I 9 mestieri migliori che non richiedono alcun titolo di studio

I mestieri che offrono buone possibilità d'impiego anche senza un titolo di studio.

Alcune branche del mercato del lavoro offrono una speranza concreta a tanti italiani disoccupati o addirittura inattivi (che cioè hanno addirittura smesso di cercare lavoro perché ormai rassegnati), senza titolo di studio o con in mano solamente la licenza media. Esistono infatti dei mestieri che non necessitano neppure del diploma e permettono, a volte, di guadagnare uno stipendio di tutto rispetto. Allora scopriamo di seguito i 9 migliori mestieri che non richiedono nessun titolo di studio.

Professioni senza titolo di studio: ecco le 9 migliori

Nove mestieri che non richiedono infatti un elevato grado d’istruzione, ma solamente un corso di formazione e/o l’esperienza sul campo. Mestieri duri da svolgere, ma anche capaci di offrire in alcuni casi delle soddisfazioni, oltre che ottime possibilità d’impiego. Vediamo di quali professioni si tratta:

Pasticceri, che negli ultimi anni sono cresciuti del 348%. Anche se non hai fatto la scuola alberghiera, di corsi in giro qualificanti ce ne sono tantissimi. Da non dimenticare che, anche la sola esperienza in bottega di potrà far acquisire l’esperienza necessaria per lavorare come pasticcere o addirittura aprire un’attività in proprio in questo campo. Gelatai. Di corsi intensivi che ti trasformano in maghi del gelato ne esistono anche della durata di un solo mese. Quindi le possibilità di lavorare come gelataio o aprirti una tua gelateria in proprio sono davvero molteplici Pizzaioli. I corsi costano intorno al migliaio di euro, e le offerte di lavoro sono davvero tante, anche se il lavoro è duro in proporzione alla paga, è una professione che può dare molte soddisfazioni e ti permetterà di lavorare nelle pizzerie e nei ristoranti della tua città, oppure potrai decidere di spostarti e, ad esempio, andare a lavorare sulle navi da crociera e viaggiare. Fornai. Ne mancano tantissimi da almeno 10 anni, soprattutto al Nord, in alcuni contesti si può iniziare direttamente con contratto di apprendistato, senza dover passare per dei corsi a pagamento, ma devi essere pronto a lavorare tutti i giorni di notte. Addetti alle pulizie. Non l’avrei mai pensato, ma gli occupati in questo settore sono cresciuti del 200% negli ultimi anni. Le possibilità di lavorare come dipendente sono davvero molte ma potresti anche pensare di avviare un’impresa di pulizie e diventare un imprenditore di sicuro successo. Tatuatori. Il mestiere che ha visto il maggior incremento negli ultimi anni: addirittura + 442,8%. Un corso costa circa 1500 euro, ma in Italia c’è spazio ancora per tanti liberi professionisti in questo settore. Estetiste. Stando ai sondaggi, nonostante la crisi economica, si rinuncia a tutto, comprese visite mediche e spese nell’abbigliamento, ma (specie le donne) non ai trattamenti estetici. Quindi puntare in questo settore è sicuramente un investimento non a perdere, anche nel caso si volesse aprire un centro estetico mettendosi in proprio. Assistenti socio-sanitari a domicilio. L’Italia è sempre più un Paese anziano, con l’età media e quella in cui si muore che crescono a dismisura, così come gli anziani malati, soli e non autosufficienti che richiedono assistenza continuativa domiciliare. I corsi durano circa 1000 ore e ti preparano insieme all’apprendistato/tirocinio a diventare dei professionisti del settore. Non è assolutamente un mestiere adatto a tutti, ma se hai una vocazione in tal senso, sicuramente avrai le tue chances professionali. Serramentisti e montatori di mobili. La crisi e ha bloccato l’edilizia ed il mercato immobiliare, ma non le ristrutturazioni, grazie anche ai tanti incentivi messi a disposizione dello Stato Italiano.

Se ti riconosci in almeno uno di questi 9 settori, sempre più presi d’assalto ormai anche da persone con una scolarità alta perché la crisi gli ha cambiato gli orizzonti, puoi cominciare a pensare di costruirti un nuovo futuro professionale. Su portale dedicato alla ricerca di lavoro Euspert puoi sempre trovare offerte di lavoro attive per queste professioni, in tutta Italia (ed in tutto il mondo).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro