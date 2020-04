Lavoro per tecnici e ingegneri: le ricerche in corso di GM Consulting e come candidarsi

Vediamo tutte le offerte di lavoro per personale tecnico e ingegneristico nel Nord e Centro Italia pubblicate da GM Consulting sul portale Euspert e come candidarsi.

GM Consulting, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ricerca tecnici e ingegneri nel Nord e Centro Italia. Vediamo quindi le offerte di lavoro pubblicate da GM Consulting sul sito Euspert e come candidarsi velocemente.

Profilo aziendale

GM Consulting è una società di ricerca e selezione di figure professionali specializzate che opera dal 1996 attraverso un team di consulenti altamente qualificati e complementari in quanto provenienti da esperienze professionali in diversi settori. Questa società, grazie ad una fornita banca dati, è in grado di fare ricerche mirate adottando severi criteri di valutazione in riferimento alle richieste di lavoro delle aziende che si affidano loro. Grazie all’utilizzo di un metodo scientifico sperimentale studiato e certificato dall’Ateneo dell’Università degli Studi di Padova sono in grado di garantire sia alle aziende clienti che ai candidati delle valutazioni non condizionate da criteri di tipo personale.

Lavoro per tecnici e ingegneri: posizioni aperte in Lombardia

Ecco i profili ricercati in Lombardia:

Progettista Cad Elettrico a Milano provincia

Ricerca in corso per azienda del settore automazione industriale. La risorsa ideale è in possesso di un diploma di perito industriale, meglio se elettrotecnico, o di una laurea di primo livello in ingegneria elettrica/elettrotecnica, possiede una buona conoscenza della lingua Inglese, ha maturato preferibilmente un paio di anni di esperienza in analoga mansione ed è disponibile a brevi e saltuarie trasferte. Si richiedono inoltre buona conoscenza software di progettazione Spac e/o Eplan P8, buona conoscenza di Autocad 2D, buona capacità di stesura, lettura ed analisi schemi elettrici, conoscenze di base di elettrotecnica. Completano il profilo orientamento al team, flessibilità, spirito di iniziativa, apertura all’apprendimento.

Addetto Supporto Ufficio Tecnico a Legnano

Azienda di produzione, operante nel settore elettronico, ricercaun perito / ingegnere per supporto ufficio tecnico di progettazione. La risorsa ideale è in possesso di diploma tecnico o laurea triennale ad indirizzo preferibilmente elettronico, possiede una conoscenza di base della lingua inglese ed un forte orientamento all’apprendimento. La risorsa sarà inserita a supporto dell’ufficio tecnico di progettazione e dovrà svolgere mansioni di verifica prodotto, testing, validazione e collaudo.

Altre ricerche in corso:

Sviluppatore Firmware Embedded a Milano provincia

Ingegnere Elettrico a Milano provincia

Progettista Firmware Senior a Legnano

Addetto Ricerca e Sviluppo Settore Alimentare a Cremona provincia

Sales Engineer a Brescia provincia

Lavoro per tecnici e ingegneri: posizioni aperte in Emilia Romagna

Ecco i profili ricercati in Emilia Romagna:

Ingegnere di Processo a Modena

Azienda strutturata, operante nel settore alimentare, ricerca un ingegnere di processo con esperienza. Il candidato ideale è in possesso di una laurea preferibilmente in Ingegneria, ha una conoscenza almeno discreta della lingua Inglese, ha maturato esperienza in aziende di produzione e di processo, preferibilmente nel settore alimentare ed ha acquisito competenze nell’analisi, sviluppo e miglioramento dei processi produttivi e degli impianti. La risorsa sarà inserita in contesto in crescita, avrà la responsabilità della gestione dei processi di produzione, manutenzione e spedizioni, dovrà lavorare a stretto contatto con il personale di reparto e la direzione aziendale.

Supporto Ufficio Tecnico a Reggio Emilia

Azienda di produzione, operante nel settore elettronico, ricerca un perito / ingegnere per supporto ufficio ricerca e sviluppo. La risorsa ideale è in possesso di diploma tecnico o laurea triennale ad indirizzo preferibilmente elettronico, possiede una conoscenza di base della lingua Inglese ed un forte orientamento all’apprendimento. La risorsa sarà inserita a supporto dell’ufficio ricerca e sviluppo e dovrà svolgere mansioni di verifica prodotto, testing, validazione e collaudo.

Altre ricerche in corso:

Sviluppo Software E Applicativi a Modena provincia

Software Engineer Junior a Modena provincia

Progettista Firmware a Reggio Emilia

Responsabile Di Produzione a Gaggio Montano

Addetto Controllo Qualità a Reggio Emilia provincia nord ovest

Responsabile di Produzione a Ravenna

Progettista Hardware e Firmware a Reggio Emilia

Data Scientist a Reggio Emilia

Sviluppatore Software e Applicativi a Modena provincia

Junior Facility Manager a Modena provincia

Addetto Controllo Qualità a Reggio Emilia

Lavoro per tecnici e ingegneri: posizioni aperte in Trentino Alto Adige

Ecco i profili ricercati in Trentino Alto Adige:

Attrezzista a Trento Nord

Si cercano candidati con un minimo di esperienza, da inserire in azienda di produzione metalmeccanica, di medie dimensioni. Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo tecnico, ha maturato un minimo di esperienza in produzione, lavorando su macchine, preferibilmente nel ruolo di attrezzista / tecnico di produzione. Si richiede disponibilità anche a turni.

Manutentore a Cles

Azienda di produzione meccanica, leader nel suo settore, ricerca candidati anche alla prima esperienza, da inserire in officina.Il candidato ideale ha una formazione tecnico meccanica di base, è fortemente orientato all’apprendimento, dotato di manualità e orientato alla risoluzione di problemi.Si richiede preferibilmente disponibilità a turni.

Altre ricerche in corso:

Manutentore a Trento Nord

Manutentore Meccanico a Trento provincia

Responsabile Di Produzione a Trento Nord

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro GM Consulting che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, è sufficiente registrarti al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione mirata.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro