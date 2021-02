Primark lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi in Italia

Primark, famoso brand di abbigliamento low cost, cerca addetti vendita e altre figure da inserire nei negozi italiani. Tutte le ricerche in corso e come candidarsi

Nel 2016 hai finalmente smesso di aspettare un viaggio a Londra per acquistare qualche t-shirt o jeans da Primark! Era sicuramente una delle tappe fisse per le teenagers che facevano un viaggio studio a Londra e che, fiere, riportavano in Italia capi e oggettistica varia qui introvabili! Bene, ora i negozi Primark ci sono anche in Italia, e piano piano stanno anche aumentando. Prossima apertura a Rozzano, nel milanese, entro il 2019. Lo sapevi? E cercano quindi periodicamente personale per punti vendita già aperti e, appunto, per le nuove aperture. Che dici? E’ il caso di dare un’occhiata alle loro posizioni aperte?

Primark, il noto brand irlandese appartenente alla multinazionale Associated British Foods e diffusissimo in UK, è specializzato nella vendita di abbigliamento ed accessori a prezzi low cost e ricerca personale da inserire nei propri store in Italia. Ad essere ricercati non sono solo le figure di addetti vendita ma anche ruoli più direttivi e legati all’attività di gestione del brand. Se sei appassionato di moda e ti interessa un lavoro nel settore, ecco alcune informazioni sul mondo Primark e le posizioni attualmente aperte.

Profilo aziendale di Primark

Primark è un marchio di moda a basso costo che propone capi di tendenza a prezzi accessibili per donna, uomo e bambino. Oltre ai capi di abbigliamento, offre un’ampia gamma di prodotti per l’arredo casa e accessori, prodotti di bellezza e dolciumi. Primark ha inaugurato il suo primo negozio nel 1969 a Dublino con il nome di Penneys e oggi gestisce più di 320 negozi in 11 paesi tra Europa e America. In Italia, il primo negozio è stato aperto ad Arese nel 2016, nel milanese, all’interno di un nuovo centro commerciale. A seguire, altri tre store a Firenze, Verona e Brescia. Come anticipato, è prevista una nuova super apertura a Rozzano (MI) entro il 2019: un punto vendita di 5000 mq nel centro commerciale Fiordaliso.

Lavorare da Primark: settori e ambiente di lavoro

Il lavoro a Primark offre una varietà di ruoli che si inseriscono nelle seguenti categorie / settori:

Management

Supervisor

Addetto/a alle vendite

Visual merchandising

Cash office

Magazzino

Risorse Umane (P&C)

Stage

Lavorare da Primark significa entrare in un ambiente di lavoro dinamico ed energico, dove è necessario essere a conoscenza delle tendenze del settore ed avere passione per la moda. Ti troverai all’interno di store che hanno una metratura di circa 5000 mq e un team di almeno 200 risorse, con circa 20 Manager per store.

In tutti gli ambiti di inserimento, sono previsti specifici percorsi di crescita professionale, che rendono in il lavoro in Primark ancora più stimolante e motivante. Questo il percorso di carriera che viene indicato dall’azienda: si entra con uno stage per poi essere assunti come addetti vendita e poi come Supervisor. Da qui, ha inizio la crescita e si comincia ad assumere ruoli di crescente responsabilità. Il primo step del percorso di crescita manageriale è il trainee manager, dove inizierai a gestire in autonomia un piccolo dipartimento. Si prosegue poi con il diventare department manager e senior department manager, assistant manager e infine si raggiunge il profilo manageriale più alto di Primark, ovvero quello dello store manager! Come professionista del Retail, avrai la responsabilità totale della gestione di uno store di circa 4000 mq e un team di almeno 200 risorse.

Posizioni aperte in Primark

Attualmente ci sono posizioni aperte in ognuna delle aree di inserimento sopra elencate. Andiamo quindi a vedere una ad una, riportando anche le sedi di lavoro.

Cash Office Supervisor

Rappresenta il punto di riferimento del team Cash Office e ha il compito di supportare Manager, Supervisor e Retail Assistant per consentire loro di offrire alla clientela un servizio di pagamento rapido ed efficace. Principali mansioni da svolgere:

gestione delle casse (verifica dell’incasso giornaliero, predisporre fondi cassa per le transazioni, depositi bancari, ordini dei prodotti di cancelleria e della moneta, controlli sui registratori di cassa e risoluzione eventuali anomalie, controlli su Smart Cash, contabilizzazione dei contanti e registro dei corrispettivi, verificando delle relative documentazioni)

Sicurezza (verifica del rispetto delle procedure aziendali in merito alla sicurezza del contante, segnalazione di allarmi in store)

Reportistica di vendita

Requisiti richiesti:

Precedente esperienza in ambito amministrativo/contabile/gestione cassa o denaro e di gestione/coordinamento di un team

Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office

Disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica

Posizione aperte a Roma

Cash Office Assistant – Part-time

Stiamo parlando della figura del cassiere, che si occupa delle seguenti attività:

Gestione casse

Eseguire la verifica dell’incasso giornaliero;

Preparare i fondi cassa per le transazioni;

Predisporre i depositi bancari;

Eseguire i prelievi insieme al personale di sicurezza designato per garantire la conformità alle procedure operative aziendali;

Effettuare regolarmente controlli sui registratori di cassa;

Effettuare regolarmente controlli sugli scontrini relativi alle transazioni di reso;

Contabilizzazione del contante e registro dei corrispettivi.

Rispettare rigorosamente le procedure aziendali in merito alla sicurezza del contante

Compilazione dei report in base ai dati di vendita.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa in ambito amministrativo/contabile, preferibilmente nella gestione di operazioni di cassa e del denaro;

Diploma di scuola superiore (preferibilmente Ragioneria)/Laurea in ambito economico;

Attitudine a lavorare in team;

Capacità analitiche e organizzative;

Flessibilità e autonomia;

Precisione e attenzione ai dettagli;

Disponibilità flessibile tutti i giorni della settimana

Posizione aperte a Roma

Addetto/a alle vendite part-time Categorie Protette

Le risorse si dedicheranno alle seguenti attività:

vendita / servizio clientela

rifornimento merce

operazioni di cassa

mantenimento pulizia e decoro del negozio

gestione dei camerini

Ricerche in corso a Verona.

Altre posizioni aperte

Allievo Manager – Roma

Assistant Manager – Vice Store Manager – Firenze

Department Manager – Arese (MI) e Firenze

Assistant Manager – Vice Store Manager (MI)

HR Generalist – People and Culture Supervisor – Roma

Manager Roma Est – seconda apertura – Roma

Addetto/a alle Vendite – Visual – Magazzino – Part Time – Roma

Opinioni sul lavoro in Primark

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Primark:

“Ambiente giovane e dinamico”. Francesca S., giovane Addetta vendita neoassunta, ci dice: “Ho iniziato a lavorare in Primark con uno stage e poi sono stata assunta. La mia esperienza, per ora, è positiva..mi trovo bene con colleghi e anche con i manager dello store, sono tutti giovanissimi e ci si diverte anche! Ho dei compiti precisi da svolgere ogni giorno e il tutto è ben organizzato. Non mi dispiacerebbe proseguire la mia carriera proprio in questo store”.

“Tanto lavoro ma formativo”. Giancarlo S., attuale Store Manager, ci parla così del suo lavoro in Primark: “Lavorare da Primark è davvero un’esperienza lavorativa e personale particolare: gli store sono davvero grandi e per gestirli al meglio bisogna saper organizzare attività e risorse al meglio. Tutte le risorse dello store devono avere un ruolo preciso e delle mansioni da svolgere. Non è sempre facile ma è anche una sfida. E sicuramente serve per formarti”.

“Frenetico ma una buona esperienza di lavoro”. Sara G., ex Addetta vendite, ci racconta: “Ho lavorato da Primark con un contratto a termine per il picco natalizio. Frenesia a mille, ma come in tutti i negozi in quel periodo, ma una buona esperienza nel complesso. Buono stipendio e straordinari ben pagati..non scontato in un ambiente del genere!”

Come candidarsi in Primark

Alla pagina “Lavora in Primark” del sito web aziendale puoi consultare tutte le posizioni aperte e candidarti. Le trovi suddivise per Ruolo / Area di riferimento o, se preferisci, per sede di lavoro. Ogni posizione aperta è ben descritta e ti viene indicato con precisione le mansioni e le responsabilità del ruolo e quali requisiti devi avere per candidarti.