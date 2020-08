Offerte lavoro operai: le ricerche in corso di MAW Nel Nord e Centro Italia

Vediamo tutte le offerte di lavoro operai nel Nord e Centro Italia pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work, un’agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali da inserire come operai in diverse aziende. Vediamo tutte le offerte di lavoro operai pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Offerte lavoro operaio: posizioni aperte

Quella dell’operaio è una figura sempre ricercata dalle aziende le cui richieste possono spaziare da figure più specializzate come il manutentore elettrico, quello termotecnico, addetti al controllo qualità, addetti al montaggio fino ad arrivare a quelle come operai generici. Di seguito indichiamo le ultime offerte di lavoro operaio suddivise per regione, pubblicate sul portale Euspert da Men At Work.

Lavoro operai in Lombardia

Manutentore elettrico – Cologno Monzese (MI) . Per importante azienda multinazionale del settore facility management si ricerca questa risorsa la quale, operando in plant dedicato, lavorerà in autonomia su cabine e impianti civili. Requisiti: Diploma ad indirizzo Elettrico/Elettrotecnico; Pregressa esperienza nel ruolo; Attestato PAV-PES in corso di validità; Disponibilità alla reperibilità. Completano il profilo flessibilità, problem solving, precisione e buone capacità organizzative.

. Per importante azienda multinazionale del settore facility management si ricerca questa risorsa la quale, operando in plant dedicato, lavorerà in autonomia su cabine e impianti civili. Requisiti: Diploma ad indirizzo Elettrico/Elettrotecnico; Pregressa esperienza nel ruolo; Attestato PAV-PES in corso di validità; Disponibilità alla reperibilità. Completano il profilo flessibilità, problem solving, precisione e buone capacità organizzative. Manutentore termotecnico – Cologno Monzese (MI) . Per importante azienda multinazionale del settore facility management si ricerca questa risorsa i cui requisiti richiesti sono i seguenti: Diploma ad indirizzo Tecnico; Patentino Conduttore di Vapore; Pregressa esperienza nel ruolo; Disponibilità alla reperibilità. Completano il profilo flessibilità, problem solving, precisione e buone capacità organizzative.

. Per importante azienda multinazionale del settore facility management si ricerca questa risorsa i cui requisiti richiesti sono i seguenti: Diploma ad indirizzo Tecnico; Patentino Conduttore di Vapore; Pregressa esperienza nel ruolo; Disponibilità alla reperibilità. Completano il profilo flessibilità, problem solving, precisione e buone capacità organizzative. Magazziniere – Rovato (BS) . Si ricerca per un importante azienda cliente operante nel settore molitorio, questa risorsa la quale dovrà occuparsi dell’attività di movimentazione merci e prodotti. E richiesta una conoscenza dei principali strumenti informatici. Il possesso di qualifica o diploma tecnico, oltre al patentino per il carrello elevatore costituirà motivo di preferenza nella selezione.

. Si ricerca per un importante azienda cliente operante nel settore molitorio, questa risorsa la quale dovrà occuparsi dell’attività di movimentazione merci e prodotti. E richiesta una conoscenza dei principali strumenti informatici. Il possesso di qualifica o diploma tecnico, oltre al patentino per il carrello elevatore costituirà motivo di preferenza nella selezione. Manutentore termotecnico – Bergamo. Si ricerca per prestigiosa multinazionale specializzata nelle manutenzioni industriali, nell’efficientamento energetico e tecnologie di costruzione questa risorsa la quale, operando all’interno di una strutturata realtà aziendale del settore elettrotecnico, sarà tenuta a manutenere gli impianti termici aziendali. Requisiti richiesti: Diploma in ambito tecnico; Esperienza pregressa nella mansione; Essere in possesso del patentino conduzione di impianti termici; Sufficiente conoscenza della lingua inglese; Disponibilità al lavoro a giornata; Ottime capacità di lavorare in team e per obiettivi; Ottime capacità organizzative, di autonomia e di flessibilità.

Offerte lavoro operaio in Toscana

Montatore/Assemblatore Meccanico – Cerreto Guidi (FI) . Si ricerca per riconosciuta azienda che realizza macchinari per il settore food&beverage questa risorsa la quale, inserita nel team tecnico e rispondendo direttamente al responsabile di reparto, si occuperà del montaggio e successivo collaudo di macchinari. Il candidato ideale è in possesso di un diploma ad indirizzo meccanico ed è in possesso di un’esperienza di almeno 2 anni nel montaggio meccanico di macchinari complessi. Richiesta dinamicità, capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo di macchine utensili di officina.

. Si ricerca per riconosciuta azienda che realizza macchinari per il settore food&beverage questa risorsa la quale, inserita nel team tecnico e rispondendo direttamente al responsabile di reparto, si occuperà del montaggio e successivo collaudo di macchinari. Il candidato ideale è in possesso di un diploma ad indirizzo meccanico ed è in possesso di un’esperienza di almeno 2 anni nel montaggio meccanico di macchinari complessi. Richiesta dinamicità, capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo di macchine utensili di officina. Elettricista/manutentore settore navale – Viareggio (LU). Si ricerca per importante azienda leader nell’impiantistica per il settore navale questa risorsa la quale si occuperà dell’ installazione, avviamento e manutenzione di impianti di sicurezza per il settore navale. Il candidato ideale ha maturato esperienza in ruoli analoghi e/o come ufficiale di macchina ed è in possesso di una discreta competenza in ambito elettrico ed idraulico. E’ richiesta disponibilità a trasferte e buona conoscenza della lingua inglese.

Operai in Emilia Romagna

Manutentore elettromeccanico settore alimentare – Cesena . Si ricerca, per importante azienda del settore alimentare questa figura professionale. La risorsa risponderà al Responsabile di Manutenzione e si occuperà di: manutenzione ordinaria e programmata; diagnostica di eventuali problematiche o guasti.Si richiede: pregressa esperienza nel ruolo maturata presso aziende del settore alimentare.

. Si ricerca, per importante azienda del settore alimentare questa figura professionale. La risorsa risponderà al Responsabile di Manutenzione e si occuperà di: manutenzione ordinaria e programmata; diagnostica di eventuali problematiche o guasti.Si richiede: pregressa esperienza nel ruolo maturata presso aziende del settore alimentare. Operatore Frese CNC – Podenzano (PC) . Per azienda del settore metalmeccanico si ricerca un operatore frese CNC a 4 assi i cui requisiti richiesti sono i seguenti: Ottima conoscenza del disegno meccanico; almeno 1 anno di esperienza in ruolo analogo. Completano il profilo flessibilità, problem solving, precisione buone capacità organizzative e relazionali.

. Per azienda del settore metalmeccanico si ricerca un operatore frese CNC a 4 assi i cui requisiti richiesti sono i seguenti: Ottima conoscenza del disegno meccanico; almeno 1 anno di esperienza in ruolo analogo. Completano il profilo flessibilità, problem solving, precisione buone capacità organizzative e relazionali. Tecnico service trasfertista – Piao (BO). Si ricerca, per azienda operante nel settore automazione industriale, questa risorsa la quale, rispondendo al Responsabile Service, verrà inserita in un team di cinque collaudatori elettrici e meccanici e si occuperà di: installazione e assistenza post vendita di macchine automatiche. Si richiede: pregressa esperienza nel ruolo; disponibilità a trasferte con destinazione mondo (circa 120 giorni annui); buona conoscenza della lingua Inglese.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di Men at Work direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

