Offerte lavoro personale tecnico IT: le ricerche di MAW nel Nord e Centro Italia

Vediamo tutte le offerte di lavoro di personale tecnico IT nel Nord e Centro Italia pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men At Work è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in aziende del Nord e Centro Italia. Vediamo di seguito i profili ricercati e come candidarsi alle offerte di lavoro per personale tecnico IT pubblicate sul portale Euspert.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Posizioni aperte

Di seguito indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Offerte lavoro Sistemisti e Front-End Developer Piemonte

Front-End Developer – Torino

MAW Divisione Search and Selection ricerca per prestigiosa azienda cliente operante nel settore Data management questa figura professionale.

Requisiti richiesti:

Laurea in discipline informatiche o cultura equivalente;

Almeno 3 anni di esperienza come sviluppatore su tecnologie web di base: HTML, CSS, JavaScript, jQuery;

Conoscenza di: framework ReactJS, TypeScript, architetture Single Page Application, architetture Restful;

Buona capacità di lavoro in team, proattività e attenzione al livello qualitativo del risultato.

Sistemista Microsoft – Torino

Maw Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro Divisione Search and Selection ricerca questa risorsa per azienda di System Integrator.

La risorsa inserita si occuperà di:

gestione del parco hardware/software

gestione server e pc aziendali

help-desk all’utenza

gestione quotidiana degli applicativi e software utilizzati in azienda

gestione dell’infrastruttura di networking (cabling, Lan, WiFi, router, switch, firewall)

Requisiti richiesti:

Diploma o Laurea in Informatica o affini

Buona conoscenza della lingua inglese

Conoscenza architettura e sistemi operativi Microsoft.

Conoscenza architettura e amministrazione di Office 365

Conoscenza architettura e amministrazione di Microsoft Azure

Competenza in ambito networking

Personale tecnico IT in Lombardia

Assistente R&D Junior – Cormano (MI)

Per importante azienda del settore medicale si ricerca questa figura professionale la quale si occuperà di:

Scaricare i dati dal gestionale Windchill per fornirli all’ufficio acquisti e produzione;

Supportare l’ufficio R&D nella gestione e archiviazione della documentazione relativa ai prodotti custom made;

Gestione delle cartelle condivise;

Preparazione di pacchetti compressi di file e trasferimenti via service Cloud.

Requisiti professionali:

Diploma o laurea ad indirizzo informatico o tecnico;

Ottima conoscenza dei supporti informatici e del Pacchetto Office;

Saper salvare ed esportare file da diversi software;

Conoscenza intermedia della lingua inglese;

Preferibile conoscenza di software CAD.

Completano il profilo: affidabilità, orientamento al risultato e al rispetto dei tempi, flessibilità e versatilità.

Help Desk IT – Gallarate (VA)

Per azienda produttiva operante in ambito chimico farmaceutico si ricerca questa risorsa che, a diretto riporto dell’IT Manager di Gruppo, sarà unico referente in azienda per la parte IT e si occuperà di:

Attività di assistenza e supporto relativamente al plant produttivo per tutto ciò che riguarda help desk e infrastrutture;

Supporto in ambito virtualizzazione, anti virus, configurazione pc, stampanti e telefoni, configurazione e gestione apparati di rete.

Gestione di fornitori e allineamento ai flussi operativi di Gruppo;

Interfaccia con la produzione per la risoluzione di problemi durante le fasi di realizzazione del prodotto.

Requisiti professionali:

Diploma e/o Laurea ad indirizzo tecnico informatico

Almeno 3 anni di esperienza maturati in ruolo analogo in siti produttivi

Conoscenza dei seguenti prodotti VMWare, Unify, Veam, Kaspersky, Ambiente Microsoft office 365

Buona conoscenza della lingua inglese

Autonomia e organizzazione nel proprio lavoro

Impiegato/a ufficio CED – Rodengo Saiano (BS)

Si seleziona per azienda metalmeccanica strutturata questa risorsa la quale si occuperà di:

Codifica nuovi particolari e creazione codici per ufficio commerciale e gestione codici esistenti;

Creazione e gestione di modelli produttivi;

Utilizzo software Panthera e Office;

La figura scelta dovrà interfacciarsi con altri reparti per la definizione dei modelli produttivi gestendo i tempi le risorse di materiale e tutte le informazioni utili per la corretta realizzazione del prodotto.

Saranno valutate figure con e senza esperienza pregressa nel ruolo descritto.

Caratteristiche necessarie:

Diploma preferibilmente tecnico meccanico;

Conoscenza base della lingua inglese;

Conoscenza di office e preferibilmente di sistemi gestionali come Panthera;

Conoscenza del disegno tecnico;

Interesse per il ruolo.

Offerte lavoro tecnici IT in Emilia Romagna

Analista programmatore – Casalecchio di Reno (BO)

Si ricercano per grande azienda, centro nazionale di super calcolo per la ricerca scientifica in Italia, queste risorse le quali, inseriti all’interno di un team multidisciplinare con utilizzo di METODOLOGIE AGILI si occuperanno di progetti legati alla gestione di servizi web based e lo sviluppo di sistemi informativi complessi per il trattamento di grandi quantità di dati.

Si richiedono almeno 5 anni di esperienza nello sviluppo software e i seguenti requisiti:

Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche

Esperienza di sviluppo di applicazioni e servizi web in Java;

Conoscenza di Kubernetes, Openshift o altre piattaforme CaaS/PaaS;

Ottima conoscenza di database relazionali e conoscenza di base di database “no sql”

Utilizzo di versioning (Git, Team Foundation Server);

Conoscenza dell’architettura a microservizi;

Conoscenza dei principi per la modellazione di API REST;

Competenza nella scrittura di specifiche tecniche e funzionali

Competenze in software analysis & testing

Conoscenza di collaboration software (Atlassian Jira e Confluence)

Completano il profilo ottime capacità di problem solving, orientamento al raggiungimento dei risultati e lavoro in team.

Inoltre costituiscono un Plus la conoscenza e/o esperienza di:

Spring Boot o Spring Cloud;

Framework PHP Symfony;

Docker;

Database Oracle;

Conoscenza di CSS Javascript/TypeScript, Angular e framework per il front-end (Bootstrap)

Fondamenti di Dependency Injection e tecniche di Continuous Integration e Continuous Delivery

Conoscenza di Tomcat;

Conoscenza della metodologia BDD

Conoscenza delle metodologie di sviluppo software attraverso l’utilizzo dei test automatici;

Esperienze di supporto ad utenti per l’utilizzo di procedure informatiche.

ICT System Administrator – Casalecchio di Reno (BO)

Si ricerca per grande azienda, centro nazionale di super calcolo per la ricerca scientifica in Italia questa figura professionale. Le risorse, inserite all’interno di un contesto aziendale strutturato e strategico e suddiviso in diversi gruppi di lavoro avranno la possibilità di lavorare su servizi di produzione del Supercalcolo (HPC) e ai servizi di produzione dell’Università e della Ricerca (ICT).

In particolare:

Gestione sistemi per l’erogazione i servizi di produzione di Supercalcolo, Intelligenza artificiale, Deep Learning.

Utilizzo di strumenti e tecnologie di gestione e configurazione di cluster HPC e storage Big Data.

Networking, Storage, Linux e relativi aspetti di security

Microsoft Windows Server

Amministrazione su piattaforma VMware (vSphere)

Amministrazione di sistemi di tipo cluster

Red Hat Openshift o Red Hat OKD

Architetture di virtualizzazione e segmentazione della rete basate su tecnologie VMware

Architetture di sistemi basate su tecnologie GNU Linux e Microsoft Windows Server

Cloud Platform per l’erogazione di applicazioni a microservizi con tecnologie a container

Il/la candidato/a ideale ha conseguito:

Laurea triennale o Laurea specialistica in discipline tecniche/scientifiche/ingegneristiche; verranno valutate anche candidature di neo-laureati e laureandi

Conoscenza in almeno uno dei seguenti ambiti: amministrazione di sistemi Linux/Windows, amministrazione di VMware vSphere, amministrazione in ambito Networking

Sviluppo software basato sui principali standard “de facto” di servizi web e/o infrastrutturali

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Completano il profilo capacità di problem solving, lavoro di gruppo o orientamento al raggiungimento dei risultati.

Consulenti Esperti SAP- Moduli SD, PP, QM – Mirandola (MO)

Per importante azienda di Information e Communication Technology si ricerca questa figura. La risorsa in collaborazione con il team, gestirà il processo di migrazione sul nuovo SAP ed avrà la responsabilità di tradurre i requisiti di business in specifiche funzionali, raccogliere e analizzare gli stessi requisiti funzionali dei processi di vendita e di distribuzione, configurare il modulo per l’area di competenza, progettare i test case e gestire i rilasci. Il candidato ideale ha maturato 6-7 anni di esperienza nella mansione in particolare su uno dei moduli SD (Sales Distribution), PP (Production Planning) e QM (Quality Management ), possiede una buona conoscenza della lingua inglese forti doti di Problem solving e capacità di pianificazione delle attività. Rappresenta un plus la disponibilità a trasferte.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro personale tecnico IT di MAW che troverete costantemente aggiornata. Potrete candidarvi effettuando la registrazione al portale inserendo il vostri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (scelta consigliata).