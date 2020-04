Il lavoro del Responsabile Marketing: come diventarlo, cosa fa e quanto guadagna

Mansioni, percorsi formativi da seguire e quanto guadagna un Responsabile Marketing, tutto quello che devi sapere per intraprendere questa professione

Un Responsabile Marketing è una figura che è presente in qualsiasi tipo di azienda, per questo è sempre più ricercata dai lavoratori e richiesta dalle imprese. Se vuoi ricoprire questo ruolo e avere delle corsie preferenziali, ma soprattutto guadagnare stipendi molto alti, devi seguire un percorso universitario specifico, specializzarti attraverso master e corsi ed essere predisposto ai rapporti interpersonali. Nei prossimi paragrafi ti forniremo tutte le informazioni necessarie per raggiungere questo obbiettivo, analizzando nello specifico quali sono le mansioni del Responsabile Marketing, quali soft skill sono necessarie, i migliori indirizzi universitari da frequentare per migliorare la tua posizione lavorativa. E ancora, quali materie studiare in maniera più approfondita e aggiungere al curriculum universitario, quanto guadagnerai e dove trovare maggiori informazioni sulle esperienze concrete.

Chi è, cosa fa un Responsabile Marketing e quali sono le sue mansioni principali?

Il Marketing Manager è il diretto responsabile di tutte le strategie di marketing aziendale ed è una figura richiesta in tutti i settori di mercato dalle aziende più piccole a quelle medio – grandi. Gestisce le risorse umane ma anche il budget, per questo motivo se vuoi intraprendere questa carriera devi essere una persona dinamica, possedere i requisiti necessari per fare carriera e completare un percorso universitario specifico per poi proseguire con una specializzazione attraverso corsi o master di qualità.

Il focus principale del lavoro che andrai a svolgere, comprende:

la pianificazione delle strategie di marketing

la gestione del budget

la gestione del suo organigramma interno, a seconda della grandezza dell’azienda.

potrai ricoprire diversi ruoli e svolgere specifiche mansioni per gestire ogni attività del marketing operativo

attraverso la strategia delle famose 4P del marketing mix, ossia Product, Price, Place e Promotion, dovrai migliorare costantemente il portfolio clienti, le offerte, i prezzi e i prodotti o servizi offerti, fornendo una gestione del marketing sempre migliore per ottimizzare in ogni suo aspetto e da ogni prospettiva le vendite e l’immagine dell’azienda attraverso la promozione e la pubblicità.

La figura professionale del Responsabile di Marketing è molto ambita, in quanto ogni azienda di qualsiasi dimensione la comprende nel proprio organigramma, questo, molto probabilmente è uno dei motivi fondamentali per cui anche tu ti stai interessando a questa carriera. Se hai scelto di intraprendere questo percorso, devi possedere determinati requisiti per svolgere al meglio le mansioni specifiche che ti verranno affidate. Ecco nello specifico quali sono e come diventare un Marketing Manager di successo.

Mansioni principali del Responsabile di Marketing

Promozione del brand aziendale.

Promozione dei prodotti, merce e servizi dell’azienda.

Definizione del piano di marketing operativo.

Sviluppo delle strategie di marketing.

Gestione, ottimizzazione e implementazione delle campagne di marketing.

Gestione della ripartizione del budget e di tutte le risorse dedicate alle pubblicità.

Generazione del leads attraverso l’acquisizione di nuovi clienti.

Coordinazione del team esterno ed interno che si occupa del marketing.

Verificare e misurare la performance di tutte le attività di marketing, quantificandole in ROI.

Supporto all’area Sales.

Partecipazione a fiere dedicate al settore in cui opera il brand di riferimento e ad eventi promozionali.

Supervisione delle attività e delle voci di bilancio dedicate al marketing.

Requisiti per diventare Responsabile Marketing

Analizziamo ora quali sono i requisiti specifici per diventare Responsabile Marketing, dalle soft skill necessarie alla formazione richiesta.

Responsabile di marketing: quali sono le soft skill necessarie?

Eccellenti capacità di team working e di rapporti interpersonali.

Dinamicità, flessibilità e problem solving.

Ottime capacità di analisi, nello specifico conoscenza di elementi di statistica e capacità di effettuare ricerche di mercato.

Ottima conoscenza dei software e utilizzo del computer.

Spiccate doti organizzative per coordinare le attività e gestire al meglio il budget.

Eccellente conoscenza dei canali commerciali e approfondimento delle tecniche di vendita.

Ottima conoscenza dei principi e delle materie di comunicazione.

Conoscenza della sociologia applicata.

Eccellente capacità di gestione dello stress e di lavorare per obbiettivi.

Eccellenti capacità comunicative.

Conoscenza delle lingue straniere, principalmente inglese e spagnolo. La conoscenza anche del francese e del tedesco sicuramente costituisce una corsia preferenziale.

Qual è il percorso formativo per diventare Responsabile Marketing?

Per diventare un Marketing Manager di successo e avere uno stipendio molto alto, è necessario completare un percorso universitario idoneo alla formazione per questo ruolo e frequentare un master o un corso di specializzazione in cui sono presenti materie che non erano incluse nei programmi di laurea universitari. I corsi di laurea e gli indirizzi che preparano meglio per affrontare questo percorso e iniziare la carriera sono i seguenti.

A queste lauree seguono specializzazioni e master post laurea in marketing e comunicazione per completare il profilo. Questi devono completare le materie dell’indirizzo universitario scelto e possono variare da laurea a laurea. Ecco quali sono gli elementi che devono essere presenti nel master per completare il profilo di Responsabile di Marketing.

Search Engine Optimization

Email Marketing

Conversion Rate

Search Engine Marketing

Economia

Statistica

Comunicazione

Tipologie di Responsabile Marketing

Il termine Responsabile di Marketing indica una posizione che può variare da azienda a azienda e da settore a settore. Sono presenti diverse tipologie di figure molto simili ma con mansioni leggermente diverse o totalmente differenti, che rientrano sotto la dicotomia del Marketing Manager o Responsabile di Marketing. Ecco quali sono nello specifico le principali differenze di mansioni all’interno dell’organigramma aziendale.

Il Responsabile di marketing (Marketing Manager). Questa figura dirigenziale stabilisce le linee guida generali della politica aziendale del marketing e coordina ogni attività dell’ufficio che opera in un settore specifico. È anche il responsabile delle tecniche pubblicitarie per ottimizzare le vendite di un prodotto, effettua analisi di mercato e stabilisce le migliori soluzioni riguardo al prezzo. Il suo compito principale è quello di rendere coerenti le strategie di marketing con l’immagine e la filosofia del brand che rappresenta e per cui opera.

(Marketing Manager). Questa figura dirigenziale stabilisce le linee guida generali della politica aziendale del marketing e coordina ogni attività dell’ufficio che opera in un settore specifico. È anche il responsabile delle tecniche pubblicitarie per ottimizzare le vendite di un prodotto, effettua analisi di mercato e stabilisce le migliori soluzioni riguardo al prezzo. Il suo compito principale è quello di rendere coerenti le strategie di marketing con l’immagine e la filosofia del brand che rappresenta e per cui opera. Product Manager . Questa figura è responsabile del coordinamento e della pianificazione di tutte le attività necessarie per un prodotto, lo scopo è quello di ottimizzare la promozione e ottenere successo sul mercato o in un settore specifico. Il suo compito è quello di definire gli obiettivi di vendita e fatturato, ma anche le strategie migliori di marketing e successivamente metterle in atto. Inoltre, deve individuare il prezzo, la confezione e pianificare la promozione delle vendite attraverso i mezzi di comunicazione più efficaci.

. Questa figura è responsabile del coordinamento e della pianificazione di tutte le attività necessarie per un prodotto, lo scopo è quello di ottimizzare la promozione e ottenere successo sul mercato o in un settore specifico. Il suo compito è quello di definire gli obiettivi di vendita e fatturato, ma anche le strategie migliori di marketing e successivamente metterle in atto. Inoltre, deve individuare il prezzo, la confezione e pianificare la promozione delle vendite attraverso i mezzi di comunicazione più efficaci. Web Marketing Manager . Questa figura è presente nelle aziende che operano maggiormente attraverso il web e le risorse digitali. Il suo compito è quello di sviluppare e coordinare il piano di marketing più efficace per la comunicazione aziendale. In una società ampiamente digitalizzata, questa figura professionale deve lavorare principalmente sui motori di ricerca, migliorare continuamente la landing page del sito aziendale. Attraverso l’utilizzo degli strumenti di web analytics, SEO e SEM, corregge le strategie e analizza i risultati per dettare le nuove strategie di marketing in modo da migliorare la visibilità del brand.

. Questa figura è presente nelle aziende che operano maggiormente attraverso il web e le risorse digitali. Il suo compito è quello di sviluppare e coordinare il piano di marketing più efficace per la comunicazione aziendale. In una società ampiamente digitalizzata, questa figura professionale deve lavorare principalmente sui motori di ricerca, migliorare continuamente la landing page del sito aziendale. Attraverso l’utilizzo degli strumenti di web analytics, SEO e SEM, corregge le strategie e analizza i risultati per dettare le nuove strategie di marketing in modo da migliorare la visibilità del brand. Account Manager. Questa figura è a capo della promozione dei prodotti o sevizi offerti dal brand. Ha la responsabilità di definire lo sviluppo delle strategie di vendita. Non si tratta semplicemente di un agente commerciale che recluta nuovi clienti, ma risponde anche a responsabilità gestionali che sono legate agli accordi commerciali e al loro sviluppo. Definisce e gestisce il budget aziendale e crea pacchetti personalizzati o molto convenienti per i clienti.

La carriera del Responsabile Marketing

I percorsi per quanto riguarda la carriera del Marketing Manager sono differenti a seconda del tipo e della grandezza dell’azienda in cui lavora. In una piccola azienda si tratterà semplicemente di un esperto di marketing e in base all’organigramma specifico di costituzione interna, sicuramente ci saranno meno scatti per migliorare la tua posizione. In una realtà piccola o di modeste dimensioni, il Responsabile di Marketing svolge un ruolo più diretto e concreto, è operativo dalla promozione alla vendita, dal branding al business diretto dell’impresa.

Il discorso cambia in un’azienda di medie – grandi dimensioni. All’inizio del percorso in un probabile stage verrai inserito come assistente di marketing, conosciuto anche come Junior e sarai responsabile di un prodotto specifico. Successivamente puoi aspirare a diventare Brand Manager e quindi gestire un’intera marca o linea di prodotti.

Solo dopo un certo periodo di esperienza e quando avrai ampliato le tue competenze potrai diventare Responsabile di Marketing, migliorando la tua posizione e dunque il tuo stipendio, acquisendo competenze sempre più specifiche. Una volta acquisita questa posizione dovrai interfacciarti con diverse aree di produzione aziendale: design, produzione, reparto creativo, finanza e tutti i comparti di cui l’azienda dispone e sono inerenti alle tue mansioni.

Dove può lavorare un Responsabile Marketing

Se vuoi diventare Marketing Manager e seguire questo percorso potrai lavorare in ogni azienda e nel settore sia pubblico che privato. Questa figura è richiesta per le piccole, medie e grandi aziende, a seconda di come è costituito l’organigramma aziendale potrai ricoprire diverse posizioni relative alla tua esperienza maturata, al percorso di studi e di specializzazione e alle competenze acquisite. Sono sempre di più le persone che scelgono di intraprendere questo percorso proprio perché è una figura indispensabile e sempre più richiesta nelle aziende.

Dall’abbigliamento ai prodotti per la cucina, dagli alimenti agli integratori, dalle aziende che operano esclusivamente in digitale fino a quelle in cui c’è bisogno di scendere direttamente sul campo, questa figura è un investimento sicuro per la tua carriera in qualsiasi settore. Inoltre, è possibile anche svolgere questo lavoro come autonomo o freelance, potrai occuparti di diverse attività commerciali, eCommerce e brand contemporaneamente.

Quanto guadagna un Responsabile Marketing

Il Marketing Manager ha uno stipendio medio di 68.000 euro lordi all’anno, che può variare a seconda delle specifiche situazioni, della posizione, dell’azienda e dell’esperienza maturata. All’inizio della carriera lo stipendio si aggirerà sui 37.500 euro lordi l’anno, verso fine carriera e dopo diversi anni di esperienza, il guadagno potrebbe raggiungere anche i 125.000 euro annui. Per farti un’idea di come potrebbe evolvere il tuo stipendio, ecco alcuni numeri:

nei primi 7 – 12 anni il guadagno potrebbe variare dai 55.000 ai 70.000 euro annui

dai 12 ai 15 anni di esperienza nel settore il guadagno annuale è fra i 70.000 e gli 80.000 euro annuali lordi

dopo i 15 anni di esperienza in questa mansione arriverai a sfiorare o superare i 100.000 euro annuali lordi di guadagno.

Associazioni e/o gruppi

Per maggiori informazioni e per chiedere a persone che già hanno esperienza in questo settore, puoi rivolgerti a numerosi gruppi Facebook presenti online. Ecco quali sono quelli più attivi e frequentati dagli utenti.

Ora conosci tutto sulla professione del Responsabile Marketing!

