Lavorare in Che Banca. Posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nel Gruppo Che Banca. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi. Spazio anche ai giovani con i vari stage

Arrivano interessanti offerte di lavoro in Italia con il Gruppo Che Banca. Nuove assunzioni che offriranno a tanti la possibilità di inserirsi nel settore bancario avviando la propria carriera professionale. Opportunità di stage per giovani senza esperienza ma anche di lavoro con regolari assunzioni per chi ama lavorare nel settore bancario. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Offerte di lavoro con Che Banca

Nuove ed interessanti opportunità di lavoro arrivano con Che Banca, Gruppo Mediobanca, alla ricerca di nuovo personale da assumere in sede e nelle varie filiali. Oltre alle offerte di lavoro, si ricercano anche giovani interessati a vari stage attivati all’interno del Gruppo. Occasioni non solo per chi ha già esperienza nel settore finanziario ma anche i giovani, che tramite l’apposito percorso di stage saranno formati ed acquisiranno le più importanti conoscenze e competenze nel settore. Periodicamente il Gruppo cerca nuove figure professionali da inserire nel proprio team, con importanti occasioni di crescita personale e professionale.

Cosa vuol dire lavorare in Che Banca

Che Banca SpA è la banca appartenente al Gruppo Mediobanca, una delle realtà italiane di maggior prestigio che conta circa 3.800 dipendenti. Stiamo parlando della prima banca multicanale in Italia, dedicata al risparmio ed agli investimenti. Nata nel 2008 come banca retail del Gruppo, nel corso del 2014 ha progressivamente potenziato il proprio modello distributivo, affiancando all’impostazione digitale il contenuto consulenziale, includendo nell’offerta i servizi di gestione dei risparmi. Una realtà fatta di professionisti, che ogni giorno mettono a disposizione del cliente le proprie conoscenze nel settore con adeguato approccio multicanale. La sede principale si trova a Milano, ma su tutto il territorio nazionale ci sono circa 180 filiali con 865 mila clienti.

Le posizioni attualmente aperte

Sono diverse le posizioni aperte a cui potersi candidare per lavorare in Che Banca. Attualmente il Gruppo sta cercando personale soprattutto in Lombardia, ma le occasioni non mancano anche su tutto il territorio nazionale. Si ricercano varie figure per assunzioni e per stage. Ecco le posizioni aperte:

It Business Analyst a Milano: possono candidarsi laureati in Informatica o Ingegneria Informatica con almeno 4-5 anni di esperienza nel settore. Tra gli altri requisiti richiesti c’è la conoscenza di Java 1.5 e le versioni successive, SQL, GIT, Javascript, Linux, e il pacchetto Office.

possono candidarsi laureati in Informatica o Ingegneria Informatica con almeno nel settore. Tra gli altri requisiti richiesti c’è la conoscenza di Java 1.5 e le versioni successive, SQL, GIT, Javascript, Linux, e il pacchetto Office. Enterprise content developer a Milano : anche in questo caso, tra i requisiti richiesti c’è il possesso di una laurea triennale in Informatica con esperienza di almeno 2 anni nel settore della programmazione e svilupp o. Tuttavia, per tale posizione si accettano anche le candidature di diplomati con esperienze tecniche.

: anche in questo caso, tra i requisiti richiesti c’è il possesso di una della o. Tuttavia, per tale posizione si accettano anche le candidature di diplomati con esperienze tecniche. Analista programmatore a Milano: tra i requisiti richiesti, il possesso di una laurea in Ingegneria o Ingegneria Informatica con 2 anni di esperienza. Ed ancora, indispensabile la conoscenza Java 1.5 e versioni successive, Javascript, SQL, GIT, Linux, Eclipse o intelliJ IDEA e Oracle RDBMS.

tra i requisiti richiesti, il possesso di una laurea in Ingegneria o Ingegneria Informatica con Ed ancora, indispensabile la conoscenza Java 1.5 e versioni successive, Javascript, SQL, GIT, Linux, Eclipse o intelliJ IDEA e Oracle RDBMS. Stage Intelligenza applicata/Customer experience a Milano: lo stage è aperto a giovani che hanno conseguito o stanno per conseguire una laurea in Scienze dell’Informazione, Scienze Statistiche, Informatica, Ingegneria o altre materie analoghe. I giovani candidati dovranno essere in grado di lavorare sia da soli che in gruppo, oltre a dover conoscere i linguaggi base di programmazione.

Altre offerte di lavoro

Tra le altre offerte di lavoro con Che Banca, ricordiamo:

Analista Organizzativo Processi del Credito e Assicurazioni – Milano;

– Milano; Stage Retail Assistant – Napoli;

– Napoli; Stage Funzione Coordinamento Wealth – Milano;

– Milano; Retail Sales Assistant – Milano

– Milano Compliance Specialist – Milano.

– Milano. Stage Funzione Digital Development & Business Projects – Milano;

Sono queste le principali figure professionali ricercate.

Come candidarsi

Il processo di reclutamento di nuovo personale avviene online. I soggetti interessati a queste nuove opportunità di lavoro nel settore bancario, potranno consultare tutte le posizioni aperte sul sito Che Banca. Qui, nella sezione “Lavora con Noi” è possibile inviare la propria candidatura alle offerte di interesse. Inoltre è sempre possibile inviare auto-candidature per eventuali future assunzioni. Una volta pervenuti i Cv, gli addetti alla selezione del personale li analizzeranno e nel caso di esito positivo vi contatteranno per un colloquio.

