Lavoro: nuove assunzioni Bata. Posizioni aperte e come candidarsi

Nuove assunzioni Bata all’orizzonte con interessanti opportunità di lavoro e di crescita professionale. Il noto Gruppo operante nel settore delle calzature e conosciuto in tutto il mondo è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team per iniziare una nuova e dinamica esperienza professionale. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Offerte di lavoro Bata

Arrivano nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale con Bata. Parliamo di una realtà professionale affermata nel settore delle calzature. Il Gruppo è presente in vari Paesi del mondo, e nel corso degli anni è diventata una delle realtà più affermate nel settore. Periodicamente l’azienda è alla ricerca di nuove figure professionali da impiegare sul territorio nazionale e non solo. Si tratta di offerte di lavoro davvero interessanti, con la concreta possibilità di crescere professionalmente. Spazio anche ai giovani senza esperienza, in quanto questi sono formati dall’azienda, che si preoccupa di dare ai dipendenti tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per lavorare al meglio, portando un valore aggiuntivo all’impresa.

Il Gruppo Bata

Bata nasce nel 1894 da Tomas Bata nella Repubblica Ceca. Si tratta di un’azienda specializzata nel settore delle calzature. Nel corso del tempo il Gruppo si è sviluppato sempre di più, affermandosi sul mercato senza grossi problemi. Oggi Bata è presente in più di 70 Paesi nel mondo, con oltre 5 mila punti vendita attivi. L’azienda in Italia arrivò nel 1931 e subito è diventata una realtà particolarmente rilevante. Oggi sul nostro territorio ci sono circa 300 negozi pronti a soddisfare tutte le esigenze dei clienti. La sede principale del Gruppo si trova a Losanna in Svizzera.

Lavorare con Bata

Lavorare con Bata vuol dire avere la possibilità di entrare a far parte di una realtà professionale conosciuta ed affermata in tutto il mondo. Ci sono concrete opportunità di crescita professionale all’interno di un contesto lavorativo di stampo internazionale. Per l’azienda sono molto importanti alcuni particolari valori, come ad esempio la collaborazione e lo spirito di squadra tra i colleghi. Ed ancora, Bata investe tempo ed energie nella formazione, nell’aggiornamento, nella crescita dei dipendenti e collaboratori, dandogli tutti gli strumenti necessari per fare il proprio lavoro al meglio.

Posizioni aperte e sedi di lavoro

Attualmente il Gruppo Bata è alla ricerca di personale da inserire nella sede di Limena in provincia di Padova. La figura professionale ricercata è quella del Digital Content & Video Producer, ossia un produttore di contenuti digitali e video. Questa figura professionale è di notevole importanza all’interno del team di lavoro. Il suo compito è quello di creare contenuti originali per il sito web, per i social, blog, news letter e tanto altro. Per ricoprire questo ruolo i candidati devono avere una serie di requisiti. In particolare:

conoscenza della lingua inglese ;

; preferibile avere una laurea in Economia e master in Marketing e Comunicazione;

esperienza nel fashion retail in ruoli simili.

Il candidato ideale deve essere flessibile, avere buone capacità di problem solving, orientamento ai risultati, spirito di collaborazione e curiosità. Sono queste le principali caratteristiche che i vari candidati devono avere per poter ottenere il lavoro.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Candidarsi alle offerte di lavoro Bata è molto semplice ed immediato. Il primo passo da fare è quello di andare sul sito del Gruppo nella sezione “Lavora con noi” dove è possibile visualizzare tutte le posizioni aperte che periodicamente sono pubblicate. Una volta individuato il lavoro desiderato, dovrete inviare le candidatura leggendo i requisiti e compilando il form richiesto. Seguendo tutte le indicazioni e direttive, in pochi minuti potrete inviare la candidatura senza incontrare grossi problemi. Inoltre, se al momento non ci sono professioni in linea con il vostro profilo professionale, avete la possibilità di inviare una candidatura spontanea. Gli addetti alla selezione del personale vi contatteranno se troveranno il vostro Cv interessante ed in linea con quanto cercato dall’azienda.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro