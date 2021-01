Bricofer lavora con noi, posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Bricofer offre opportunità di lavoro per addetti vendita, magazzinieri e responsabili di negozio. Possibilità di candidarsi anche negli uffici della sede centrale. Ecco tutte le informazioni per candidarsi in azienda.

Gli italiani dimostrano un crescente interesse per il bricolage e il fai da te e per l’acquisto dei materiali si rivolgono al negozio fisico. Uno delle catene che opera, con successo, in questo settore è proprio Bricofer, che si contraddistingue per essere un’azienda italiana della GDO leader nel settore. Bricofer ricerca periodicamente personale da inserire nei punti vendita su tutto il territorio nazionale e negli uffici della sede centrale. Se sei interessato a lavorare in questo settore perché anche tu sei un amante del bricolage, dai uno sguardo alle opportunità di inserimento in azienda. Potrai ogni giorno fornire suggerimenti ai clienti sulle soluzioni migliori per i lavori di casa ed imparare tu stesso nuove idee da applicare! Di seguito, trovi anche maggiori informazioni sull’azienda e su come candidarti alle offerte di lavoro Bricofer.

Profilo aziendale: Bricofer

Bricofer è un’azienda italiana nata nel 1979 con l’apertura di un piccolo negozio di ferramenta a Roma da parte di Aldo Pulcinelli. Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi un posto importante nella sfera imprenditoriale italiana, grazie ad una vasta offerta di prodotti di qualità e una gamma di servizi completa, arrivando oggi ad essere leader nel settore del fai da te. La caratteristica che distingue Bricofer dalle altre realtà del settore è l’avere una rete distributiva propria formata da punti vendita a gestione diretta e punti vendita in franchising, una innovativa struttura di affiliazione quindi, basata su un’architettura estremamente snella e flessibile. I punti vendita si trovano ad oggi in quasi tutte le regioni d’Italia, mentre la sede centrale si trova a Roma.

Ambiente di lavoro

Bricofer tiene molto ai propri dipendenti che, una volta entrati a far parte del gruppo, seguono un percorso formativo volto a sviluppare le proprie competenze tecniche di prodotto, le proprie capacità relazionali e manageriali, al fine di acquisire nel corso del tempo gli skills necessari per ricoprire ruoli decisionali di crescente responsabilità. Inoltre, numerosi sono gli eventi e le attività organizzate dall’azienda per promuovere la socialità tra i colleghi e sviluppare così un senso di appartenenza e uno spirito di gruppo utile al lavoro in team. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le persone nel processo di crescita e sviluppo di Bricofer, poiché grazie all’apporto specifico di ciascuno è possibile creare benessere, realizzazione e, quindi, il successo dell’intera struttura.

Bricofer posizioni aperte negozi

Di seguito, descriviamo le figure ricercate nei punti vendita Bricofer.

Consiglieri di Vendita

L’obiettivo degli addetti vendita consiste nel garantire la qualità del servizio al cliente sia privato che professionista. In particolare, curano l’ordine e il rifornimento della merce, assicurano la presenza di indicazioni chiare e trasparenti e la corretta esposizione dei prodotti in vendita e ascoltano le esigenze dei clienti, aiutandoli se necessario nella scelta dei prodotti.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruoli analoghi presso la GDS/GDO

capacità organizzative e precisione

ottime doti comunicative e relazionali

orientamento al commercio

possesso di un diploma

disponibilità alla mobilità territoriale

Responsabili Casse

E’ il primo ed ultimo contatto del cliente nel punto vendita, pertanto ricopre un ruolo fondamentale nell’accoglienza del cliente. La persona dovrà garantire la piena funzionalità della cassa affidata, l’accoglienza e il servizio al cliente contribuendo alla gestione complessiva del Settore.

Requisiti richiesti:

ottime doti relazionali

forte orientamento al cliente, al servizio e all’accoglienza

precisione, velocità e resistenza allo stress

esperienza pregressa in posizioni analoghe in ambito retail o GDO costituiscono titolo preferenziale

Direttore di Punto Vendita

Rappresenta il punto di riferimento del negozio, ed in particolare ha la responsabilità della gestione del punto vendita e del raggiungimento degli obiettivi economici e di servizio. Garantisce, inoltre, la gestione e la crescita delle competenze del personale di negozio, trasmettendo loro i valori e la filosofia del gruppo, garantendo sempre un ottimo livello di servizio e assistenza alla clientela.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruoli analoghi presso la GDS/GDO e conoscenza delle leve gestionali del conto economico

dinamicità, forte propensione all’organizzazione, alla gestione del personale ed al problem solving

orientamento al risultato, gestione del tempo e dello stress completano il profilo

possesso di un diploma

disponibilità alla mobilità territoriale.

Addetti al Magazzino

Gli addetti al magazzino occupano di tutto l’iter della merce in entrata e in uscita, del suo controllo qualitativo e quantitativo e dello smistamento in base alle caratteristiche del prodotto, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza. Organizzano tutte le attività di flussi tra carico, scarico e vendita, collaborando tra i vari reparti e hanno inoltre il compito di garantire ordine, sicurezza e difesa del patrimonio.

Requisiti richiesti:

esperienza in ruoli analoghi in ambito retail o GDO

capacità di lavorare autonomamente secondo priorità

possesso di un diploma

Responsabile della Logistica

Gestisce le merci in entrata nel punto vendita, curando la corretta conta, organizzazione e sistemazione sia a magazzino sia nelle aree di competenza all’interno del punto vendita, garantendo sempre un ottimo flusso di merce.

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza in un ruolo similare (almeno 5 anni nell’ambito del commercio/retail)

competenze gestionali di un magazzino preferibilmente della GDO

conoscenza delle basi di un conto economico di un negozio

esperienza nel coordinamento e gestione di collaboratori

Bricofer posizioni aperte uffici

Se cercate invece un lavoro in ambito impiegatizio, vi segnaliamo di seguito le aree di inserimento. Non troviamo, in questo caso, delle vere e proprie figure professionali ricercate, ma potete proporre la vostra candidatura per un settore / ruolo più affine:

Acquisti

Marketing

Amministrazione

E-commerce

Servizi informatici

Segreteria

Risorse Umane

Merchandising

Ufficio tecnico

Opinioni sul lavoro in Bricofer

Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Bricofer che ti fanno meglio comprendere cosa significa lavorare in uno dei loro punti vendita:

“Ambiente stimolante e formativo”. Francesco R., attuale dipendente nel ruolo di Cassiera / Addetto alle vendite, parla così del suo lavoro: “L’ambiente di lavoro è stimolante e c’è la possibilità di imparare molto a su più fronti (cassa/vari reparti/inventario). I colleghi sono disponibili e la paga è sempre puntuale”.

“Formativo”. Federico L., attuale dipendente nel ruolo di Capo reparto, dice: “Sono entrato in azienda come un semplice addetto alle vendite e in poco tempo ho davvero imparato molto. Questo lavoro mi ha certamente formato a livello professionale insegnandomi ad essere un addetto vendite in grado di gestire un ventaglio di incombenze davvero ampio: dalla gestione degli ordini e del reparto, al contatto con fornitori, alla movimentazione di merci e molto altro ancora. Sono infatti stato promosso a capo reparto e mi trovo davvero bene. Mettete in conto che non sempre è facile rinunciare ai weekend ma in tutta la GDO è così. La paga è garantita, mai avuto problemi!”.

“Ambiente di lavoro sereno”. Così Gabriella Q., ex dipendente nel ruolo di Cassiera, racconta la sua esperienza: “Ho lavorato in un negozio Bricofer per un anno, durante i weekend (ero studente universitaria e cercano spesso questo profilo). Mi sono trovata molto bene e ho imparato a lavorare in team. I colleghi di lavoro sono stati molto disponibili, così come i capi reparto. Sebbene lavorassi solo due giorni alla settimana, ho potuto vedere da vicino il funzionamento di un punto vendita GDO, sempre utile per un futuro lavorativo nel settore e non solo”.

Come candidarsi in Bricofer

Per consultare in dettaglio tutte le posizioni aperte in Bricofer ti rimandiamo alla pagina aziendale dove trovi le offerte di lavoro e i profili ricercati in azienda. Come accennato, non trovi delle posizioni aperte vere e proprie ma un form da compilare, indicando l’ambito di riferimento, negozio o sede centrale, e selezionando il ruolo di tuo interesse. E’ inoltre possibile inviare una candidatura spontanea, sia per l’ambito vendite / negozio che ufficio. Una volta compilato il form, allega il tuo Curriculum Vitae aggiornato.