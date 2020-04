Offerte lavoro OSS e infermieri: le ricerche in corso di Adecco

Adecco, è attualmente alla ricerca di OSS e infermieri da inserire in strutture del Nord e Centro Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Se sei alla ricerca di un’occupazione nel settore sanitario, Adecco è attualmente alla ricerca di diverse risorse, in particolare OSS e infermieri, da inserire in strutture del nord e centro Italia. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito tutti i dettagli e come candidarsi.

Profilo aziendale Adecco

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di oltre 11mila aziende.

Le ricerche in corso di Adecco

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro di Adecco pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Lavoro per OSS e infermieri in Piemonte

Infermiere – Volpiano (TO)

Si ricerca per RSA questa figura professionale. La risorsa dovrà occuparsi di monitorare lo stato di salute, somministrare le cure prescritte, aggiornare le cartelle cliniche, provvedere a soddisfare i bisogni primari dei pazienti all’interno della struttura ospitante. Requisiti:

Possesso di Attestato Iscrizione OPI

Gradita precedente esperienza maturata in contesti analoghi

Auto-munito o disponibile al trasferimento

Si valutano trasferimenti: possibilità di supporto ricerca di abitazione nei pressi della zona di lavoro, in caso di trasferimento da altre regioni. Disponibilità immediata.

Infermiere Professionale – Asti

Adecco Italia, filiale di Asti, ricerca per struttura pubblica infermieri professionali. Le risorse saranno inserite all’interno della struttura e si occuperanno della prevenzione delle malattie, dell’assistenza e cura dell’ospite, dell’educazione sanitaria; somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell’andamento clinico degli ospiti. Completano il ruolo l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e formulazione dei relativi obiettivi, la pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico e la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutico. Si desidera entrare in contatto con risorse dinamiche e motivate, dotate di una naturale propensione a lavorare in equipe e al problem solving, con buone competenze tecnico-teoriche. Per esercitare la professione è necessario essere in possesso di titolo abilitante la professione (laurea triennale o titoli equipollenti) e l’iscrizione all’Ordine professionale (OPI)

Infermieri Professionali – Vercelli

Adecco Lifescience ricerca per strutture ospedaliere presenti nella regione Piemonte Infermieri professionali. Le risorse saranno inserite all’interno dei reparti di struttura e si occuperanno della prevenzione delle malattie, dell’assistenza e cura dell’ospite, dell’educazione sanitaria; somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell’andamento clinico degli ospiti. Completano il ruolo l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e formulazione dei relativi obiettivi, la pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico e la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutico. Si desidera entrare in contatto con risorse dinamiche e motivate, dotate di una naturale propensione a lavorare in equipe e al problem solving, con buone competenze tecnico-teoriche. Per esercitare la professione è necessario essere in possesso di titolo abilitante la professione (laurea triennale o titoli equipollenti) e l’iscrizione all’Ordine professionale (OPI). Sarà infine valutata positivamente la provenienza da contesti sanitari strutturati (Pubblici o Privati) ed un’esperienza all’interno di reparti di terapia intensiva.

OSS-ADB / ADEST / ASA / OSA / OTA – Bra (CN)

Adecco ricerca per RSA personale disponibile da subito, per l’assistenza di anziani autosufficienti e non. Orario di lavoro: 3 turni. Si valutano anche risorse senza esperienza.

Offerte lavoro infermieri e OSS in Toscana

OSS Rsa – Provincia di Pistoia

Per struttura sanitaria facente parte della Cooperativa leader in Italia per la gestione integrata dell’assistenza verso persone della terza e quarta età, la divisione Lifescience del Gruppo Adecco cerca: Operatori Socio Sanitari.

La struttura nella quale lavorerai è situata a Pescia, provincia di Pistoia, ospita pazienti anziani con diversi livelli di autosufficienza. Ti occuperai di igiene e pulizia degli ospiti, somministrazione dei pasti, supporto emotivo e cura dell’ospite. Requisiti:

Titolo di OSS riconosciuto dalla Regione

Disponibilità a turni notturni

Automuniti

OSS Residenza Anziani – Firenze

La divisione Lifescience del Gruppo Adecco sta reclutando per una Struttura Residenziale di Impruneta (FI) la figura di un/a: OSS. La Struttura ospita circa 40 pazienti, prevalentemente anziani, con diversi livelli di autonomia e autosufficienza. L’OSS si occuperà di assistere gli ospiti nelle operazioni di igiene personale, movimentazione, somministrazione pasti, assistenza e cura. Requisiti:

Disponibilità immediata

Automuniti

Attestato OSS 1000 ore

Disponibilità ai tre turni (mattina, pomeriggio, notte)

Infermiere – Firenze

La divisione Lifescience del Gruppo Adecco sta reclutando per una Struttura residenziale cliente situata a Firenze la figura di: Infermiere. Gli ospiti, con diversi livelli di autonomia e autosufficienza, necessitano di assistenza infermieristica variegata: medicazioni post operatorie a seguito di interventi chirurgici, assistenza a malati terminali, somministrazione delle terapie, cura del decorso post operatorio ma anche gestione di pazienti psichiatrici e affetti da demenza. L’infermiere avrà la responsabilità di prendere in cura i 35 ospiti della struttura assieme ad un team composto da Coordinatore infermieristico, infermieri e OSS.

Svolgerà un’attività polifunzionale, garantendo agli ospiti assistenza infermieristica ma anche supporto emotivo e si prenderà cura della “Casa” affinchè gli ospiti possano vivere in un ambiente curato e sereno. Requisiti:

Esperienza minima di 1 anno come Infermiere presso RSD/RSA;

Laurea in Infermieristica;

Iscrizione IPASVI;

Disponibilità a turni sul mattino, pomeriggio e notturni;

Patente B (necessaria per alcune trasferte con mezzo aziendale);

Avrai maggiore possibilità di essere selezionato se dimostri di possedere anche:

Flessibilità a turni di lavoro

Empatia e orientamento al servizio

Apertura al cambiamento

Capacità di gestione dello stress

Lavorare come OSS e infermieri in Emilia Romagna

Infermieri/e Professionali – Modena

Si ricercano per varie strutture di Modena e provincia Infermieri/e professionali che siano desiderosi di impegnarsi in prima linea, dando disponibilità anche ai turni notturni. Ti occuperai in totale autonomia della gestione del paziente diventandone il garante e collaborerai a stretto contattato con un team di medici e colleghi.

Infermiere – RSA Parma

Per struttura sanitaria facente parte della Cooperativa leader in Italia per la gestione integrata dell’assistenza verso persone della terza e quarta età, la divisione Lifescience del Gruppo Adecco cerca: Infermieri. La struttura nella quale lavorerai è situata a Bazzano, un piccolo paese nella provincia di Parma. La struttura ospita pazienti anziani con diversi livelli di autosufficienza e necessità diversificate di assistenza infermieristica. Ti occuperai di effettuare medicazioni, prelievi, e gestire le terapie previste per gli ospiti della Struttura, nel rispetto degli standard di servizio e di qualità previsti. Requisiti:

Laurea in Scienze Infermieristiche

Iscrizione OPI

Disponibilità a turni notturni

Automuniti

Infermieri Azienda Pubblica – Modena

Per Azienda pubblica che coordina i servizi di assistenza sanitaria nella provincia nord di Modena la divisione Lifescience del Gruppo Adecco ricerca: Infermieri professionali con alloggio gratuito. Le persone inserite si occuperanno di assicurare il massimo livello di benessere degli ospiti, rispettando gli elevati standard assistenziali messi a disposizione dalla struttura. La residenza accoglie ospiti, con diversi gradi di autosufficienza ed il personale sanitario è composto da figure professionali con comprovata esperienza nel settore. Requisiti:

Laurea in scienze infermieristiche

regolare iscrizione Opi

Empatia verso il paziente

Operatori Socio Sanitari – Modena

La risorsa lavorerà all’interno di un’equipe e si occuperà di assistere gli anziani presso la struttura. La risorsa avrà inoltre il compito di realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico. Completano il ruolo attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo. Requisiti:

Attestato di Qualifica OSS

Il candidato ideale ha precedente esperienza maturata in contesti analoghi

Si richiedono affidabilità e flessibilità

Disponibilità al lavoro sui 3 turni dal lunedì alla domenica

Auto-munito

Le ricerche in corso di OSS e infermieri in Lombardia

Asa/Oss – Salò (BS)

Si ricercano figure di ASA/ OSS per strutture sanitarie e case di riposo in zona Salò. I candidati/ le candidate si occuperanno principalmente di:

aiuto nelle operazioni di cura, vestizione e alimentazione

interventi di natura igienico-sanitaria

rilevamento dei parametri vitali, piccole medicazioni

interventi di carattere socio sanitario

attività di animazione e di socializzazione

Competenze:

Essere in possesso della qualifica di operatore socio sanitario o ASA

Esperienza pregressa, anche minima

Disponibilità a lavorare su tre turni

Infermiere – Garbagnate Milanese (MI)

Adecco Medical & Science ricerca per RSA sita a Garbagnate Milanese questa figura professionale la quale si occuperà della assistenza all’ospite, somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell’andamento clinico degli ospiti. Requisiti richiesti:

Laurea triennale in Scienze Infermieristiche;

Iscrizione a IPASVI

Disponibilità a lavorare su turni

Preferibile esperienza pregressa presso RSA o in reparti di geriatria

OSS – Lonato Del Garda (BS)

Si selezionano OSS per la zona di Lonato del Garda per supportare le figure medico/infermieristiche. Si richiede:

qualifica di OSS

pregressa esperienza in ruoli analoghi

ottime capacità relazionali e comunicative

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro personale sanitario che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

