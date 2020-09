Lavoro e occupazione: le offerte di settembre nel settore digitale

Alcuni interessanti annunci di lavoro nel settore del digitale. Le figure ricercate, i requisiti richiesti e come candidarsi alle offerte

Il mese di settembre porta con sé interessanti opportunità di lavoro nel settore del digitale. Nonostante la crisi economica innescata dal Coronavirus, si incomincia a respirare un clima di positività e speranza guardando ad una lenta ripartenza del Paese. Ecco alcune offerte di lavoro che potrete consultare a cui potersi candidare.

Offerte di lavoro nel settore digitale

Il settore digitale continua ad offrire opportunità di lavoro, anche nel periodo di crisi da Coronavirus. L’economia italiana ha risentito fortemente dell’emergenza sanitaria che si è ripercossa anche sul versante economico. Dopo mesi di stop alle attività, causati dalla pandemia, ora la situazione sta lentamente migliorando, con una graduale ripartenza del Paese. Non solo, in quanto sta aumentando il clima di fiducia dei consumatori, che spendendo di più contribuiscono alla ripartenza economica. Ad aumentare è anche il clima di fiducia delle imprese stesse, che incominciano a vedere un futuro non così buio come nei mesi passati. Il digitale, offre importanti opportunità di lavoro, con tanti annunci nel mese di settembre.

Offerte di lavoro Google

Il colosso informatico Google cerca nuove figure professionali in Italia, con la possibilità di lavorare soprattutto a Milano e Roma. Precisamente sono 7 le offerte di lavoro attualmente pubblicate per l’Italia. Si ricerca un enterprise account executive per la sede di Milano. Tra i requisiti richiesti una laurea in Ingegneria. Il candidato andrà a coinvolgere organizzazioni interessate a posizionare varie soluzioni sulla piattaforma Google Cloud e tanto altro. Ed ancora, selezioni aperte per un partner sales engineer a Roma con il possesso di una laurea in Scienze Informatiche. La figura si preoccuperà di identificare e qualificare le opportunità di mercato, presentare valide soluzioni operando sulla piattaforma Google Cloud.

Altre posizioni aperte

Tra le altre posizioni aperte in Google Italia ricordiamo:

un cross-Google partner manager , che dovrà stabilire e mettere in pratica strategie di mercato con gli operatori Telecom dell’area Emea;

, che dovrà stabilire e mettere in pratica strategie di mercato con gli operatori Telecom dell’area Emea; technical account manager , addetto a sostenere i clienti ottenendo il meglio dai loro investimenti su Google Cloud e G Suite;

, addetto a sostenere i clienti ottenendo il meglio dai loro investimenti su Google Cloud e G Suite; un sales engineer soluzioni Sap , che incontrerà i clienti per migliorare il lavoro di istituzioni educative e di agenzie governative;

, che incontrerà i clienti per migliorare il lavoro di istituzioni educative e di agenzie governative; cloud infrastructure engineer , con il compito di guidare i vari clienti nella corretta configurazione e posizionamento di Google Cloud;

, con il compito di guidare i vari clienti nella corretta configurazione e posizionamento di Google Cloud; consulente cloud, che seguirà il processo di vendita di Google Cloud migliorandone le prestazioni ed i vari servizi.

Sono queste le attuali offerte di lavoro in Google Italia.

Offerte di lavoro con il Gruppo Ikea

Anche Ikea offre opportunità di lavoro nel digitale. Alla ricerca di figure professionali da inserire nel team IT per il funzionamento e miglioramento delle piattaforme digitali e dei servizi offerti. In particolare si ricercano:

un technical digital product specialist, che dovrà sviluppare ma anche testare i prodotti digitali presenti sulla piattaforma per migliorarli sempre di più. Inoltre, dovrà operare come esperto tecnico per l’integrazione e connettività di metodi, sviluppare prodotti e soluzioni alle varie problematiche;

che dovrà sviluppare ma anche testare i prodotti digitali presenti sulla piattaforma per migliorarli sempre di più. Inoltre, dovrà operare come esperto tecnico per l’integrazione e connettività di metodi, sviluppare prodotti e soluzioni alle varie problematiche; un digital deployment specialist con il compito di provvedere alla corretta distribuzione dei prodotti digitali nel Paese.

Le posizioni Ikea presentate hanno come sede di lavoro la città di Milano ed è possibile consultarle e candidarsi sul sito del Gruppo.

Lavorare in Ventiseidieci

Si tratta di una solida realtà professionale attiva nel settore delle scienze di materiali e nanotecnologie ma anche dell’intelligenza artificiale e delle biotecnologie. Il Gruppo è a Roma con sede operativa a L’Aquila. Attualmente si ricerca la figura di communication e digital marketing manager con esperienza nel settore di almeno 5 anni. Il candidato selezionato si preoccuperà di sviluppare una buona strategia di comunicazione per la promozione dei valori e dell’identità del Gruppo, facendo attenzione ai contenuti web. Tra i requisiti richiesti: esperienza pregressa con WordPress, web design, social media, digital marketing, laurea in Comunicazione o Marketing.

Il Gruppo Barilla

Barilla, per la sede di Parma sta cercando un professionista junior It Systems e Integration. Il candidato selezionato per questa posizione farà capo al manager Systems & integration e si preoccuperà dei progetti relativi i sistemi tecnici necessari per l’evoluzione dell’intera infrastruttura di sistema nei progetti IT. Ed ancora, la risorsa andrà a collaborare con il digital architect per lo sviluppo di architetture di sistema e tanto altro. Tra i requisiti richiesti: tre anni di esperienza nell’Ict project management, una laurea in Informatica o Ingegneria delle telecomunicazioni, data science o lauree equivalenti. Richiesta anche la conoscenza base delle soluzioni cloud, con particolare attenzione per Sap e Azure, disponibilità agli spostamenti ed ovviamente una buona conoscenza dell’inglese.

Oltre alle aziende indicate, ci sono posizioni aperte anche in: Human Vs Machine ePrice, Blazar. Tutte le informazioni sono consultabili sui relativi siti, dove è possibile candidarsi e partecipare alla selezione.

