Offerte lavoro infermieri e OSS: le ricerche di Áncora Servizi

Le offerte di lavoro nel settore sanitario, in particolare Infermieri, ASA e OSS, della Cooperativa Sociale Áncora Servizi e come candidarsi.

Áncora Servizi è una Cooperativa Sociale attiva nei settori socio-assistenziale, sanitario ed educativo. In questo articolo vi indichiamo le numerose ricerche in corso per OSS, infermieri ed educatori in vari ambiti e come candidarsi alle offerte direttamente su portale Euspert.

Áncora Servizi: profilo aziendale

Áncora Servizi è una Cooperativa sociale di servizi alla persona nata a Bologna nel 1994 che si occupa della gestione di servizi che vanno dal socio-assistenziale al sanitario fino a quello educativo dedicato a clienti sia del settore pubblico che privato. Questa Cooperativa Sociale vanta un organico di oltre 2000 persone occupate che prestano assistenza a più di 7000 utenti sia in strutture che a domicilio. Áncora Servizi opera non solo nel territorio dell’Emilia Romagna ma anche in quello del Nord e Centro Italia tra cui Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Lazio.

Offerte lavoro infermieri e OSS

Di seguito troverete le offerte di lavoro nella sanità di Áncora Servizi suddivise per regioni.

Offerte lavoro OSS per emergenza Coronavirus in Emilia Romagna

Consorzio Blu, cooperativa sociale costituita nel 2016 da Ancora Servizi, a proposito dell’attuale emergenza sanitaria in atto, dà un importante messaggio a tutti coloro che operano come OSS e dichiara: “Molto spesso il lavoro da operatori socio-sanitari viene sottovalutato e bistrattato. E no, non serviva un’emergenza del genere per doverlo rivalutare. Troppo spesso non avete avuto la giusta considerazione. E no, non serviva questa emergenza per riconoscere la vostra posizione. Spesso i momenti di difficoltà ci uniscono e ci fanno rivalutare molte cose. E no, non serviva questa emergenza per renderci conto che siamo tutti connessi e ogni nostro sforzo può essere d’aiuto agli altri. Gli operatori socio-sanitari sono le nostre mani, le nostre braccia, le nostre gambe, i nostri occhi. Danno un sorriso anche a chi sarebbe troppo stanco per sorridere. Danno un appoggio anche a chi sarebbe troppo stanco per sorreggersi. Convivono con la paura, l’orgoglio e l’imbarazzo di chi viene assistito. Non importa quanto sia dura, in un modo o nell’altro vanno avanti, anche se troppo poco spesso li ringraziamo. E no, a noi del ConsorzioBlu non serviva questa emergenza per capire quanto ognuno di voi sia importante. Per questo vi ringraziamo ogni giorno“.

OSS – Bologna

In questo momento di difficoltà ConsorzioBlu ricerca operatori socio-sanitari da inserire in RSA a Bologna, per continuare ad essere una spalla per chi è solo o soltanto fragile. Si offre contratto part e full-time su turni anche notturni con prospettiva di stabilizzazione. Offriamo alloggio temporaneo per chi volesse aiutare venendo da fuori provincia.

OSS per struttura anziani – Valsamoggia (BO)

Ricerchiamo Operatori Socio Sanitari per importante casa residenza anziani sita in Valsamoggia, provincia di Bologna. Le risorse individuate saranno inserite all’interno della struttura dove entreranno a fare parte dell’equipe multidisciplinare e opereranno al fine attuare interventi indirizzati a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola nelle attività quotidiane e nell’espletamento delle funzioni personali essenziali.

Ricerchiamo operatori in possesso della qualifica O.S.S. regolarmente riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna. Il/la Candidato/a ideale presenta un curriculum in linea con le richieste ed ha già maturato pregressa esperienza nella mansione e in contesti strutturati per anziani. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con buone possibilità di stabilizzazione. Si richiede disponibilità a lavorare su turni (anche notturni).

OSS domiciliare – Bologna e provincia

Per potenziamento dell’organico presso Servizio di Assistenza Domiciliare nel territorio di Bologna e provincia selezioniamo OSS. La risorsa individuata dovrà svolgere le attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza presso il proprio domicilio, sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Si richiede: qualifica professionale di OSS, disponibilità immediata part time, esperienza in contesti similari ed essere automuniti.

Operatore Socio Sanitario – Carpineti (RE)

Per importante struttura residenziale per anziani in provincia di Reggio Emilia, zona CARPINETI, si ricerca questa figura professionale. La risorsa sarà impegnata presso un nucleo di casa protetta,in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte ad utenza non autosufficiente. Si richiede:

possesso della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO,

disponibilità immediata al lavoro su turni,

possesso di auto/moto propria.

Saranno considerate con maggiore preferenza candidature residenti in zona.

ASA e infermieri in Lombardia

ASA – Struttura Residenziale Anziani – Milano

Si ricercano Ausiliari Socio Assistenziali per importante residenza anziani sita Milano. Le risorse individuate saranno inserite all’interno della struttura dove entreranno a fare parte dell’equipe multidisciplinare e opereranno al fine attuare interventi indirizzati a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola nelle attività quotidiane e nell’espletamento delle funzioni personali essenziali. Si ricercano operatori in possesso della qualifica di AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE o OPERATORE SOCIO SANITARIO regolarmente riconosciuta dalla Regione Lombardia. E’ richiesta disponibilità immediata.

Infermiere- Bollate (MI)

Per importante RSA sita a Bollate (MI) si seleziona un Infermiere. La risorsa individuata sarà attiva sui servizi infermieristici rivolti ad anziani parzialmente e totalmente non autosufficienti della struttura. Si richiede:

Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche

regolare iscrizione all’OPI, BLSD e relativi ECM.

Serietà e flessibilità nell’organizzazione del lavoro e forte motivazione ad operare nel sociale. E’ richiesta disponibilità a partire dal mese di Novembre.

Infermiere – Valmadrera (LC)

Consorzio Blù e Coop. In Cammino ricerca per recente nuova acquisizione un infermiere per struttura residenziale anziani. Il/la candidato/a ideale possiede:

Diploma di laurea in Scienze infermieristiche;

Iscrizione OPI;

Tutti gli ECM previsti da legge come obbligo formativo.

Il professionista possiede inoltre competenze tecniche infermieristiche consolidate ed è in grado di svolgere in piena autonomia le prestazioni sanitarie più comuni come: prelievi ematici, medicazioni di lesioni cutanee, posizionamento e gestione del catetere vescicale, bendaggio, ecc. Gradita l’esperienza in contesti similari, così come l’approfondimento sulle patologie geriatriche. Serietà e senso di responsabilità, nonché precisione e puntualità completano il profilo.

Infermieri – Voghera (PV)

Il candidato sarà inserito in una rinomata casa residenza per anziani sita a Voghera, provincia di Pavia. Il/la candidato/a ideale possiede:

Diploma di laurea in Scienze infermieristiche;

Iscrizione OPI;

Assicurazione professionale personale (obbligatoria per legge);

Tutti gli ECM previsti da legge come obbligo formativo.

Il professionista possiede inoltre competenze tecniche infermieristiche consolidate ed è in grado di svolgere in piena autonomia le prestazioni sanitarie più comuni come: prelievi ematici, medicazioni di lesioni cutanee, posizionamento e gestione del catetere vescicale, bendaggio, ecc. Gradita l’esperienza in contesti similari, così come l’approfondimento sulle patologie geriatriche. Serietà e senso di responsabilità, nonché precisione e puntualità completano il profilo.

Logopedista – Residenza Per Anziani – Milano

Consorzio Blu e In Cammino ricercano un/una Logopedista per importate Residenza Anziani sita a Milano. La risorsa individuata avrà come obiettivo la tutela della salute del paziente individualmente. Sarà responsabile dell’inquadramento, della valutazione con il bilancio complessivo, nonché dei programmi di riabilitazione in risposta ai problemi linguistico-comunicativi, specifici e complessi, ai problemi comunicativo-cognitivi primari e secondari, ai problemi linguistico-strumentali, come lettura, scrittura e calcolo, e ai problemi delle funzioni orali come la voce e la disfagia. Il candidato ideale sarà in possesso di laurea triennale in Logopedia. È gradita l’esperienza in contesti similari, serietà e senso di responsabilità, nonché precisione e puntualità completano il profilo.

Lavoro OSS e infermieri in Veneto

Infermiere Struttura Per Anziani – Camposampiero (PD)

Il candidato sarà inserito in una rinomata struttura per anziani sita nel comune di Camposampiero, nella prima provincia di Padova. Il servizio residenziale è molto ampio e ospita 200 posti letto suddivisi in diversi nuclei di RSA, un centro diurno, un Hospice integrato, un ospedale di comunità e diversi nuclei specializzati. Il/la candidato/a ideale possiede:

Diploma di laurea in Scienze infermieristiche;

Iscrizione OPI;

Tutti gli ECM previsi da legge come obbligo formativo.

Il professionista possiede inoltre competenze tecniche infermieristiche consolidate ed è in grado di svolgere in piena autonomia le prestazioni sanitarie più comuni come: prelievi ematici, medicazioni di lesioni cutanee, posizionamento e gestione del catetere vescicale, bendaggio, ecc. Gradita l’esperienza in contesti similari, così come l’approfondimento sulle patologie geriatriche. Serietà e senso di responsabilità, nonché precisione e puntualità completano il profilo.

OSS – Struttura Per Anziani – Chiampo (VI)

Il candidato sarà inserito in una rinomata struttura per anziani sita nel comune di Chiampo, in provincia di Vicenza. Il servizio residenziale ospita circa 120 posti letto oltre a quasi 60 utenti che usufruiscono del servizio semi residenziale. La risorsa individuata entrerà a fare parte dell’equipe multidisciplinare e opererà al fine attuare interventi indirizzati a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola nelle attività quotidiane e nell’espletamento delle funzioni personali essenziali. Ricerchiamo operatori in possesso della qualifica O.S.S. Il/la Candidato/a ideale presenta un curriculum in linea con le richieste ed ha già maturato pregressa esperienza nella mansione e in contesti strutturati per anziani.

OSS Struttura Per Anziani – Lonigo (VI)

Il candidato sarà inserito in una rinomata struttura per anziani sita nel comune di Lonigo, in provincia di Vicenza. Il servizio residenziale ospita circa 120 posti letto oltre a quasi 60 utenti che usufruiscono del servizio semi residenziale. La risorsa individuata entrerà a fare parte dell’equipe multidisciplinare e opererà al fine attuare interventi indirizzati a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola nelle attività quotidiane e nell’espletamento delle funzioni personali essenziali. Ricerchiamo operatori in possesso della qualifica O.S.S. Il/la Candidato/a ideale presenta un curriculum in linea con le richieste ed ha già maturato pregressa esperienza nella mansione e in contesti strutturati per anziani.

Infermieri – Padova

Siamo alla ricerca di professionisti da inserire sul servizio sanitario presente all’interno dell’istituto penitenziario di Padova, per la casa circondariale e per la casa di reclusione. Gli infermieri dovranno svolgere attività di vario tipo, e nello specifico si occuperanno di:

Preparare, somministrare e distribuire i farmaci;

Assicurare le medicazioni programmate, le terapie iniettive e effettuare costanti monitoraggi su pressione e glicemia ove necessario;

Prelievi ematici;

Garantire l’organizzazione per l’approvvigionamento dei farmaci, dei beni sanitari e non;

Programmare visite specialistiche interne, esterne e di ricovero,

Collaborare con lo staff medico in situazioni di ordinaria attività e di urgenza;

Il/la candidato/a ideale è in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione IPASVI e attestato BLS-D aggiornato. La ricerca è rivolta a professionisti in possesso di un curriculum lavorativo adeguato allo svolgimento del ruolo. Sarà da considerarsi requisito preferenziale l’aver maturato esperienza anche di tirocinio all’interno di istituti penitenziari in genere oppure in contesti psichiatrici. Il/la candidato/a ideale possiede competenze tecnico organizzative di base ed è in grado di svolgere in piena autonomia le prestazioni sanitarie affidategli. Serietà e senso di responsabilità, nonché precisione e puntualità completano il profilo.

OSS Struttura Per Anziani Crespino (RO)

La risorsa individuata sarà inserita all’interno di una struttura residenziale per anziani dove entrerà a fare parte dell’equipe multidisciplinare e opererà al fine attuare interventi indirizzati a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola nelle attività quotidiane e nell’espletamento delle funzioni personali essenziali. Ricerchiamo operatori in possesso della qualifica O.S.S. regolarmente riconosciuta dalla Regione Veneto. Il/la Candidato/a ideale presenta un curriculum in linea con le richieste ed ha già maturato pregressa esperienza nella mansione e in contesti strutturati per anziani.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Áncora Servizi – offerte lavoro sanità. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

