Lavazza lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Ti piacerebbe lavorare in una grande azienda italiana del settore Food? Lavazza, la famosa azienda italiana produttrice di caffè, è sempre alla ricerca di nuovi talenti. Ma prima di vedere le offerte di lavoro, scopriamo qualche informazioni in più sull’azienda.

Profilo aziendale di Lavazza

L’azienda nasce nel 1895, quando il fondatore Luigi Lavazza apre la prima Drogheria Lavazza in via San Tommaso, a Torino. Da allora, in 120 anni, l’azienda è cresciuta e diventata leader nel settore e persegue una visione d’impresa in cui sono centrali la passione per il lavoro, per il prodotto e per il territorio in cui opera. Il Gruppo è composto oggi da circa 30 società gestite direttamente o indirettamente dalla capogruppo Luigi Lavazza S.p.a. con sede a Torino. L’attività delle controllate estere dirette riguarda principalmente la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti e delle macchine da caffè. Questa la Lavazza in cifre:

+ 140 i Paesi del mondo in cui Lavazza è presente

+4000 i Collaboratori

50 i Training Center nel mondo

27mld di tazzine di caffè Lavazza consumate ogni anno nel mondo

Passione, determinazione, impegno, preparazione e onestà: questi sono invece i principi che guidano l’azienda e che vengono richiesti anche ai nuovi collaboratori.

Posizioni aperte in Lavazza

Ecco le offerte di lavoro disponibili ad oggi in Lavazza:

Sales Digitalization & Innovation Specialist

Lavazza ricerca una risorsa che lavorerà a Torino e sarà inserita su progetti di Business Process re- engineering e Change Management all’interno della Direzione Sales.

Principali requisiti richiesti:

1/2 anni di esperienza in società di consulenza o in contesti multinazionali /strutturati;

Esperienza professionale maturata nello sviluppo IT, preferibilmente a contatto con tematiche nel settore FMCG;

Ottima conoscenza degli applicativi MS Excel, MS Power Point;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Comprovata esperienza nella gestione di progetti basati su Tableau, Solution Salesforce Sales, Service e Marketing Cloud e la loro integrazione con gli ecosistemi applicativi Enterprise;

Forte propensione alla consulenza orientata al change management e all’adozione di nuovi strumenti all’interno delle strutture di business e field force.

Completano il profilo ottime capacità di relazione, attitudine al problem solving, forte orientamento all’innovazione coniugata con una capacità di analisi di dati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

IT Manager – NIMS

NIMS S.p.A. società del Gruppo Lavazza, è alla ricerca per la sua Sede di Padova di questa figura professionale da inserire a diretto riporto dell’Amministratore Delegato. La figura si occuperà di supervisionare il corretto funzionamento dei sistemi informatici aziendali e di introdurre nuovi programmi di elaborazione dei dati per accompagnare NIMS in percorso di evoluzione digitale nei prossimi anni.

Principali requisiti richiesti:

Esperienza medio lunga (7- 10 anni) in contesti aziendali e/o consulenza in ruoli analoghi;

Laurea in ingegneria informatica o titolo equivalente;

Conoscenza di linguaggi di programmazione RPG e JAVA;

Consuetudine ad operare attraverso processi di budgeting e forecasting, reportistica e dashboard;

Ottima conoscenza delle architetture di sistemi informativi, digitalizzazione delle informazioni, DBMS e reti di telecomunicazioni;

People management;

Buona padronanza della lingua inglese;

Attitudine al problem solving;

Sarà considerato requisito preferenziale la provenienza/conoscenza di contesti Sales e l’aver maturato esperienza alla guida di progetti dedicati all’automazione di processi commerciali;

Necessaria la residenza su Padova o zone limitrofe.

Posizioni aperte ristorazione

Le offerte di lavoro Lavazza comprendono anche le risorse da inserire nel ristorante gourmet – Condividere by Lavazza e nei vari Flagship Store Lavazza. Al momento non sono presenti posizioni aperte a causa della situazione attuale. Provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena si presenteranno nuove offerte di lavoro a riguardo. Ti segnaliamo però quali sono i profili maggiormente ricercati: Chef de Rang, Commis de Rang, Aiuto Cuoco – Food Assistant, lavapiatti, personale addetto all’accoglienza.

Lavorare in Lavazza opinioni

Ma lavorare in Lavazza cosa significa? Per rispondere a questa domanda abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda. Ecco cosa ci hanno detto:

“Serietà, professionalità ed organizzazione”. Con queste parole Sandra F., impiegata in ambito Organizzazione, descrive l’azienda Lavazza: “Lavoro qui da anni e la mia non può che essere una valutazione positiva sull’azienda e il lavoro che svolgo. Un’azienda seria, con ai vertici professionisti di livello, se ti impegni e dimostri volontà e interesse per crescere vieni sicuramente ripagato. Tutti i reparti aziendali sono ben organizzati e gestiti da un management all’altezza della situazione, ovvero di una azienda in continua crescita e internazionale”.

“Azienda strutturata, seria internazionale ma con uno spirito familiare”. Così la definisce Mario B., attuale impiegato in ambito Comunicazione: “In Lavazza, sebbene sia una grande azienda presente su mercati internazionali, sembra quasi esserci un ambiente familiare. La collaborazione tra i vari reparti e i vari livelli è ottima, continua ed efficace, questa è una degli aspetti che più mi piace del lavoro qui. E’ comunque una sfida continua, si parla di una azienda in crescita continua e ogni giorni ci sono nuove problematiche e situazioni differenti da affrontare”.

“Qualità e professionalità”. Questa si tratta invece della testimonianza di Grazia F., che ha lavorato come Addetta al banco per lo store Lavazza: “Se parliamo di qualità del prodotto, non c’è da discutere! In termini di professionalità all’interno dello store, idem: la selezione dei candidati viene fatta in maniera scrupolosa e sono richiesti alti livelli di serietà. Giusto così per un nome del genere. Il servizio che offre, quindi è ottimo e di qualità”.

Come candidarsi in Lavazza

Per consultare tutte le offerte di lavoro e candidarti, ti rimandiamo direttamente alla pagina Lavazza alla sezione “lavora con noi”. E’ sufficiente creare un account personale e, in pochi passi, potrai inviare il tuo curriculum vitae.

Lavazza lavora con noi candidatura spontanea

Lavazza ti permette di inviare il cv non solo in risposta ad una delle ricerche in corso, ma anche per una candidatura spontanea. Il procedimento è lo stesso, basta creare un account con una semplice registrazione online. La tua candidatura verrà presa in considerazione dal reparto HR per selezioni future.