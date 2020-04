Lavorare da remoto: 10 mestieri da tenere in considerazione

Dal traduttore all'editore di e-book, dal web designer al video-maker promozionale: una semplice connessione a Internet può spianare la strada a tante possibilità lavorative

E chi lo ha detto che lavorare significa timbrare regolarmente il cartellino? C’è chi si dà molto da fare senza mettere nemmeno piede nell’azienda che lo ha assunto. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è affatto, visto che quella di lavorare da remoto (ovvero da una qualsiasi postazione dotata della strumentazione necessaria) è una pratica che sta prendendo sempre più piede. A essere coinvolti non sono solo i lavoratori che svolgono le loro mansioni da casa, ma anche i cosiddetti “nomadi digitali”, che portano a termine incarichi di ogni sorta ovunque, con l’ausilio di una semplice connessione a Internet. Il cliché del posto fisso in ufficio (o in azienda) sta, insomma, gradualmente cedendo il passo a nuove modalità di lavoro che prefigurano grandi cambiamenti e vantaggi sia per i datori che per i loro dipendenti.

I vantaggi del lavorare da remoto

Internet ha spalancato le porte a un mondo senza confini. Lavorare da una qualsiasi postazione che permette di navigare agevolmente è una realtà che interessa sempre più lavoratori. Che sperimentano quotidianamente la possibilità di rispettare incarichi e scadenze, senza rinunciare all’opportunità di essere sempre in viaggio. Si tratta di una pratica che in Paesi come gli Stati Uniti o il Regno Unito risulta già sufficientemente avviata, mentre in altri come l’Italia fatica un po’ ad affermarsi. Scardinare il luogo comune che identifica il lavoro con una sede fissa da raggiungere ogni giorno non è, infatti, un’operazione così semplice. Eppure i vantaggi sono tanti ed evidenti; ecco perché abbiamo scelto di proporvi una breve rassegna di mestieri che potrebbero fare al caso vostro. Lavorare da remoto, nella maggior parte dei casi, significa infatti gestire meglio il proprio tempo. Senza rinunciare alla possibilità di fare carriera o di realizzarsi pienamente nella propria professione.

Le professioni ideali per lavorare da remoto

Ma quali sono i mestieri che possono essere svolti da qualsiasi postazione?

Promoter o venditore digitale

Partiamo col promoter o venditore “digitale” che cura le campagne pubblicitarie delle aziende tramite email, gestisce le liste dei clienti già acquisiti e tenta di scovarne di nuovi. Ha solitamente un background in marketing e Pubbliche Relazioni e una certa familiarità con la grafica e il Web design.

Videomaker

Da non sottovalutare anche la professione di video-maker promozionale che si occupa di realizzare video per le aziende o le organizzazioni che vogliono sponsorizzare le loro attività su canali come YouTube, Vimeo, Facebook ecc. Non sarà l’occupazione ideale per chi sogna di portare a casa la statuetta dell’Oscar, ma chi ama mettersi dietro la macchina da presa e andare alla ricerca di location suggestive potrebbe ricavarne grandi soddisfazioni.

Scrittore freelance

Può lavorare da remoto anche lo scrittore freelance ossia colui che viene ingaggiato per scrivere contenuti di vario tipo. Le possibilità sono tante: si va dal copywriter, che scrive le parole della pubblicità, al cosiddetto ghost writer, che si mette alla tastiera di un computer per comporre discorsi che verranno pronunciati da altri. Molti politici e grandi manager d’azienda si affidano alle produzioni dei ghost writer, pagati per ricorrere alle formule più efficaci e persuasive.

Web e graphic designer

Possibilità interessanti si profilano anche per i web e graphic designer che realizzano i siti Internet e ne curano la grafica. Ogni realtà imprenditoriale che si rispetti così come ogni esercizio commerciale che miri a rimanere sul mercato dispone ormai di un suo portale online. Ecco perché puntare su questa professione, che può essere svolta ovunque purché si abbiano le competenze e la strumentazione necessarie a farlo, può rivelarsi una buona idea.

Traduttore

Possono lavorare da qualsiasi postazione anche i traduttori che, quasi sempre, svolgono la loro professione come freelance e si ritrovano a tradurre libri, articoli o siti Internet dalle lingue più diverse.

Customer care

Da tenere in considerazione anche il lavoro dell’addetto al customer care assunto dalle compagnie o dalle organizzazioni che operano online. Si occupa sostanzialmente di rispondere alle chiamate dei clienti che necessitano di assistenza; per farlo bene, è consigliabile che abbia esperienza nei campi delle vendite, del marketing e della comunicazione.

Manager del crowdsourcing

A lavorare da remoto sono, molto spesso, anche i manager del crowdsourcing che si adoperano per reperire fondi che servono a finanziare progetti di vario tipo. Che si tratti di dischi o di film o di idee imprenditoriali particolarmente audaci, quello che il manager di crowdsourcing deve fare è tentare di racimolare i soldi che permettano al progetto di essere realizzato. Facendo leva sulla “generosità” degli internauti.

Sviluppatore

Non occorre che vada in ufficio neanche lo sviluppatore di Android o iPhone che, se ha un software di design aggiornato, può lavorare ovunque realizzando applicazioni preziose e redditizie.

Redattore web

Stesso discorso per il redattore di testate online (e non solo) che può documentarsi e scrivere i propri articoli da qualsiasi luogo. Stare dietro una scrivania e attaccarsi al telefono è roba da consegnare agli archivi storici della professione giornalistica che si muove adesso su “binari” più tecnologici.

Editore e-book

E infine l’editore di e-book al quale non serve avere una sede di lavoro fissa (con tanto di segretaria) poiché può valutare la qualità dei libri “elettronici” restando comodamente seduto sulla poltrona di casa sua. Oltre alla connessione a Internet, quel che gli serve è una buona conoscenza del mercato editoriale e dei social media e un certo fiuto per i talenti nascosti. Il Web potrebbe farlo imbattere nel nuovo Hemigway: riconoscerlo e valorizzarlo potrebbe fare la sua fortuna.

