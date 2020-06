Offerte di lavoro operai: le ricerche di Atempo nel Nord e Centro Italia e come candidarsi

L'agenzia per il Lavoro Atempo ricerca operai da inserire in aziende presenti nel Nord e Centro Italia, vediamo le offerte di lavoro in corso e come candidarsi.

Atempo è un’Agenzia per il Lavoro presente sul territorio del Nord e Centro Italia la quale ricerca costantemente figure professionali da inserire in diversi settori. Numerose sono le sue ricerche di personale e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai in particolare in Lombardia, Piemonte e Toscana indicandovi i migliori annunci pubblicati da Atempo direttamente sul portale Euspert.

Atempo: profilo aziendale

Atempo, è un’Agenzia per il Lavoro in grado di rispondere alle diverse esigenze del territorio proponendo servizi che vanno dalla ricerca e selezione del personale, alla Somministrazione Lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, all’intermediazione e la Ricollocazione Professionale fino alla formazione ponendosi nei confronti di lavoratori e aziende in maniera efficiente e preparata. Atempo è in grado di garantire ai lavoratori e alle aziende che si affidano loro un’assistenza completa in tutte le fasi del processo di selezione e inserimento con relativa soddisfazione di entrambi.

Posizioni aperte come operai

Di seguito le ricerche di personale operaio suddivise per regione pubblicate da Atempo sul portale Euspert.

Lavoro operai e montatori in Lombardia

Montatore elettromeccanico – Bovezzo (BS) . Si ricerca per officina meccanica specializzata da oltre 50 anni nel montaggio di macchine a controllo numerico e macchine transfer questa figura professionale da inserire nell’organico. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: comprovata esperienza nella mansione di montatore meccanico; sufficienti basi elettriche; buon utilizzo dei principali strumenti di officina compresi tornio e fresatrice manuale, trapano a colonna; buone capacità di gestire altre risorse. L’utilizzo di carrello elevatore e/o carroponte è opzionale.

. Si ricerca per officina meccanica specializzata da oltre 50 anni nel montaggio di macchine a controllo numerico e macchine transfer questa figura professionale da inserire nell’organico. Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: comprovata esperienza nella mansione di montatore meccanico; sufficienti basi elettriche; buon utilizzo dei principali strumenti di officina compresi tornio e fresatrice manuale, trapano a colonna; buone capacità di gestire altre risorse. L’utilizzo di carrello elevatore e/o carroponte è opzionale. Portantini necrofori – Montirone (BS) . Si assumono per azienda operante nel settore Trasporti Funebri con sede in zona Borgosatollo (BS) queste risorse. Si richiedono bella presenza, disponibilità e flessibilità di orari. Richiesta altezza superiore a 1m e 76 cm. Lavoro dal Lunedì al sabato (in base alle esigenze). Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Si assumono per azienda operante nel settore Trasporti Funebri con sede in zona Borgosatollo (BS) queste risorse. Si richiedono bella presenza, disponibilità e flessibilità di orari. Richiesta altezza superiore a 1m e 76 cm. Lavoro dal Lunedì al sabato (in base alle esigenze). Completano il profilo serietà ed affidabilità. Montatore Meccanico – Novedrate (CO) . Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi dell’assemblaggio, del montaggio e del collaudo di strutture metalliche. Si richiede precedente esperienza in ruolo analogo, ottima conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di lavoro, disponibilità a lavorare a giornata e ad effettuare straordinari. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Non verranno presi in esame i profili che non corrispondono alle caratteristiche richieste.

. Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura da inserire in produzione. Il candidato dovrà occuparsi dell’assemblaggio, del montaggio e del collaudo di strutture metalliche. Si richiede precedente esperienza in ruolo analogo, ottima conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di lavoro, disponibilità a lavorare a giornata e ad effettuare straordinari. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Non verranno presi in esame i profili che non corrispondono alle caratteristiche richieste. Idraulico – Brescia . Si ricerca per azienda cliente specializzata in impiantistica idraulica un idraulico da inserire nell’organico. Il candidato ideale sarà inserito all’interno di un team giovane e dinamico e si occuperà dell’installazione di impianti idro-termo-sanitari civili e presso grandi strutture come ipermercati, alberghi, scuole ed ospedali. Richiesta esperienza nella medesima mansione, disponibilità ad effettuare trasferte brevi e straordinarie. Pat. B – Automunito.

. Si ricerca per azienda cliente specializzata in impiantistica idraulica un idraulico da inserire nell’organico. Il candidato ideale sarà inserito all’interno di un team giovane e dinamico e si occuperà dell’installazione di impianti idro-termo-sanitari civili e presso grandi strutture come ipermercati, alberghi, scuole ed ospedali. Richiesta esperienza nella medesima mansione, disponibilità ad effettuare trasferte brevi e straordinarie. Pat. B – Automunito. Operaio generico – Gallarate (VA). Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico con sede nelle vicinanze di Gallarate (VA) un operaio su macchine da inserire in reparto produzione. Il candidato dovrà occuparsi di gestione macchine utensili quali tornio o fresa, attività di montaggio e movimentazione della merce. Si richiedono esperienza come operaio, gradita provenienza dal settore metalmeccanico. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Non verranno presi in esame i profili che non corrispondono alle caratteristiche richieste.

Offerte lavoro operai in Piemonte

Giovani diplomati per produzione tessile – Cossato (BI) . Si ricerca per azienda operante nel settore tessile nelle vicinanze di Cossato, giovani diplomati, con minima esperienza lavorativa, interessati ad essere inseriti all’interno di una realtà produttiva tessile. Si richiede: diploma di scuola media superiore e reale motivazione. Richiesta disponibilità al lavoro su turni diurni alternati; possibilità di eventuale turno notturno. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Si ricerca per azienda operante nel settore tessile nelle vicinanze di Cossato, giovani diplomati, con minima esperienza lavorativa, interessati ad essere inseriti all’interno di una realtà produttiva tessile. Si richiede: diploma di scuola media superiore e reale motivazione. Richiesta disponibilità al lavoro su turni diurni alternati; possibilità di eventuale turno notturno. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Perito agrario – Biella . Si ricerca per azienda operante nel settore agrario, un perito agrario. Si richiede: diploma di Perito Agrario o titolo affine per le lavorazioni in serra e/o gradita precedente esperienza nella conduzione di trattori/escavatori. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Si ricerca per azienda operante nel settore agrario, un perito agrario. Si richiede: diploma di Perito Agrario o titolo affine per le lavorazioni in serra e/o gradita precedente esperienza nella conduzione di trattori/escavatori. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Escavatorista – Biella . Si ricerca per azienda operante nel settore edile, questa figura professionale. La risorsa sarà di supporto nella conduzione di macchinari movimentazione terra nei vari cantieri. Si richiede: esperienza nella mansione; è gradito il possesso di attestati sicurezza e corsi/patentini specifici. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

. Si ricerca per azienda operante nel settore edile, questa figura professionale. La risorsa sarà di supporto nella conduzione di macchinari movimentazione terra nei vari cantieri. Si richiede: esperienza nella mansione; è gradito il possesso di attestati sicurezza e corsi/patentini specifici. Completano il profilo serietà ed affidabilità. Operaio/a addetto all’assemblaggio – Collegno (TO). Si assume per importante azienda operante nel settore elettromeccanico con sede in zona Collegno (TO) un/a Operaio/Operaia Addetto/a all’Assemblaggio, da inserire all’interno del reparto produttivo. Il/la candidato/a si occuperà di assemblaggio e controllo qualità di componentistica elettromeccanica/elettronica/plastica. Gradita provenienza dal settore Stampaggio Plastica. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e massima flessibilità oraria (tre turni/ciclo continuo). Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Ricerche in corso di operai in Toscana

Meccanico navale – Massa (GR) . Si ricerca per azienda del settore metalmeccanico un/a: meccanico navale. La risorsa inserita si occuperà di eseguire il montaggio dei manufatti (carroponti, portelloni, passerelle, scale reali, etc etc) sulle barche in costruzione. Requisti richiesti: Esperienza pregressa all’interno del settore navale; Esperienza nella lavorazione di alluminio e acciao inox; Capacità di lettura del disegno.

. Si ricerca per azienda del settore metalmeccanico un/a: meccanico navale. La risorsa inserita si occuperà di eseguire il montaggio dei manufatti (carroponti, portelloni, passerelle, scale reali, etc etc) sulle barche in costruzione. Requisti richiesti: Esperienza pregressa all’interno del settore navale; Esperienza nella lavorazione di alluminio e acciao inox; Capacità di lettura del disegno. Autista PAT C – CQC – ADR – Lucca . La risorsa si occuperà del trasporto di sostanze addittive per l’indotto cartario nel territorio toscano, prevalentemente in provincia di Lucca, con rientro in giornata. Requisti richiesti: Pregressa esperienza nella mansione; Possesso di tutte le patenti per la guida dei camion + CQC + ADR; Disponibilità immediata.

. La risorsa si occuperà del trasporto di sostanze addittive per l’indotto cartario nel territorio toscano, prevalentemente in provincia di Lucca, con rientro in giornata. Requisti richiesti: Pregressa esperienza nella mansione; Possesso di tutte le patenti per la guida dei camion + CQC + ADR; Disponibilità immediata. Addetto macchine CNC – Castelfiorentino (FI) . Si ricercano per nota industria di abbigliamento della zona di Castelfiorentino, queste figure professionali. I candidati/e ricercati/e dovranno condurre i macchinari per il confezionamento di mascherine chirurgiche. Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo di conduttore di macchinari per il confezionamento, possesso di conoscenze meccaniche ed elettriche acquisite con il conseguimento di un diploma Tecnico, capacità di coordinamento e responsabilità.

. Si ricercano per nota industria di abbigliamento della zona di Castelfiorentino, queste figure professionali. I candidati/e ricercati/e dovranno condurre i macchinari per il confezionamento di mascherine chirurgiche. Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo di conduttore di macchinari per il confezionamento, possesso di conoscenze meccaniche ed elettriche acquisite con il conseguimento di un diploma Tecnico, capacità di coordinamento e responsabilità. Capo officina – Lucca. Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un capo officina. La risorsa inserita si occuperà di pianificare e monitorare la manutenzione ordinaria e straordinaria garantendo la puntuale programmazione dei parametri macchina e gestendo il personale dedicato. Si occuperà dell’iter lavorativo e del team di operai, si occuperà di lavorazioni meccaniche e riparazioni meccaniche in generale; sarà supportato dall’ufficio tecnico e dovrà gestire l’avanzamento dei lavori di officina. Requisiti richiesti: Ottima lettura del disegno meccanico; pluriennale esperienza come operaio metalmeccanico proveniente da officine meccaniche; ottime competenze di saldatura, tornio manuale e di manutenzione meccanica.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Atempo – offerte lavoro operai. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro