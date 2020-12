Zucchetti lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Zucchetti cerca impiegati amministrativi, esperti IT, consulenti e addetti all’Help Desk su tutto il territorio nazionale. Ecco le figure ricercate e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Zucchetti? L’azienda leader in Italia per la fornitura di software, hardware e servizi per aziende, liberi professionisti e PA è costantemente alla ricerca di nuovo personale da inserire in una delle sue numerose sedi sul territorio nazionale. Le ricerche sono rivolte sia a personale amministrativo, ma soprattutto a risorse da inserire nella rete di consulenza, vendita e supporto operativo ai prodotti. Vediamo quindi alcune informazioni su Zucchetti, le posizioni aperte e come candidarsi.

Zucchetti, profilo aziendale

Il Gruppo Zucchetti ha sede a Lodi ed è la prima software house italiana in Europa. L’azienda opera con oltre 4.000 addetti, una rete distributiva che supera i 900 Partner sull’intero territorio nazionale e 200 all’estero e oltre 160.000 clienti. L’offerta del gruppo Zucchetti è molto ampia e di altissima qualità, tanto da non aver confronti né in Italia né in Europa, e comprende soluzioni software gestionali, hardware e servizi innovativi realizzati e studiati per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti. In particolare, Zucchetti ha sviluppato negli anni una serie di prodotti innovativi necessari nel processo di dematerializzazione e archiviazione digitale. Da ottobre 2015 Zucchetti è ente Certificatore Accreditato presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

I loro prodotto sono rivolti a:

aziende di qualsiasi settore e dimensione, banche e assicurazioni

professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, curatori fallimentari, notai ecc.), associazioni di categoria e CAF

pubblica amministrazione locale e centrale (Comuni, Province, Regioni, Ministeri, società pubbliche ecc.)

La completezza multidisciplinare, un approccio che valorizza i bisogni dei clienti e la capacità di coordinare, di gestire e di realizzare progetti, permettono da sempre al gruppo Zucchetti di sviluppare software gestionali e servizi di altissima qualità che garantiscono all’utente di disporre della miglior soluzione del mercato.

Ecco le sedi Zucchetti in Italia, nelle quali sono attive le numerose offerte di lavoro: Lodi, Aulla (MS), Bellaria (RN), Brescia, Campoformido (UD), Collecchio (PR), Erba (CO), Genova, Gorgonzola (MI), Milano, Modena, Napoli, Padova, Pedrengo (BG), Rapallo, Roma, Rovigo, Verona e Torino.

Zucchetti è presente in 50 Paesi del mondo anche grazie alle numerose società del Gruppo e con sedi dirette nei seguenti stati: Brasile, Germania, Romania, USA e Francia.

Zucchetti lavora con noi, posizioni aperte

Segnaliamo in particolare una offerta rivolta a Neodiplomati e Neolaureati in materie informatiche, ingegneristiche ed economiche e che interessa tutte le sedi Zucchetti. Le nuove risorse, a seconda della predisposizione e degli interessi, potranno essere inserite nel team di sviluppo, post-vendita o staff svolgendo attività di:

Software developer

Software tester

Sistemista applicativo

Consulente applicativo / Help desk

Ecco l’elenco completo delle offerte di lavoro in Zucchetti.

Addetto Ufficio Privacy, Sicurezza e Compliance – Lodi

Le risorse si dedicheranno alla gestione dei processi attuativi delle discipline normative che regolano gli adempimenti aziendali e alla valutazione dei rischi tramite la definizione delle misure di sicurezza necessarie a contenerli.

Requisiti:

Laurea in giurisprudenza o in tecniche della prevenzione;

Approfondita conoscenza delle discipline normative quali ad esempio: sicurezza sul lavoro, trattamento dati personali, 231, ambiente e smaltimento rifiuti, ecc.;

Naturale predisposizione ed interesse in materia di risk management e assessment;

Automunito, buona conoscenza della lingua inglese e favorevole ad effettuare trasferte.

Domain Expert area Reportistica – Genova

Per conto di Microarea spa, azienda del Gruppo Zucchetti specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni software ERP, si ricercano Domain Expert specializzati in tools di creazione report. Le risorse parteciperanno al processo di di sviluppo dei progetto nella definizione dei contenuti e dei requisiti funzionali (interfaccia utente, funzionamento dei processi, ecc.) e nella validazione degli stessi (attività di testing funzionale). Si occuperanno della creazione di documentazione, materiale formativo ed informativo del prodotto finale e della formazione e supporto ai Clienti/Partner.

Requisiti:

Pluriennale esperienza maturata in attività di analisi e realizzazione di reportistica, analisi dati, data warehouse su dati gestionali aziendali;

Ottima padronanza della lingua inglese parlata/scritta;

Buona conoscenza del linguaggio SQL;

Conoscenza di strumenti informatici per la produzione di documentazione e video;

Gradita ma non vincolante la conoscenza di sistemi di reportistica/BI.

Consulente applicativo – Software ambito Horeca – Rho

Le figure avranno il compito di fornire supporto alle aziende clienti tramite installazione, avviamento, parametrizzazione e formazione del nostro applicativo specifico.

Requisiti:

Titolo di studio ad indirizzo informatico;

Precedente esperienza maturata in analoga mansione di almeno 3 anni;

Ottima conoscenza degli strumenti informatici di base (Ms Office), SQL Server, principali sistemi operativi e dimestichezza con i principali tools informatici;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Disponibilità a viaggiare per trasferte giornaliere e ottima capacità di gestione dello stress.

Programmatore Junior – Software AdHoc – Napoli

Si ricerca un programmatore junior che si dedicherà al mantenimento e sviluppo dei software gestionali AdHoc, applicativi dedicati alle imprese per la gestione di tutti i processi aziendali.

Requisiti:

Neodiplomato/Neolaureato in Informatica;

Buona conoscenza di Java e SQL.

Come candidarsi in Zucchetti

Tutte le offerte di lavoro in Zucchetti si possono consultare alla pagina web aziendale “Zucchetti lavora con noi”. Per inviare il curriculum vitae, registrarsi al sito e compilare il form dedicato.