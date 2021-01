Parmalat lavora con noi, posizioni aperte 2021 e come candidarsi

Parmalat offre opportunità di stage a giovani laureati in ambito Marketing e Produzione. Ecco i profili ricercati e come candidarsi.

Parmalat è una azienda italiana leader nel settore alimentare. L’azienda offre interessanti opportunità di lavoro e di inserimento in stage nella sede di Parma e nello stabilimento di Savigliano, in provincia di Cuneo. Andiamo allora a conoscere meglio l’azienda, i profili e le aree di inserimento e tutte le offerte di lavoro Parmalat disponibili al momento.

Profilo aziendale di Parmalat

Parmalat è una azienda italiana operante nel settore alimentare specializzata in latte, yogurt, panna e succhi di frutta. L’azienda è stata fondata nel 1962 da Calisto Tanzi, quando aprì un piccolo caseificio a Collecchio nelle vicinanze di Parma. Il successo e la crescita arrivano con la forte richiesta di latte a lunga conservazione, che permette all’azienda di acquisire numerose altre società in Europa, America Latina e Africa, anche non strettamente legate al settore alimentare. Ma nel 2003, a seguito di un crac finanziario, l’azienda dichiara bancarotta. Viene poi rifondata nel 2005 e dal 2011 fa parte del Gruppo Lactalis.

Parmalat lavora con noi, profili e aree di inserimento

Lavorare in Parmalat significa entrare a far parte di uno dei Gruppi leader nel mondo per la produzione e distribuzione di Dairy Products & Fruit Juices. Ma quali sono i profili ricercati dall’azienda e in che funzioni aziendali è possibile inserirsi?

Le lauree più frequentemente ricercate in Parmalat sono Economia, Marketing, Ingegneria Gestionale e Meccanica, Scienze dell’Alimentazione e tutte le specializzazioni legate alle tecnologie di produzione, alla qualità di prodotti e al mondo dell’industria alimentare. Vengono però valutati con interesse anche profili di taglio internazionale ed umanistico, per posizioni di staff e supporto. In merito ai requisiti essenziali richiesti ai candidati, questi sono l’ottima conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici, mentre un’esperienza all’estero e il conseguimento di un Master sono considerati un plus in fase di selezione. Per entrare a far parte del Gruppo è inoltre fondamentale essere persone brillanti, motivate, interessate al mondo del largo consumo e desiderose di cimentarsi in un contesto sfidante e fortemente competitivo.

Queste invece le aree di inserimenti in Parmalat:

Ricerca e sviluppo

Private Label & Export

Acquisti

Vendite

Marketing

Risorse Umane

Supply chain e logistica

Industriale

Comunicazione

Affari legali

Internal Audit

Amministrazione finanza e controllo

Parmalat lavora con noi, posizioni aperte

Al momento, in Parmalat, troviamo principalmente posizioni di stage. Ogni anno infatti l’azienda promuove opportunità di stage in diverse aree aziendali, grazie a solide partnership con alcune delle più prestigiose Università e Business School. Lo stage rappresenta uno strumento fondamentale per iniziare a conoscere la realtà aziendale e mettere alla prova le proprie competenze attraverso progetti concreti e rilevanti per l’azienda. Per questo, è da considerarsi come il principale canale d’ingresso dei giovani nel Gruppo Parmalat. In genere, hanno una durata di sei mesi e possono essere svolti sia all’interno di un percorso formativo che dopo il conseguimento di un titolo universitario o di Master.

Ecco i profili ricercati:

Stage Supporto Produzione/Area Miglioramento Continuo

La risorsa sarà inserita nella BU Parmalat a supporto della direzione di Produzione nello stabilimento di Savigliano (CN) nella implementazione delle attività volte al miglioramento continuo attraverso l’applicazione della metodologia Lean. In particolare detta risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività:

stesura degli standard work operativi e check-list di processo partecipando attivamente ai gruppi di lavoro

revisione degli standard work già esistenti

controllo tramite audit specifici della corretta applicabilità degli standard durante le attività produttive

attività di miglioramento continuo dei processi di lean manufactoring.

Requisiti richiesti:

laurea in Ingegneria gestionale o equivalente

ottima conoscenza del pacchetto Office

buona conoscenza della lingua Inglese

predisposizione ai rapporti interpersonali, buone capacità di comunicazione e organizzazione, team working e problem solving

Forte orientamento al risultato e proattività.

Stage Trade Marketing

La risorsa sarà di supporto alle seguenti attività:

analisi Dati Vendita (Sell In e Sell Out)

supporto sviluppo e coordinamento attività in Punto Vendita

supporto presentazione Rete Vendita.

Requisiti richiesti:

Laurea in Economia ad indirizzo commerciale (Marketing/Trade Marketing)

predisposizione all’analisi numerica e profilo quantitativo

conoscenza avanzata di Excel e PowerPoint

buona conoscenza della lingua Inglese.

Sede dello stage: Collecchio (PR).

Stage Marketing

La risorsa sarà di supporto alle attività di Brand management legate ad una specifica categoria di prodotto:

sviluppo dei Brand assegnati attraverso l’implementazione delle leve del marketing mix

analisi di mercato, della concorrenza e dei prodotti della categoria assegnata

implementazione delle promozioni e delle iniziative previste dal piano marketing

partecipazione ad eventi ed iniziative speciali

gestione progetti in collaborazione con il team digital

redazione di report e presentazioni.

Requisiti richiesti:

Laurea e/o Master in Economia ad indirizzo Marketing

conoscenza dei processi di Brand management

orientamento all’analisi numerica

conoscenza avanzata di Excel e PowerPoint

conoscenza e comprensione del funzionamento dei principali Social Network

buona conoscenza della lingua Inglese.

Sede dello stage: Collecchio (PR).

Questa, invece, l’offerta di lavoro disponibile:

KPO – Kaizen Promotion Officer

La risorsa si occuperà di implementare e monitorare i progetti di miglioramento continuo relativi all’area di riferimento, portandoli a termine anche grazie al coinvolgimento di tutti gli operatori:

analisi e mappatura dei processi produttivi interni alla Product Unit, individuando le aree con margine di miglioramento

promozione di progetti ad hoc per intervenire sul miglioramento dei processi;

diffusione della metodologia delle 5S, volta a migliorare lo stato di ordine e di pulizia all’interno dei reparti produttivi, e monitoraggio della sua continua applicazione;

promozione di un sistema di reportistica delle eventuali anomalie riscontrate sulle linee produttive finalizzato alla risoluzione definitiva delle stesse;

organizzazione di settimane Kaizen con operatori e manutentori per ottenere benefici a lungo termine;

elaborazione di KPI utili a monitorare costantemente i risultati delle linee di produzione, dei progetti di miglioramento e di saving.

Requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Meccanica o altri corsi di Ingegneria ad indirizzo tecnico

3/4 anni di esperienza in ruoli di “gestione di processo” in contesti produttivi complessi

buona conoscenza del funzionamento degli impianti industriale di confezionamento

conoscenze delle dinamiche “di campo” di uno stabilimento produttivo

utilizzo professionale del pacchetto Office, in particolare di Excel e Access, gradita la conoscenza di altri software per elaborazioni statistiche

buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Stabilimento di Collecchio (PR).

Parmalat lavora con noi, processo di selezione

Il percorso di selezione in Parmalat prevede un’attenta valutazione delle conoscenze, capacità e competenze, e si sviluppa attraverso diversi step:

Screening curriculum e la lettera di presentazione, volto a verificare l’allineamento con i requisiti del profilo ricercato. Intervista telefonica volta ad approfondire disponibilità e motivazione. Primo colloquio con la funzione HR per esaminare nel dettaglio competenze ed esperienze, aspirazioni di carriera ed interesse verso il Gruppo. Secondo colloquio con il Line Manager, focalizzato su aspetti tecnici correlati alla posizione.

Lavorare in Parmalat opinioni

Com’è lavorare in Parmalat? Abbiamo raccolto per voi alcune testimonianze di dipendenti o ex dipendenti che raccontano la loro esperienza in azienda:

“Esperienza di stage formativa”. Marta F., attuale stagista in ambito Controllo qualità, parla così della sua esperienza: “Sto svolgendo uno stage in ambito Controllo qualità di laboratorio e, per ora, mi ritengo molto soddisfatta. Sto imparando molto dai colleghi e il mio tutor mi offre diverse opportunità per fare esperienze sempre nuove. Inoltre, ho la possibilità di utilizzare strumenti e macchinari altamente innovativi”.

“Ambiente molto stimolante in ambito Sales”. Queste le parole di Francesco C., Regional Sales Manager: “Ottima gestione dell’azienda e management molto professionale. Il settore lattiero-caseario è un settore competitivo e la concorrenza è spietata. Da un lato, questo può rendere il lavoro molto stressante e duro, ma dal mio punto vista lo vedo come una sfida e una motivazione ulteriore a fare sempre meglio. Lo trovo un ambiente di lavoro molto stimolante e adatto a chi vuole lavorare in ambito Sales”.

Gianfranco C., Tecnico di laboratorio analisi, ha lavorato in Parmalat per molti anni prima di andare in pensione e si sofferma sulle possibilità di crescita messe a disposizione: “La pianificazione della carriera e l’ulteriore sviluppo personale erano uno dei loro obiettivi chiave. Quando sono entrato in Parmalat avevo già esperienza nel settore ma ho avuto la possibilità di crescere ulteriormente e ricoprire diversi ruoli in azienda, con mansioni e responsabilità diverse. Questo ha permesso una mia crescita non solo professionale ma anche personale, arrivando a gestire un team di 10 risorse..una gran bella sfida per me! Sento di consigliare Parmalat per chi ha intenzione di seguire un percorso di crescita strutturato ed accettare sempre nuove sfide!”.

Come candidarsi in Parmalat

I canali di selezione e raccolta candidatura sono molteplici e variano a seconda delle caratteristiche della posizione ricercata. Ma il metodo più efficace e veloce per proporre una candidatura in Parmalat è sicuramente la sezione Lavora con Noi del sito internet, in cui è possibile consultare le offerte di lavoro Parmalat disponibili oppure inviare una candidatura spontanea. Qui, oltre a Curriculum Vitae e Lettera di presentazione, è anche possibile inviare un video di presentazione personale.