lavoro operai CNC che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).