Offerte lavoro OSS e infermieri: Just On Business ricerca in Lombardia e Piemonte

Just On Business ricerca infermieri, ASA e OSS da inserire in strutture del Piemonte e della Lombardia. Ecco le offerte di lavoro pubblicate sul portale Euspert e come candidarsi.

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale del settore socio-assistenziale e sanitario per conto di diverse realtà del settore di riferimento. I profili attualmente maggiormente ricercati sono quelli di OSS e Infermieri Professionali. Indichiamo di seguito le ricerche attualmente in corso di Just On Business soprattutto in Piemonte e Lombardia e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Just on Business: profilo aziendale

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro presente in diverse città italiane, in particolare nel Nord e Centro Italia nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche in Lazio e Puglia. Questa Agenzia per il Lavoro si avvale di un’organizzazione consolidata e della collaborazione di personale specializzato in grado di mettere al servizio del lavoratore e del cliente il “know how” e le conoscenze acquisite in anni di esperienza professionale.

Offerte lavoro per infermieri e OSS: le ricerche in corso

Di seguito le ricerche in corso di Just On Business pubblicate sul portale Euspert suddivise per regione.

Posizioni aperte come infermieri, ASA e OSS in Lombardia

OSS/ASA – Milano . Si ricerca questa figura professionale da inserire in una RSA situata in zona Lambrate (MILANO). E’ richiesto attestato OSS o ASA. Richiesta disponibilità immediata.

. Si ricerca questa figura professionale da inserire in una RSA situata in zona Lambrate (MILANO). E’ richiesto attestato OSS o ASA. Richiesta disponibilità immediata. Infermiere – Milano . Si ricerca questa figura da inserire in una RSA situata in zona Lambrate (MILANO). E’ richiesta laurea in scienze infermieristiche e regolare iscrizione all’ordine degli infermieri. Richiesta disponibilità immediata.

. Si ricerca questa figura da inserire in una RSA situata in zona Lambrate (MILANO). E’ richiesta laurea in scienze infermieristiche e regolare iscrizione all’ordine degli infermieri. Richiesta disponibilità immediata. Infermiere – Milano . Si ricerca questa figura da inserire in una RSA situata a Milano in zona Parabiago. Si richiede attestato di laurea o titolo equipollente e regolare iscrizione all’Ordine degli Infermieri. La ricerca ha carattere di urgenza.

. Si ricerca questa figura da inserire in una RSA situata a Milano in zona Parabiago. Si richiede attestato di laurea o titolo equipollente e regolare iscrizione all’Ordine degli Infermieri. La ricerca ha carattere di urgenza. ASA/OSS – Milano . Si ricerca questa figura professionale da inserire in una RSA situata a Milano. E’ richiesto attestato OSS o ASA. Richiesta disponibilità immediata.

. Si ricerca questa figura professionale da inserire in una RSA situata a Milano. E’ richiesto attestato OSS o ASA. Richiesta disponibilità immediata. ASA/OSS – Paderno Dugnano (MI) . Si ricerca questa figura da inserire in una struttura situata a Paderno Dugnano (MI). Si richiede attestato OSS o ASA. Richiesta disponibilità da maggio a settembre.

. Si ricerca questa figura da inserire in una struttura situata a Paderno Dugnano (MI). Si richiede attestato OSS o ASA. Richiesta disponibilità da maggio a settembre. Infermiere – Cesano Boscone (MI). Si ricerca questa figura da inserire in una struttura situata a Cesano Boscone. Si richiede laurea in infermieristica e regolare iscrizione all’OPI. Richiesta disponibilità immediata.

Offerte lavoro infermieri e OSS in Piemonte

Infermieri professionali – Alessandria. Si ricerca per RSA situato a circa 10 km da Alessandria la figura di un Infermiere professionale. Il profilo ricercati deve essere in possesso di laurea e regolare iscrizione OPI. E’ richiesta disponibilità full time di 38 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica con riposo compensativo.

Si ricerca per RSA situato a circa 10 km da Alessandria la figura di un Infermiere professionale. Il profilo ricercati deve essere in possesso di laurea e regolare iscrizione OPI. E’ richiesta disponibilità full time di 38 h settimanali su turni dal lunedì alla domenica con riposo compensativo. Infermieri professionali – Torino . Si ricercano Infermieri per Rsa sita in Torino, in possesso di laurea e regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità part-time/full-time su 3 turni.

. Si ricercano Infermieri per Rsa sita in Torino, in possesso di laurea e regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità part-time/full-time su 3 turni. OSS/ASA – Torino . Si ricercano per RSA siti in Torino e Rivoli la figure di OSS in possesso di attestato del corso 1000 ore o in conseguimento del titolo / ASA (Ausiliari assistenziali) con esperienza nella mansione. Disponibilità part-time e full-time dal lunedì alla domenica su turni con riposo compensativo.

. Si ricercano per RSA siti in Torino e Rivoli la figure di OSS in possesso di attestato del corso 1000 ore o in conseguimento del titolo / ASA (Ausiliari assistenziali) con esperienza nella mansione. Disponibilità part-time e full-time dal lunedì alla domenica su turni con riposo compensativo. OSS – Torino . Per RSA dislocate sul territorio torinese ricerchiamo oss in possesso di attestato e disponibili da subito. Orario 38 ore settimanali ripartite su turni diurni e notturni.

. Per RSA dislocate sul territorio torinese ricerchiamo oss in possesso di attestato e disponibili da subito. Orario 38 ore settimanali ripartite su turni diurni e notturni. OSS – Vercelli. Si ricerca per Rsa in Vercelli la figura di Operatore socio sanitario. La persona ricercata deve essere in possesso di attestato 1000 ore o in conseguimento di titolo, disponibilità full time o part time su turni dal lunedì alla domenica.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Just On Business – offerte lavoro OSS e infermieri. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro