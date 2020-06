Trovare lavoro: ecco cinque variabili fondamentali

Cinque variabili fondamentali da tenere sempre presenti quando ci si adopera per trovare lavoro. L'attenzione è la prima cosa. Ma anche un po' di social non guasta.

La ricerca del lavoro è essa stessa un lavoro a tempo pieno. Devi trovare un lavoro che corrisponda alle tue competenze e interessi, creare curriculum e lettere di presentazione, pianificare e preparare colloqui. A volte la cosa più difficile da affrontare durante la ricerca di un’occupazione è il fatto che, questo benedetto lavoro non lo si trovi, magari dopo centinaia di candidature. Candidature per le quali si è impiegato molto tempo e sopportato una buon livello di stress. Per non parlare delle speranze riposte in quelle stesse candidature, tutte andate in fumo. Sfortuna? Forse. Ma non solo! Siete proprio sicuri infatti che il fatto di non trovare lavoro non dipenda un po’ anche da voi?

Cinque variabili fondamentali nella ricerca di un lavoro

Per rispondere alla domanda posta sopra sul fatto se non dipenda da voi il fatto di non riuscire trovare lavoro e necessario fare un piccolo approfondimento. Infatti, la non perfetta redazione ed organizzazione di una candidatura potrebbe essere uno dei motivi. Non è così facile accorgersene, ma scrivendo un curriculum, una lettera di presentazione o un qualsiasi altro documento da inviare ad un’azienda per cercare di farsi assumere, si possono commettere un sacco di errori. Ecco quindi cinque variabili fondamentali da tenere sempre presente.

Siete qualificati per il lavoro per il quale vi siete candidati?

Regola N.1: non candidarsi a caso. E’ quasi sempre tempo perso. Se proprio volete farlo, ok, fatelo, l’importante però, è non aspettarsi nulla. Il consiglio è quello di sfruttare al meglio il tuo tempo, concentrandoti sul lavoro che intendi quello più giusto per te per qualifiche o esperienza. Ad esempio, se si desidera un lavoro nelle risorse umane, puoi consultare siti specializzati oppure quelli più generici come Euspert, LinkedIn, piuttosto che altri siti web specializzati nella ricerca lavoro.

La vostra candidatura è completa?

Fondamentale, assolutamente imprescindibile: inserire tutto ciò che viene richiesto. Candidarsi inviando materiale incompleto equivale a non candidarsi. Ricordatevelo sempre. Altra domanda: ci sono errori nella vostra candidatura? Controllate, ricontrollate e poi controllate una terza volta. Cercate i “buchi” e tappateli. Avete omesso informazioni che varrebbe la pena inserire? La presenza di un dato importante può fare la differenza tra avere un lavoro e non averlo. Mica è un particolare.

Il vostro curriculum è organizzato e mirato sul lavoro per il quale vi state candidando?

O l’avete spedito così, esattamente come utilizzato per la precedente candidatura. Se avete esperienza e competenza giuste, ma al selezionatore non glielo dite, o glielo dite male, lui molto probabilmente, sceglierà qualcun altro. Stessa identica cosa vale per la lettera di presentazione. “Una per tutte” (le aziende), non è la soluzione migliore. Anzi, non è proprio una soluzione. Chiarite al meglio a chi sperate vi assuma che voi siete la persona più adatta per quel ruolo. Oppure qualcuno lo chiarirà meglio di voi, e sarà assunto al posto vostro.

Gli errori di grammatica. E quelli di battitura. Eliminateli, tutti, sempre

In nessuno dei documenti utilizzati per una candidatura devono esserci errori di grammatica, ortografia, battitura. Insomma, nessun refuso. E’ segno di poca attenzione. Pensate se sul nostro sito ci fosse scritto “Cantidatevi con noi”. Che impressione avreste? Probabilmente la stessa che avrebbe un selezionatore vedendo un “chiedo di essere asunto”. Ci siamo capiti?

Sviluppare contatti e referenze

Fondamentale, se qualcuno ritenuto lavorativamente affidabile parla bene di voi ad un selezionatore e lo fa in maniera “provata”, le possibilità che veniate assunti aumentano di gran lunga. Quindi, ovunque vi capiti di lavorare, quando possibile, è sempre meglio mantenere buoni rapporti con tutti, capi compresi, possono sempre tornare utili. La stessa esistenza dei rapporti è fondamentale Più persone conoscete, maggiore è il numero di individui ai quali potrete chiedere di darvi una mano in caso di ricerca di lavoro.

