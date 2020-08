Le migliori aziende italiane dove tutti sognano di lavorare

Ferrero, Feltrinelli e Lamborghini le tre realtà aziendali a cui tanti aspirano. Le realtà professionali che offrono il lavoro dei sogni

Ci sono delle realtà professionali affermate in cui tanti sognano di lavorare. La serietà, l’attenzione alle esigenze dei dipendenti, ottimi stipendi, incentivi e meritocrazia sono alcuni degli elementi che fanno di un’azienda una realtà professionale affermata ed ambita da molti. Così Ferrero, Feltrinelli e Lamborghini sono le aziende più ambite da chi è alla ricerca di un lavoro e non solo.

Il lavoro nelle aziende serie ed affermate

Sono tante le realtà professionali presenti su tutto il territorio nazionale, ma tra queste solo alcune rappresentano il sogno di molti. Sono proprio le imprese serie ed affermate, che danno attenzione ai dipendenti ed alle loro esigenze ad essere ambite da tanti lavoratori. In particolare, chi è alla ricerca di un’occupazione, cerca prima di tutto un buon equilibrio tra la vita privata e quella professionale. Sono finiti i tempi in cui i dipendenti lavoravano tutto il giorno, con pochi momenti liberi da dedicare a se stessi. Oggi avere a disposizione del tempo libero è utile non solo al dipendente ma anche all’azienda. Vari studi hanno infatti confermato che avere abbastanza tempo libero consente ai dipendenti di migliorare le loro performance professionali. Non è tutto, in quanto i lavoratori cercano anche un ambiente di lavoro stimolante, accogliente, la sicurezza sul lavoro, reali opportunità di carriera ed ovviamente anche uno stipendio allettante. Tuttavia c’è una differenza di genere in quanto le donne ricercano maggiormente l’equilibrio tra lavoro e vita privata, mentre per gli uomini è più importante la retribuzione ed i benefit.

Lavoro: le migliori aziende italiane a cui puntare

Ferrero, Feltrinelli e Lamborghini sono le prime tre aziende a cui tanti aspirano. Lavorare in queste realtà professionali appaga e fornisce importanti garanzie e sicurezze sia da un punto di vista di carriera che di retribuzione. Questo è quanto comunicato e reso noto dal Randstad Employer Brand 2020. Un vero e proprio tripudio italiano per le aziende dove la maggior parte delle persone sogna di lavorare. Secondo i dati, il 77% degli italiani e non solo, sognano di lavorare per la Ferrero, il 69,4% per la Feltrinelli ed il 69,3% alla Lamborghini. Dati che sicuramente ci rendono particolarmente fieri di avere delle aziende ammirate non solo in Italia ma anche estero.

Lavorare per la Ferrero

Al top della classifica delle aziende da sogno c’è proprio la Ferrero. Si tratta di una realtà affermata e conosciuta anche all’estero. Multinazionale specializzata nella produzione di prodotti dolciari, fondata da Pietro Ferrero nel 1946. Ottenere un lavoro all’interno di questa realtà significa puntare ad in futuro di spicco, con la possibilità di essere formati dall’azienda e di fare carriera. Valorizzare i talenti e favorirne la crescita professionale fa parte della politica aziendale che pur, conservando la tradizione, si apre all’innovazione ed alle nuove tecnologie. L’attenzione ai dipendenti è importantissima e garantita attraverso vari servizi e benefit. La Ferrero periodicamente ricerca nuovo personale, per cui entrare a far parte del team può diventare un sogno che si avvera.

Lavorare in Feltrinelli e Lamborghini

Al secondo e terzo posto della classifica troviamo la Feltrinelli e la Lamborghini. La prima è un’importante ed affermata realtà professionale specializzata nel settore culturale. Offre interessanti opportunità di lavoro, in un ambiente dinamico e giovanile, che investe molto sulle risorse umane. Il Gruppo in questione opera su tutta la filiera editoriale, partendo dalla produzione dei contenuti fino ad arrivare alla promozione e distribuzione retail, con più di 100 punti vendita ma anche canali di vendita online. Al terzo posto della classifica delle aziende in cui tanti sognano di trovare lavoro c’è Automobili Lamborghini, un marchio conosciuto ed apprezzato anche all’estero. Si tratta di una realtà storica, che nasce nel 1963 con Ferruccio Lamborghini. Lavoro all’insegna dell’innovazione, per fornire ai clienti prodotti di qualità ed autovetture all’avanguardia, con tanti confort ed un design studiato nei minimi particolari.

Le priorità cambiano secondo l’età

Le priorità ricercate da un’azienda e da un lavoro dipendono molto dall’età delle persone. Infatti, chi ha meno di 25 anni tende a cercare aziende capaci di valorizzare l’integrazione e la diversità, mentre chi ha tra i 25 ed i 34 anni ricerca un tipo di lavoro piacevole, non stressante. Ed ancora, le persone tra i 35 ed i 54 anni pongono la loro attenzione sulla retribuzione ed i benefit, così come per gli over 55 conta la solidità finanziaria. Insomma il discorso cambia a seconda della fascia di età presa in considerazione. Infatti sembra abbastanza normale come le esigenze mutano nel corso della vita.

