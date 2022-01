Offerte di lavoro UniCredit: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove ed interessanti offerte di lavoro per giovani e non solo. UniCredit avvia la nuova campagna assunzioni su tutto il territorio nazionale. Opportunità di carriera professionale e di stage curriculari





In arrivo nuove offerte di lavoro con il Gruppo bancario UniCredit. Il piano assunzioni prevede l’ingresso di 725 giovani con la conferma di 1.000 apprendisti e 125 posti nell’area digitale. Ecco le posizioni aperte e come potersi candidare.

Offerte di lavoro UniCredit

Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro e sogna l’inserimento professionale nel settore bancario. Il Gruppo UniCredit lancia nuove ed interessanti offerte di lavoro con una vera e propria staffetta generazionale. Si parla di 725 posti per i giovani, 1.000 conferme di apprendisti e 125 posti di lavoro nel settore digital dell’azienda. Il tutto grazie all’accordo messo nero su bianco, che UniCredit ha stipulato con le parti sociali: First, Fisac, Fabi Uilca e Unisin. Le nuove assunzioni serviranno oltre che a sostituire le circa 1.200 uscite con pensionamenti, anche a rafforzare l’intero organico aziendale. Tuttavia, non si tratterà di assunzioni di massa, ma di inserimenti che verranno fatti nel corso del tempo dal 2022 al 2024, con una prima trance che porterà a 475 assunzioni. Occasioni da non perdere, soprattutto se il vostro sogno è proprio quello di lavorare nel settore bancario.

Il Gruppo UniCredit

Quando parliamo di UniCredit SpA ci riferiamo ad un importante ed affermato Gruppo bancario tra i più autorevoli in Italia e presenti anche in Europa. La sede principale si trova a Milano all’interno della UniCredit Tower. Tuttavia, come accennato nelle righe precedenti, il Gruppo bancario oltre ad operare sul territorio nazionale, è attivo anche in altri Paesi come: Austria, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Russia, Germania, Slovacchia, Slovenia, Serbia, Ungheria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Grecia, Polonia, Spagna, Regno Unito, Svizzera. Una realtà affermata che conta più di 88 mila dipendenti con una rete di 8.600 sportelli bancari. L’ambiente lavorativo è dinamico, giovanile e pronto ad affrontare al meglio le nuove sfide che si presentano ogni giorno sul mercato. Le possibilità di carriera professionale non mancano, anche per i giovani che hanno poca esperienza nel settore.

Offerte di lavoro UniCredit: i profili ricercati

Le nuove assunzioni in programma riguardano essenzialmente due aree professionali: l’83% dei nuovi ingressi riguardano la rete commerciale, mentre il restante 17% prevede inserimenti nell’area digital. Ovviamente, per accedere alle varie posizioni è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali che cambiano a seconda del profilo. Ecco alcune tra le posizioni attualmente aperte.

Consulenti di Agenzia

I candidati ideali per ricoprire questo posto di lavoro sono giovani laureati in discipline economiche matematiche o giuridiche ma anche in Scienze della Comunicazione e in Scienze Politiche. E’ inoltre necessario avere un’età non superiore i 29 anni, possedere una buona conoscenza del Pacchetto Office e della lingua inglese. Da non sottovalutare la propensione commerciale così come la predisposizione a lavorare in un team. Ed ancora, i candidati devono essere disposti alla mobilità territoriale. Le sedi di lavoro sono: Milano, Bologna, Modena, Napoli, Roma, Verona e Torino.

Consulente di filiale a Milano

Il Gruppo UniCredit seleziona laureati di I o di II livello in materie giuridiche, economiche, matematiche, scienze politiche e della comunicazione che saranno inseriti con contratto a tempo determinato nella Rete Commerciale. Tra i requisiti richiesti per ricoprire questo ruolo professionale ricordiamo: ottima conoscenza dell’inglese, disponibilità alla mobilità sul territorio, buone doti relazionali, conoscenza e dimestichezza con gli strumenti digitali.

International Intership Program – Milano

Importanti opportunità anche per i giovani studenti universitari grazie a tirocini curriculari con una durata che va dai 3 ai 6 mesi. Si tratta di stage in differenti aree: Quality Assurance, Group Transformation Office, CE&EE Corporate & Leveraged Finance, Group Investor Relations, Group talent acquisition, CE&EE Retail, CIO Finance & Controls, CEE Strategy and Commercial Planning, Product control. Tra i requisiti richiesti: essere iscritti al secondo anno di un corso di laurea, ottima conoscenza dell’inglese, conoscenze e competenze in ambito di fisica, ingegneria, matematica, statistica, economia e materie simili.

Oltre a queste appena elencate sul sito del Gruppo ci sono tante altre offerte di lavoro a cui poter accedere.

Come candidarsi?

Una volta consultate le posizioni aperte e presa visione dei requisiti, sarà possibile inviare la propria candidatura. Il processo è molto semplice ed immediato. Come prima cosa bisogna andare sul sito UniCredit nella sezione Lavora con noi andando poi a registrare il proprio Cv utilizzando l’apposito form messo a disposizione. Gli addetti alla selezione del personale analizzeranno tutte le candidature pervenute e si preoccuperanno di contattarvi se il vostro profilo risulti essere in linea con quello ricercato dal Gruppo. A tal punto seguirà un colloquio atto a conoscere meglio il candidato, le sue conoscenze e le sue competenze.

