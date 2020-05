Offerte lavoro per infermieri e OSS nel Nord e Centro Italia: le ricerche in corso di Oasi Lavoro

L’Agenzia Oasi Lavoro ricerca diverse figure professionali tra cui operatori socio sanitari e infermieri da inserire in RSA e strutture sanitarie del Nord e Centro Italia.

Oasi Lavoro è una Agenzia per il Lavoro presente con proprie filiali in diverse province italiane soprattutto del Nord e Centro Italia ed ha una forte specializzazione nel settore socio-assistenziale e sanitario offrendo quindi i proprio servizi di ricerca e selezione del personale per RSA e strutture sanitarie varie. Tra i profili maggiormente ricercati troviamo quindi OSS – operatori socio sanitari ed Infermieri da inserire nelle strutture sanitarie stesse principalmente nelle regioni del Nord e Centro Italia. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso con Oasi Lavoro e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Profilo aziendale di Oasi Lavoro

Oasi Lavoro è un’Agenzia per il lavoro che è diventata un punto di riferimento per le persone in cerca di un’occupazione e per le aziende in cerca di personale qualificato. Essa garantisce tempestività nella risposta alle richieste di clienti e lavoratori, costante assistenza e orientamento, oltre alla grande attenzione verso entrambe queste figure. Oasi Lavoro ha una forte specializzazione nel settore socio-assistenziale e sanitario, ed è in grado di offrire i propri servizi alle aziende che operano in tutti i settori produttivi, ricorrendo a figure professionali altamente qualificate in grado di instaurare relazioni efficaci con le aziende e con i lavoratori.

Le ricerche in corso di infermieri e OSS in Lombardia

Operatori tecnici specializzati – Milano . Si ricercano per nota RSA di Milano 3 Operatori tecnici specializzati da assegnare presso la camera mortuaria per lo svolgimento di mansioni tecniche inerenti il servizio medesimo ivi compreso il trasporto delle salme dai reparti dell’Azienda ai locali adibiti ad obitorio con disponibilità a coprire turni sulle 24 ore.

. Si ricercano per nota RSA di Milano 3 Operatori tecnici specializzati da assegnare presso la camera mortuaria per lo svolgimento di mansioni tecniche inerenti il servizio medesimo ivi compreso il trasporto delle salme dai reparti dell’Azienda ai locali adibiti ad obitorio con disponibilità a coprire turni sulle 24 ore. Operatore Socio Sanitario per RSA – Voghera (PV) . Si ricerca, per RSA privata nelle vicinanze di Voghera, un OSS qualificato. Gradita precedente esperienza nella mansione ma si valutano anche profili di neoqualificati con sola esperienza di tirocinio. Requisito indispensabile essere automuniti.

. Si ricerca, per RSA privata nelle vicinanze di Voghera, un OSS qualificato. Gradita precedente esperienza nella mansione ma si valutano anche profili di neoqualificati con sola esperienza di tirocinio. Requisito indispensabile essere automuniti. Infermieri – Arese (MI) . Per RSA sita ad Arese Si cercano infermieri che abbiano i seguenti requisiti: Laurea; Iscrizione all’albo di categoria; Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni; Disponibilità immediata; Automuniti; Richiesta reperibilità notturna.

. Per RSA sita ad Arese Si cercano infermieri che abbiano i seguenti requisiti: Laurea; Iscrizione all’albo di categoria; Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni; Disponibilità immediata; Automuniti; Richiesta reperibilità notturna. Infermiere – Voghera (PV). Si ricerca, per primaria struttura sanitaria, un infermiere. Il candidato dovrà essere in possesso di laurea e iscrizione all’albo professionale. Si valutano anche profili in possesso di Partita IVA.

Richiesta disponibilità immediata.

Oss e infermieri in Toscana

OSS – Firenze . Per RSA site a Firenze e comuni limitrofi, si ricercano Operatori Socio Sanitari. Si richiedono: qualifica professionale rilasciata da enti accreditati, esperienza pregressa nel ruolo, buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in équipe. Richiesta disponibilità immediata.

. Per RSA site a Firenze e comuni limitrofi, si ricercano Operatori Socio Sanitari. Si richiedono: qualifica professionale rilasciata da enti accreditati, esperienza pregressa nel ruolo, buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in équipe. Richiesta disponibilità immediata. Infermieri – Firenze . Per RSA site a Firenze e comuni limitrofi, si ricercano Infermieri che abbiano i seguenti requisiti: Laurea; Iscrizione all’albo di categoria; Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni; Disponibilità immediata; Automuniti. Si valutano anche collaborazioni in P.IVA.

. Per RSA site a Firenze e comuni limitrofi, si ricercano Infermieri che abbiano i seguenti requisiti: Laurea; Iscrizione all’albo di categoria; Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni; Disponibilità immediata; Automuniti. Si valutano anche collaborazioni in P.IVA. Infermieri – Provincia di Pisa, Lucca, Grosseto e Arezzo . Per RSA site nelle provincie indicate si ricercano infermieri con i seguenti requisiti: Laurea; Iscrizione all’albo di categoria; Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni; Disponibilità immediata; Automuniti.

. Per RSA site nelle provincie indicate si ricercano infermieri con i seguenti requisiti: Laurea; Iscrizione all’albo di categoria; Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni; Disponibilità immediata; Automuniti. OSS – Provincia di Grosseto. Per RSA sita in provincia di Grosseto, Si ricercano OSS. Si richiedono: qualifica professionale rilasciata da enti accreditati, esperienza pregressa nel ruolo, buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in équipe.

Lavoro per infermieri e OSS in Emilia Romagna

OSS – Forlì (FC) . Si selezionano OSS per ente pubblico della provincia di Forlì Cesena. Si ricercano candidati in possesso di riconosciuto attestato di qualifica professionale OSS e attestato alimentarista in corso di validità. L’aver maturato esperienza in contesto geriatrico costituirà elemento di preferenza nella selezione.

. Si selezionano OSS per ente pubblico della provincia di Forlì Cesena. Si ricercano candidati in possesso di riconosciuto attestato di qualifica professionale OSS e attestato alimentarista in corso di validità. L’aver maturato esperienza in contesto geriatrico costituirà elemento di preferenza nella selezione. OSS – Ravenna . Oasi Lavoro Spa seleziona Operatori Socio Sanitari qualificati per una struttura di Ravenna. Requisiti necessari: Attestato di qualifica professionale OSS; Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Preferibile domicilio in zona.

. Oasi Lavoro Spa seleziona Operatori Socio Sanitari qualificati per una struttura di Ravenna. Requisiti necessari: Attestato di qualifica professionale OSS; Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Preferibile domicilio in zona. Infermiere – Sissa Trecasali (PR) . Si ricercano per CRA Infermieri con esperienza. Si desiderano incontrare candidati, in possesso di laurea in Infermieristica e iscrizione all’ordine professionale di categoria FNOPI, che abbiano maturato esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni. Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo. Indispensabile avere domicilio in zona ed essere automuniti.

. Si ricercano per CRA Infermieri con esperienza. Si desiderano incontrare candidati, in possesso di laurea in Infermieristica e iscrizione all’ordine professionale di categoria FNOPI, che abbiano maturato esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni. Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo. Indispensabile avere domicilio in zona ed essere automuniti. Infermiere – Noceto (PR). Si ricercano per CRA Infermieri con esperienza. Si desiderano incontrare candidati, in possesso di laurea in Infermieristica e iscrizione all’ordine professionale di categoria FNOPI, che abbiano maturato esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni. Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo. Indispensabile avere domicilio in zona ed essere automuniti.

Infermieri e OSS in Piemonte

Operatore Socio Sanitario – Mondovì (CN) . Si ricerca, per azienda operante nel settore socio-assistenziale, un OSS qualificato. Oasi desidera incontrare candidati in possesso di attestato di qualifica professionale OSS che abbiano maturato significativa esperienza nel ruolo, soprattutto in contesti di strutture medio grandi, con utenza geriatrica e psichiatrica. Non si escludono, altresì, candidati neoqualificati interessati a sviluppare una buona competenza nel ruolo. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Preferibile domicilio in zona.

. Si ricerca, per azienda operante nel settore socio-assistenziale, un OSS qualificato. Oasi desidera incontrare candidati in possesso di attestato di qualifica professionale OSS che abbiano maturato significativa esperienza nel ruolo, soprattutto in contesti di strutture medio grandi, con utenza geriatrica e psichiatrica. Non si escludono, altresì, candidati neoqualificati interessati a sviluppare una buona competenza nel ruolo. Richiesta disponibilità al lavoro su tre turni. Preferibile domicilio in zona. Operatore Socio Sanitario – Vicinanze Acqui Terme (AL) . Si ricerca, per importante residenza socio – assistenziale, un OSS qualificato. Gradita precedente esperienza nella mansione ma si valutano anche profili di neoqualificati con sola esperienza di tirocinio. Richiesta disponibilità immediata su tre turni. Necessario essere automuniti.

. Si ricerca, per importante residenza socio – assistenziale, un OSS qualificato. Gradita precedente esperienza nella mansione ma si valutano anche profili di neoqualificati con sola esperienza di tirocinio. Richiesta disponibilità immediata su tre turni. Necessario essere automuniti. Infermiere – Vicinanze Acqui Terme (AL). Si ricerca, per importante residenza socio assistenziale, un Infermeiere. Il candidato ideale è in possesso di laurea in scienze infermieristiche e iscrizione all’albo professionale. Gradita esperienza pregressa nella mansione ma si valutano anche neolaureati con sola esperienza di tirocinio. Richiesta disponibilità IMMEDIATA su tre turni. Necessario essere automuniti.

Come candidarsi

Potrete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Oasi Lavoro – offerte lavoro OSS e infermieri. Per candidarsi, sarà sufficiente effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati e il Curriculum Vitae, inoltre è consigliabile inserire anche una lettera di presentazione a corredo del proprio curriculum.

