Welcome Italia lavora con noi, posizioni aperte nel settore ICT

Welcome Italia lavora con noi, le posizioni aperte nell’azienda che offre servizi di ICT per il settore business

Vi piacerebbe lavorare in Welcome Italia? La società toscana specializzata nell’offerta di servizi integrati di telecomunicazione e cloud computing per le PMI è in costante crescita e, periodicamente, ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio staff. Ecco allora alcune informazioni sull’azienda, le opportunità di lavoro che offre e come candidarsi.

Welcome Italia, profilo aziendale

Welcome Italia opera nel settore delle telecomunicazioni e IT come Operatore di rete fissa e si rivolge esclusivamente alle imprese distinguendosi però dalla concorrenza per la qualità dei servizi e l’attenzione verso i propri Clienti. Nata nel 1983, ha due sedi in Toscana, una a Massarosa (LU) e una a Montacchiello (PI). La società è in costante crescita e opera in un settore, quello dell’ICT, che rappresenta sicuramente uno dei settori trainanti dell’economia mondiale. Nel 2016, con un patrimonio netto di 19,2 milioni, sono stati fatti investimenti per 8,1 milioni di euro (20,2% del fatturato) in infrastrutture di telecomunicazioni destinate al miglioramento dei servizi erogati ai Clienti.

Punto di forza della società è l’offerta di Vianova, unica nel suo genere,che integra servizi tradizionali come fonia e accesso Internet con servizi di collaborazione avanzati come MailWI, MeetingWI, DriveWI, FaxWI, ProxyWI e AnalysisWI. Welcome Italia, per due anni consecutivi, è stata inserita nella classifica italiana dei Best Workplaces e nel 2014 ha ricevuto la certificazione Elite di Borsa Italiana SpA riservata alle eccellenze italiane con progetti di crescita e quotazione.

Welcome Italia lavora con noi, posizioni aperte

Welcome Italia è interessata ad incontrare persone motivate e desiderose di crescere professionalmente in un’azienda innovativa e dinamica, che offre un ambiente di lavoro creativo e stimolante dove tutti possono esprimere il proprio potenziale. L’obiettivo di Welcome Italia è quello di continuare a crescere raggiungendo traguardi sempre più sfidanti. Ecco allora le ricerche in corso e i requisiti richiesti.

Mobile iOS Developer – Pisa, Massarosa o lavoro da remoto

L’azienda ricerca uno Sviluppatore iOS per la progettazione e sviluppo di app mobile in ambito B2B il quale entrerà a far parte della Funzione R&S, un team giovane e multi-disciplinare di circa 35 persone che realizza prodotti e servizi per i Clienti business. La risorsa risponderà direttamente al Manager del Reparto Design collaborando con 4 Sviluppatori app e 3 Designer. In particolare, si occuperà delle seguenti attività:

progettare, sviluppare e ottimizzare app mobile native iOS rivolte a Clienti business;

contribuire con idee nuove allo sviluppo di soluzioni per la risoluzione di bug e richieste interne;

utilizzo delle più avanzate metodologie Agile-Scrum.

Principali requisiti richiesti:

laurea in Informatica / Ingegneria Informatica o cultura equivalente;

circa 3-5 anni di esperienza comprovata nell’utilizzo di iOS nativo con linguaggio Objective-C o Swift;

esperienza con il processo di rilascio su App Store;

propensione a ricercare soluzioni tecnologiche originali ed efficaci;

desiderio di imparare costantemente mantenendoti aggiornato sugli ultimi sviluppi di tecnologie, mercato e trend digitali;

capacità di lavorare in gruppo favorendo un clima armonioso e collaborativo.

Requisiti preferenziali richiesti:

esperienza di lavoro con API di terze parti e conoscenza delle tecnologie webservices;

conoscenza del linguaggio PHP e di React Native per la creazione di interfacce utente;

capacità di ottimizzare strutture dati con i principali database relazionali;

esperienza con framework di unit testing;

esperienza di sviluppo su Android nativo (Java e Kotlin);

conoscenza del protocollo di comunicazione SIP;

sviluppato app per uso personale e tempo libero;

esperienza con la metodologia Agile-Scrum;

conoscenza della lingua Inglese.

Candidatura spontanea

E’ possibile inviare la propria candidatura e aggiornarla costantemente: il Team HR di Welcome Italia si metterà in contatto ogni volta che si presenterà un’opportunità di lavoro in linea con le aspirazioni dei candidati.

Welcome Italia lavora con noi, come candidarsi

Per consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarsi, vi rimandiamo alla pagina “Job” di Welcome Italia dedicata alle ricerche in corso. Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi online.