Offerte lavoro operai: le ricerche in corso di Oasi Lavoro in Lombardia e Veneto

L’Agenzia Oasi Lavoro ricerca personale operaio in diverse città del Nord Italia. Vediamo i requisiti e come candidarsi.

Oasi Lavoro è una Agenzia per il Lavoro presente con proprie filiali in diverse province italiane soprattutto del Nord Italia, principalmente in Lombardia e Veneto, ma anche Emilia Romagna e Marche. Tra i profili attualmente maggiormente ricercati troviamo manutentori, elettricisti e operai. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso con Oasi Lavoro e come candidarsi direttamente su portale Euspert.

Profilo aziendale Oasi lavoro

Oasi Lavoro è un’Agenzia per il lavoro che è diventata un punto di riferimento per le persone in cerca di un’occupazione e per le aziende in cerca di personale qualificato. Essa garantisce tempestività nella risposta alle richieste di clienti e lavoratori, costante assistenza e orientamento, oltre alla grande attenzione verso entrambe queste figure. I servizi offerte da Oasi Lavoro vanno dal reclutamento e selezione del personale adeguato alla domanda sia termini qualitativi che economici, alla formazione attraverso lo sviluppo delle competenze professionali in riferimento alle specifiche esigenze dei clienti fino alla gestione delle pratiche burocratiche e amministrative.

Le ricerche in corso con Oasi Lavoro

Di seguito le ricerche in corso di Oasi lavoro pubblicate sul portale Euspert suddivise per regione.

Offerte lavoro operai in Lombardia

Operaio Edile – Cremona . Si ricerca personale con esperienza nel settore edile, soprattutto nelle attività di ristrutturazione. Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione. La risorsa darà supporto al responsabile nei lavori di muratura, stuccatura, cartongesso, posizionamento serramenti, piastrellamenti e tinteggiatura. I cantieri saranno principalmente civili. Requisiti fondamentali: disponibilità immediata ed essere automuniti.

. Si ricerca personale con esperienza nel settore edile, soprattutto nelle attività di ristrutturazione. Il candidato ideale ha maturato almeno un anno di esperienza nella mansione. La risorsa darà supporto al responsabile nei lavori di muratura, stuccatura, cartongesso, posizionamento serramenti, piastrellamenti e tinteggiatura. I cantieri saranno principalmente civili. Requisiti fondamentali: disponibilità immediata ed essere automuniti. Operaio addetto alla produzione settore alimentare – Voghera (PV) . Oasi Lavoro ricerca, per azienda attiva nel settore alimentare, un operaio addetto alla produzione in età di apprendistato. Il candidato ideale possiede diploma di perito tecnico, buona manualità e un’esperienza di almeno un anno come operaio di produzione nel settore alimentare. Necessario essere automuniti. Disponibilità immediata e a lavorare su turni.

. Oasi Lavoro ricerca, per azienda attiva nel settore alimentare, un operaio addetto alla produzione in età di apprendistato. Il candidato ideale possiede diploma di perito tecnico, buona manualità e un’esperienza di almeno un anno come operaio di produzione nel settore alimentare. Necessario essere automuniti. Disponibilità immediata e a lavorare su turni. Elettricista industriale – Voghera (PV) . Oasi Lavoro filiale di Voghera seleziona, per realtà operante nel settore dell’impiantistica, un elettricista industriale. IL candidato ideale ha maturato almeno due anni di esperienza nella mansione presso cantieri industriali, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria. Richiesta disponibilità a trasferte quotidiane e una forte attitudine al lavoro di squadra.

. Oasi Lavoro filiale di Voghera seleziona, per realtà operante nel settore dell’impiantistica, un elettricista industriale. IL candidato ideale ha maturato almeno due anni di esperienza nella mansione presso cantieri industriali, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria. Richiesta disponibilità a trasferte quotidiane e una forte attitudine al lavoro di squadra. Operatori tecnici specializzati – Milano . Ricerchiamo per nota RSA di Milano 3 operatori tecnici specializzati da assegnare presso la camera mortuaria per lo svolgimento di mansioni tecniche inerenti il servizio medesimo ivi compreso il trasporto delle salme dai reparti dell’Azienda ai locali adibiti ad obitorio con disponibilità a coprire turni sulle 24 ore.

. Ricerchiamo per nota RSA di Milano 3 operatori tecnici specializzati da assegnare presso la camera mortuaria per lo svolgimento di mansioni tecniche inerenti il servizio medesimo ivi compreso il trasporto delle salme dai reparti dell’Azienda ai locali adibiti ad obitorio con disponibilità a coprire turni sulle 24 ore. Ausiliari pulizie – San Donato Milanese (MI). Per importante struttura del settore Sanità si ricercano queste figure professionali. Le risorse selezionate saranno di supporto alle attività dei reparti occupandosi di: dispensare pasti; portare tamponi, prelievi, radiografie; sanificare letti e armadi. Requisiti richiesti: precedente esperienza nel ruolo maturata preferibilmente presso Ospedali e Strutture Sanitarie; disponibilità al lavoro su turni (07.00-15.00/14.00-21.00); disponibilità immediata.

Lavoro manutentori e operai in Veneto

Manutentore meccanico – Verona . Si ricerca per importante azienda questa figura professionale con esperienza di almeno 1-2 anni in azienda strutturata in manutenzione meccanica. Requisiti: Diploma di Perito/Tecnico meccanico, meccatronico ma non vitale per il profilo richiesto; Patente di guida: B;Disponibilità: 3 turni. Orario: Full-Time.

. Si ricerca per importante azienda questa figura professionale con esperienza di almeno 1-2 anni in azienda strutturata in manutenzione meccanica. Requisiti: Diploma di Perito/Tecnico meccanico, meccatronico ma non vitale per il profilo richiesto; Patente di guida: B;Disponibilità: 3 turni. Orario: Full-Time. Manutentore meccanico – Nogara (VR). Si ricerca per importante azienda questa risorsa. Requisiti richiesti: Diploma tecnico; Buona capacità di problem solving su macchinari produttivi; Lettura e comprensione del disegno meccanico; Tolleranze dimensionali e geometriche; Utilizzo principali strumenti di misura (calibro a corsoio per esterni, calibro per interni, micrometro, comparatore);Viti e classe di resistenza;Diverse tipologie di pompe e impianti idraulici e pneumatici e loro differenze; Principali tipologie di saldature; Rapporto di trasmissione; Diverse tipologie di cuscinetti e loro utilizzo; Patente di guida: B.

Si ricerca per importante azienda questa risorsa. Requisiti richiesti: Diploma tecnico; Buona capacità di problem solving su macchinari produttivi; Lettura e comprensione del disegno meccanico; Tolleranze dimensionali e geometriche; Utilizzo principali strumenti di misura (calibro a corsoio per esterni, calibro per interni, micrometro, comparatore);Viti e classe di resistenza;Diverse tipologie di pompe e impianti idraulici e pneumatici e loro differenze; Principali tipologie di saldature; Rapporto di trasmissione; Diverse tipologie di cuscinetti e loro utilizzo; Patente di guida: B. Operaio addetto alla fustellatura – Pescantina (VR) . Il candidato ideale dovrà: essere automunito; -buona propensione al lavoro in team; precedente esperienza come operaio addetto alla fustellatura.

. Il candidato ideale dovrà: essere automunito; -buona propensione al lavoro in team; precedente esperienza come operaio addetto alla fustellatura. Coordinatore reparto piegatura – Zevio (VR). Oasi Lavoro ricerca questa risorsa la quale si interfaccerà con l’ufficio tecnico/pianificazione. Le sue competenze dovranno essere tecniche (conoscenza del disegno) e capacità organizzative; dovrà essere in grado di supervisionare l’operato di 7 colleghi. Sarà suo compito gestire il rifornimento delle macchine con l’utilizzo del carrello elevatore, ottimizzare la programmazione dei lavori in base alle esigenze della pianificazione, seguire le eventuali urgenze.

Offerte lavoro operai: come candidarsi

Potrete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Oasi Lavoro – offerte lavoro operai. Per candidarsi, sarà sufficiente effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati e il Curriculum Vitae, inoltre è consigliabile inserire anche una lettera di presentazione a corredo del proprio curriculum.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro